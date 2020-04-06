Atlas EA mt5

Atlas EA ist ein Trendfolgesystem, das auf einer Kombination aus RSI und gleitendem Durchschnitt basiert und vollständig anpassbar ist. Bei einem Abwärtstrend (rote Pfeile) verkauft der EA, bei einem Aufwärtstrend (blaue Pfeile) kauft er. Der EA erkennt den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends präzise und steuert offene Positionen im Martingale-/Grid-Stil, bis das Take-Profit-Ziel erreicht ist. Empfohlene Währungspaare: Alle Hauptwährungspaare wie EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD und NZD/USD sowie Nebenwährungspaare wie AUD/CAD, NZD/CAD, EUR/NZD und EUR/CAD, einschließlich XAU/USD im 15-Minuten-Chart.

Einstellungen:

  • Startstunde – Startstunde des EA
  • Startminute – Startminute des EA
  • Endstunde – Endstunde des EA
  • Endminute – Endminute des EA
  • Lot – Das erste Lot, um mit dem Handel zu beginnen
  • Variable Lots verwenden – Wahr/Falsch – Geldverwaltung verwenden Wahr/Falsch
  • Freie Marge für jedes 0,01 Lot – Die freie Marge für jedes 0,01 Lot
  • Multiplikation – Multiplikatorfaktor wie 1,5
  • Max. Lots – maximal zulässige Lots
  • Take Profit – Take Profit in Punkten
  • Stop Loss in Punkten (0: nicht verwenden) – Stop Loss in Punkten, wenn 0, wird es deaktiviert
  • Prozentraster Stop Loss – Prozentualer Verlust des Gesamtkontos, der zum Kürzen aller Positionen zulässig ist
  • Overlay – Schließen der ersten und letzten Order zusammen im Gesamtgewinn
  • Overlay nach X Trades – Schließen der ersten und letzten Order bei einer bestimmten Anzahl von Trades
  • Overlay % – Schließen der ersten und letzten Order bei einem bestimmten prozentualen Gewinn
  • Gewinn-Tags zeichnen Wahr/Falsch – Zeichnen von Gewinn-Tags auf dem Diagramm Wahr oder Falsch
  • Schriftartname – der Schriftname
  • Schriftgröße Ergebnis – die Schriftgröße
  • Schriftfarbe – die Schriftfarbe
  • Magische Zahl – die einzigartige magische Zahl, die den EA identifiziert
  • Rasterabstand – der Abstand zwischen Aufträgen
  • Auftragsnummer mit variablem Abstand – die Auftragsmenge, um mit variablem Abstand zu beginnen
  • Variabler Abstandsbeginn – bei welchem ​​Abstand zwischen Aufträgen soll der variable Abstand beginnen
  • Abstandsmultiplikation 1,2 – der Multiplikator des variablen Auftrags
  • Kauf aktivieren – Wahr/Falsch – Kauf aktivieren, Wahr oder Falsch
  • Verkauf aktivieren – Wahr/Falsch – Verkauf aktivieren, Wahr oder Falsch
  • Manuelle Aufträge steuern – Wahr/Falsch
  • Hedging zulassen – Wahr/Falsch – soll der EA manuelle Aufträge steuern, Wahr oder Falsch
  • Maximale Longs – maximal zulässige Long-Aufträge
  • Maximale Shorts – maximal zulässige Short-Aufträge
  • Handelsbeschreibung – Atlas
  • Nächste Indikatoreinstellungen

Empfohlene Produkte
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Experten
END OF THE YEAR Rabatt !!!!! (baldiges Ende!) Ursprünglicher Preis $508 (vor Rabatt) : Aktueller Preis: $254 USD (+Steuer) Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar, bevor es zu spät ist! Bewährte Live-Signale : Goldplup-Signale HANDELN Sie jetzt!!! oder nie... Donchian Kanal Ausbruch Wie weit kann sich ein Donchian Breakout bewegen, bevor er sich umkehrt? Goldplup EA wurde entwickelt, um diese Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er wendet die bewährte Donchian-Channel-Methode in 2 wählbaren Modi
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experten
Maximum Infinity Pro – Fortschrittlicher Grid EA für MT5 Maximum Infinity Pro ist ein Expert Advisor (EA) professioneller Güte, entwickelt für MetaTrader 5, der fortschrittliche Grid-Handelslogik mit robustem Risikomanagement und adaptiven Ein-/Ausstiegsstrategien kombiniert. Dieser EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die eine zuverlässige, flexible und vollautomatische Handelslösung wünschen. Hauptmerkmale Intelligentes Grid-System (Smart Grid System): Verwaltet a
