【限时重磅优惠】购买 BreakoutIgnition Pro，免费获赠价值 $69 的 Smart Trend Pro！

终极组合，趋势捕捉双引擎系统

🎯 为什么这个组合是无敌的？

精准的起爆点捕捉遇上专业的趋势方向过滤，您得到的不是一个指标，而是一个完整的职业交易系统

BreakoutIgnition Pro + Smart Trend Pro = 市场最佳拍档

  • BIP（起爆点探测器）：回答“何时入场”——在最佳时机捕捉爆发点

  • STP（趋势分析器）：回答“方向在哪”——智能识别主趋势方向，避免逆势交易

双剑合璧，胜率倍增！

组合工作流程：专业交易者的秘密武器

第一步：趋势定向 (Smart Trend Pro)

  • 智能判断当前市场处于趋势行情还是震荡行情

  • 清晰显示多空主导区域，避免“只见树木不见森林”

第二步：起爆点捕捉 (BreakoutIgnition Pro)

  • 在趋势方向上寻找高质量的突破机会

  • 或在震荡市中识别双向交易良机

第三步：协同过滤

  • 激进模式：仅交易两个指标信号一致的“黄金机会”

  • 保守模式：使用STP作为方向过滤器，大幅减少BIP的潜在逆势信号

这个组合为您解决三大核心痛点：

  1. “我抓到突破，但却是逆势的！”
    → STP确保您只在趋势方向交易突破

  2. “我知道趋势，但总追在高点/空在低点！”
    → BIP为您提供精准的回调结束与趋势延续入场点

  3. “在震荡市我不断被止损！”
    → 双模式切换，让您在趋势和震荡行情中游刃有余

限时福利详情

🎁 买一赠一专属优惠

  • 立即购买 BreakoutIgnition Pro (原价 $69)

  • 免费获得 Smart Trend Pro 指标 (单独售价 $69)

  • 组合价值：$138 → 您仅需支付 $69！

如何领取赠品？

  1. 在MQL5市场购买 BreakoutIgnition Pro

  2. 通过MQL5内置消息系统联系我（或使用产品页面的联系方式）

  3. 提供您的订单号

  4. 24小时内您将免费获得 Smart Trend Pro 完整版本授权

重要提示：此优惠仅限通过此产品页面直接购买的用户。赠品为完整版、无功能限制的终身授权，与主产品享受相同的更新和技术支持。

不同风格交易者的完美解决方案

日内交易者

  • BIP捕捉日内关键突破

  • STP识别当日主要方向

  • 组合减少频繁交易，提升日内交易质量

波段交易者

  • STP确认周线/日线级别趋势

  • BIP在4小时/1小时图寻找精准入场点

  • 完美的中期交易入场解决方案

剥头皮交易者

  • BIP在1-5分钟图表寻找微小波动率收缩

  • STP在15分钟图提供微小时间框架的方向背景

  • 提高头皮交易的胜率和风险回报比

客户真实反馈

“单独使用BIP已经很强大，但加上STP后，我的交易发生了质变。现在我能清晰区分哪些突破值得做，哪些应该放弃。这个组合是我账户增长的关键！” —— Alex，职业交易员

“免费获得STP让我决定立即购买。使用一个月后，我可以诚实地说，即使单独购买这两个指标也完全值得。BIP找到机会，STP告诉我这是不是好机会，完美！” —— Maria，基金分析师

技术规格与支持

双重指标，单一价格

  • 一次购买，获得两个专业级指标

  • 均支持所有交易品种和时间框架

  • 包含完整的视频教程和策略指南

  • 专业的技术支持和终身免费更新

系统要求

  • MetaTrader 4 平台

  • 两个指标均可同时在同一个图表运行，资源优化，不影响交易速度

为什么现在必须行动？

  1. 限时性：此买一赠一优惠可能随时结束

  2. 稀缺性：Smart Trend Pro通常单独销售，此次捆绑是特殊优惠

  3. 即时生效：购买后立即开始使用BIP，24小时内获得STP，无缝衔接

特别提醒：当您同时运行这两个指标时，您实际上是在使用一个价值$138的专业交易系统，而今天您只需要支付$69。

三种购买理由，立即决定

如果您需要精准入场 → BreakoutIgnition Pro 满足您
如果您需要趋势过滤 → Smart Trend Pro 满足您
如果您需要完整系统这个限时组合是您的最佳选择

最后的机会窗口

交易的世界里，犹豫的成本往往高于错误的成本。

今天，您不仅获得了一个突破起爆点探测器，更获得了一个完整的趋势交易决策系统。两个指标相互验证，相互强化，为您提供市场上罕见的协同效应。

点击“购买”按钮，获取您的双指标交易系统。

购买后请立即联系我获取您的免费 Smart Trend Pro 授权码！

优惠条款：此买一赠一活动最终解释权归指标开发者所有。Smart Trend Pro将通过MQL5市场赠品功能发放，确保正版授权和安全使用。优惠可能在不事先通知的情况下结束。


