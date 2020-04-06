Atlas EA mt5

Atlas EA es un sistema de seguimiento de tendencias basado en una combinación del RSI y el indicador de media móvil, totalmente ajustable. Si el mercado se vuelve bajista y las flechas se vuelven rojas, el EA venderá; si el mercado se vuelve alcista y las flechas se vuelven azules, el EA comprará. El EA puede detectar con precisión el inicio de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas mediante un sistema martingala/cuadrícula hasta alcanzar el precio de mercado.

Pares recomendados: Todos los pares principales como el EURUSD, el AUDUSD, el GBPUSD y el NZDUSD, así como pares menores como el AUDCAD, el NZDCAD, el EURNZD y el EURCAD, incluyendo el XAUUSD en el marco temporal M15.

Ajustes

  • Minuto de inicio: minuto de inicio del EA
  • Hora de finalización: hora de finalización del EA
  • Minuto de finalización: minuto de finalización del EA
  • Lote: el lote inicial para comenzar a operar
  • Usar lotes variables: Verdadero/Falso: usar administración de dinero Verdadero/Falso
  • Margen libre por cada 0,01 lote: el margen libre por cada 0,01 lote
  • Multiplicación: factor multiplicador como 1,5
  • Lotes máximos: lotes máximos permitidos
  • Take Profit: toma de ganancias en puntos
  • Stop Loss en puntos (0: no se usa): stop loss en puntos si es 0, se deshabilitará
  • Stop Loss de cuadrícula de porcentaje: porcentaje de pérdida de la cuenta total permitida para cortar todas las posiciones
  • Superposición: cierre de la primera y la última orden juntas en la ganancia total
  • Superposición después de X operaciones: cierre de la primera y la última orden en cierta cantidad de operaciones
  • Superposición %: cierre de la primera y la última orden en cierto porcentaje de ganancia
  • Extracción de etiquetas de ganancia verdadero/falso: extracción de etiquetas de ganancia en el gráfico verdadero o falso
  • Nombre de tipografía: el nombre de la fuente
  • Tamaño de fuente Resultado: el tamaño de la fuente
  • Color de la fuente: el color de la fuente
  • Número mágico: el número mágico único que identifica al EA
  • Distancia de cuadrícula: la distancia entre órdenes
  • Número de orden de distancia variable: la cantidad de órdenes para iniciar la distancia variable
  • Inicio de distancia variable: a qué distancia entre órdenes debe comenzar la distancia variable
  • Multiplicación de distancia 1.2: el multiplicador de la orden variable
  • Habilitar compra: verdadero/falso: habilitar compra, verdadero o falso
  • Habilitar venta: verdadero/falso: habilitar venta, verdadero o falso
  • Controlar órdenes manuales: verdadero/falso
  • Permitir cobertura: verdadero/falso: el EA debe controlar las órdenes manuales, verdadero o falso
  • Máximo de posiciones largas: máximo de órdenes largas permitidas
  • Máximo de posiciones cortas: máximo de órdenes cortas permitidas
  • Descripción de la operación: Atlas
  • Siguiente configuración del indicador