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem Moving Average Indikator Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes Handelsinstrument anzupassen. Drawdown-Recovery-System, überlappende Verlustaufträge und Saldoschutz Es ist kein Geheimnis, dass der G
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
MAO Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Moving Average Oscillator basiert. Parameter des Moving Average Oscillators wie FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift und SellValue können eingestellt werden. MAO Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch MAO Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experten
Stacking King EA – Präzisionsleistung, einfach per Knopfdruck Beschreibung: Der Stacking King EA ist ein leistungsstarkes Trading-Tool, mit dem Sie mehrere Trades mit nur einem Klick eröffnen oder automatisch minütlich für eine festgelegte Dauer stapeln können – direkt auf Ihrem aktiven MT5-Terminal. Egal, ob Sie Scalper, Trendreiter oder Breakouts-Stacking betreiben – dieser EA bietet Ihnen volle Kontrolle mit minimalem Aufwand. Entwickelt für echte Trader in realen Märkten. Nicht nur ein Bac
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experten
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . Mit diesem Scalping MT5 Expert Advisor können Sie vollautomatisch mit jedem zeitlich definierten Range Breakout handeln. Es funktioniert auf allen Brokern und auf allen Symbolen, sei es Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen usw. Es VERWENDET NICHT: Martingale, Grid Trading und Hedging. Der EA arbeitet als mechanischer Range Breakout und verfügt über verschiedene Filter, um sich Ihrer persönlichen Handelsstrategie anzupassen
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experten
Automatisieren Sie Ihre MACD-Strategie! Dieser EA alarmiert und/oder platziert Aufträge gemäß MACD-Strategien mit zusätzlichen Filtern. Das bedeutet, dass Sie ihn auf 2 verschiedene Arten nutzen können: Sie erhalten Warnungen auf der Grundlage Ihrer MACD-Strategie mit Filtern für mehrere Symbole gleichzeitig in einem einzigen Chartfenster; Wählen Sie den vollautomatischen Modus und lassen Sie den EA Aufträge auf der Grundlage Ihrer MACD-Strategie, Ihrer Filterauswahl und Ihres Money-Managements
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experten
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
SmartWay
Gooi Meng Liang
Experten
SmartWay EA ( früher SmartTrade EA) ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MT5 entwickelt wurde. Mit der Veröffentlichung von V2.0 führt SmartWay eine leistungsstarke neue Funktion ein: Smart Step Size Boost mit Spike Detection . Dieses Upgrade macht den EA anpassungsfähiger in volatilen Märkten und besonders effektiv in einseitigen Märkten ( Aufwärts- oder Abwärtstrends). Er kombiniert zyklusbasiertes Money-Management , Drawdown-Schutz und Gewi
BB King
Khima Gorania
Experten
BB King EA für MT5 BB King Expert Advisor verwendet eine einfache Umkehrstrategie mit Bollinger Bändern und Trenderkennung. Er ist so konzipiert, dass er von Anfängern mit sehr wenigen Parametern leicht bedient werden kann. Bitte probieren Sie die Demoversion aus und hinterlassen Sie uns ein Feedback, Sie müssen ihn für das Paar, das Sie handeln möchten, optimieren. Mindesteinlage: $100 pro Losgröße von 0,01 pro Währungspaar. Risiko-Management Es gibt KEINE Stop-Loss- oder Take-Profit-Vorgaben
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Crossing Over
John Signer
Experten
Der MA Crossover EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MT5, das Trades auf Basis von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen ausführt. Es wurde entwickelt, um mittelfristige Trendwechsel auf dem M12-Zeitrahmen mit klaren Einstiegssignalen und strengem Risikomanagement zu erfassen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es an der NASDAQ trainiert und getestet wurde. Hauptmerkmale Moving Average Crossover Strategy - Verwendet einen schnellen und einen langsamen gleitenden Durchschnitt, um beim Auftr
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
Atlantis Scalper EA mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Experten
