Tasman MT4
- Experten
- Andrijana Radojevic
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
MYFXBOOK - KLICKEN SIE HIER UM ZU SEHEN! - 2025 TEST, 3 JAHRE SPREAD-STRESSTEST, 3 JAHRE DURCHSCHNITTLICHER SPREAD-TEST
Um die verifizierten Ergebnisse zu sehen, kopieren Sie den Link unten:
myfxbook.com/members/ARAISYSTEMS
TASMAN EA ist ein leistungsstarker Algorithmus, der für NZDCHF entwickelt wurde und für RAW-Spread-Konten und Prop-Firm-Handelsbedingungen optimiert ist.
Das System wurde über mehr als 20 Jahre mit einer 99%igen Tick-Genauigkeit auf dem IC Markets RAW-Konto getestet und bietet einen extrem niedrigen Drawdown, eine stabile Ausführung und eine strenge maximale Haltezeit von 24 Stunden, wodurch es vollständig mit den wichtigsten Prop-Firm-Regeln konform ist.
Der TASMAN EA wurde für Trader entwickelt, die sowohl Stabilität als auch Präzision verlangen und gedeiht unter realen Marktbedingungen mit einem sauberen NZDCHF-Volatilitätsverhalten.
Wichtigste Highlights:
-
Symbol: NZDCHF
-
Mindesteinlage: $100
-
Zeitrahmen: M30
-
Leverage-freundlich, optimiert für 1:100-1:500
-
20 Jahre Backtesting, 99% Real-Tick-Modellierung
-
Ultra-niedriges DD-Risikoprofil
-
24h MaxHolding Regel (Prop-Firm freundlich)
-
Optimiert und getestet auf ECN/RAW-Konten
-
Perfekt für Trader, die konsistente tägliche Scalps auf ein stabiles CHF-Kreuz suchen
⚠️ Wichtig:
Um genaue Backtests zu reproduzieren, verwenden Sie TDS mit echten Tickdaten von Dukascopy (mindestens 90% Qualität, idealerweise 99%). Simulierte MT4-Ticks spiegeln nicht die reale Performance wider.