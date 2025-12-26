One Expert General MT5

One Expert General MT5 - AI Handelsmaschine

One Expert General MT5 ist ein schneller, stabiler und sitzungsbasierter Trend-EA, der für XAUUSD entwickelt wurde.
Angetrieben von einem KI-gesteuerten Kern, analysiert er Momentum, Volatilität und direktionale Stärke, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Asien- und London-Sessions auszuführen.

Hauptmerkmale

  • KI-unterstützte Trend-Erkennung

  • Session-basierte Präzision (Asien & London)

  • Dynamisches Lot-System (GENERAL MODE)

  • Strenge logische Isolierung

  • Risikofilter

  • FIXER STOPLOSS - GEWINNMITNAHME, KEIN MARTINGAL

Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M5

  • Startguthaben: $200

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

Gebaut für Stabilität

Intelligente Filterung, tägliche Limits und starke interne Schutzmechanismen machen diesen EA sowohl für Konten mit geringem Kapital als auch für Skalierungskonten geeignet.

One Expert General MT5 ist nicht einfach nur ein weiterer EA -
es ist ein fein abgestimmtes, diszipliniertes Handelssystem, das mit professioneller Logik, sicheren Mechanismen und dynamischer Anpassungsfähigkeit gebaut wurde.
Perfekt für Trader, die langfristige Stabilität mit einem modernen KI-gesteuerten Ansatz suchen.