Der Atlantis EA nutzt eine speziell für Gold entwickelte Ausbruchsstrategie, um starke Kursbewegungen zu erfassen, die beim Durchbruch wichtiger Angebots- und Nachfrageniveaus entstehen. Es handelt sich weder um eine Martingale- noch um eine Grid-Strategie. Der EA arbeitet mit einem Trailing-Stop und verfügt über einen automatischen internen Stop-Loss, der bei Trendwechseln ausgelöst wird. Er sucht rund um die Uhr nach optimalen Trading-Setups. Empfohlenes Währungspaar: XAU/USD (1-, 15- oder 30
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experten
Der Atlantis EA nutzt eine speziell für Gold entwickelte Ausbruchsstrategie, um starke Kursbewegungen zu erfassen, die beim Durchbruch wichtiger Angebots- und Nachfrageniveaus entstehen. Es handelt sich weder um eine Martingale- noch um eine Grid-Strategie. Der EA arbeitet mit einem Trailing-Stop und verfügt über einen automatischen internen Stop-Loss, der bei Trendwechseln ausgelöst wird. Er sucht rund um die Uhr nach optimalen Trading-Setups. Empfohlenes Währungspaar: XAU/USD (1-, 15- oder 30
Atlas EA
Sergey Kasirenko
Experten
Atlas EA ist ein Trendfolgesystem, das auf einer Kombination aus RSI und gleitendem Durchschnitt basiert und vollständig anpassbar ist. Bei einem Abwärtstrend (rote Pfeile) verkauft der EA, bei einem Aufwärtstrend (blaue Pfeile) kauft er. Der EA erkennt den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends präzise und steuert offene Positionen im Martingale-/Grid-Stil, bis das Take-Profit-Ziel erreicht ist. Empfohlene Währungspaare: Alle Hauptwährungspaare wie EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD und NZD/USD sowie Ne
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (19)
Experten
Der EA „Gold is Cold“ basiert auf dem persönlichen Trendindikator des Autors. Der EA erkennt den Beginn von Aufwärtstrends (blauer Pfeil) und Abwärtstrends (roter Pfeil) präzise und steuert offene Trades nach einem Martingal-/Raster-Prinzip, bis der TP erreicht ist. Empfohlene Paare: Alle Hauptpaare wie xauusd, eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd sowie Nebenpaare wie audcad, nzdcad, eurnzd und eurcad auf Zeitrahmen von m15 oder höher. Einstellungen: Startstunde – Startstunde des EA Startminute – Star
Gold is Cold mt5
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experten
Der EA „Gold is Cold“ basiert auf dem persönlichen Trendindikator des Autors. Der EA erkennt den Beginn von Aufwärtstrends (blauer Pfeil) und Abwärtstrends (roter Pfeil) präzise und steuert offene Trades nach einem Martingal-/Raster-Prinzip, bis der TP erreicht ist.   Empfohlene Paare: Alle Hauptpaare wie xauusd, eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd sowie Nebenpaare wie audcad, nzdcad, eurnzd und eurcad auf Zeitrahmen von m15 oder höher. Einstellungen: Startstunde – Startstunde des EA Startminute – St
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Experten
Der EA „Gold is Hot“ basiert auf dem persönlichen WAT-Indikator des Autors, einer Kombination aus Volatilitäts- und MACD-Indikator. Der EA erkennt den Beginn von Aufwärtstrends (blauer Pfeil) und Abwärtstrends (roter Pfeil) präzise und steuert offene Trades nach einem Martingal-/Grid-Prinzip, bis der TP erreicht ist. Empfohlene Paare: Alle Hauptpaare wie xauusd, eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd sowie Nebenpaare wie audcad, nzdcad, eurnzd und eurcad auf Zeitrahmen von m15 oder höher. Einstellungen:
Capybara mt5
Sergey Kasirenko
4.75 (8)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experten
Der EA „Gold is Hot“ basiert auf dem persönlichen WAT-Indikator des Autors, einer Kombination aus Volatilitäts- und MACD-Indikator. Der EA erkennt den Beginn von Aufwärtstrends (blauer Pfeil) und Abwärtstrends (roter Pfeil) präzise und steuert offene Trades nach einem Martingal-/Grid-Prinzip, bis der TP erreicht ist. Empfohlene Paare: Alle Hauptpaare wie xauusd, eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd sowie Nebenpaare wie audcad, nzdcad, eurnzd und eurcad auf Zeitrahmen von m15 oder höher. Einstellungen:
