Atlas EA mt5

Atlas EA, tamamen ayarlanabilir RSI ve Hareketli Ortalama göstergesinin birleşimine dayanan bir trend takip sistemidir. Piyasa düşüşe geçer ve oklar kırmızıya dönerse EA satış yapar, piyasa yükselişe geçer ve oklar maviye dönerse EA alım yapar. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol eder.

Önerilen pariteler: eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm majör pariteler ve ayrıca audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi minör pariteler (M15 zaman diliminde xauusd dahil).

Ayarlar:

  • Başlangıç ​​Dakikası – EA'nın başlangıç ​​dakikası
  • Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati
  • Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası
  • Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot
  • Değişken lotları kullan – Doğru/Yanlış - Para yönetimini kullan Doğru/Yanlış
  • Her 0,01 lot için serbest marj – Her 0,01 lot için serbest marj
  • Çarpma – 1,5 gibi çarpan faktörü
  • Maksimum lotlar - izin verilen maksimum lotlar
  • Kar Al – puan olarak kar al
  • Puan olarak Durdurma Zararı (0: kullanılmaz) – 0 ise devre dışı bırakacaktır
  • Yüzde ızgarası Durdurma Zararı – tüm pozisyonları kesmeye izin verilen toplam hesabın yüzde kaybı
  • Kaplama – toplam kârda ilk ve son emrin birlikte kapatılması
  • X işlemlerinden sonra kaplama – belirli miktarda işlemde ilk ve son emrin kapatılması
  • Kaplama % - belirli bir yüzde kârda ilk ve son emrin kapatılması
  • Kar etiketlerinin çizilmesi doğru/yanlış – grafikte kar etiketlerinin çizilmesi doğru veya false
  • Yazı Tipi Adı – yazı tipi adı
  • Yazı Tipi Boyutu Sonuç – yazı tipi boyutu
  • Yazı Tipi Rengi – yazı tipi rengi
  • Sihirli sayı – EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
  • Izgara Mesafesi – emirler arasındaki mesafe
  • Değişken mesafenin Sipariş Numarası – değişken mesafeyi başlatacak emir miktarı
  • Değişken mesafe başlangıcı – değişken mesafe emirler arasında hangi mesafeden başlamalıdır
  • Mesafe çarpımı 1.2 – değişken siparişin çarpanı
  • Satın Almayı Etkinleştir – doğru/yanlış – satın almayı etkinleştir, doğru veya yanlış
  • Satışı Etkinleştir – doğru/yanlış – satışı etkinleştir doğru veya yanlış
  • Manuel emirleri kontrol et – doğru/yanlış
  • Koruma İzin Ver – doğru/yanlış – EA manuel emirleri kontrol etmeli mi doğru mu yanlış mı
  • Maksimum Uzunlar - izin verilen maksimum uzun emirler
  • Maksimum Kısalar – izin verilen maksimum kısa emirler
  • İşlem Açıklaması – Atlas
  • Sonraki Gösterge Ayarları

