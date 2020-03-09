Tasman MT4

LAUNCH PROMO - $49 for early buyers

MYFXBOOK - KLICKEN SIE HIER UM ZU SEHEN! - 2025 TEST, 3 JAHRE SPREAD-STRESSTEST, 3 JAHRE DURCHSCHNITTLICHER SPREAD-TEST

Um die verifizierten Ergebnisse zu sehen, kopieren Sie den Link unten:

myfxbook.com/members/ARAISYSTEMS

Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und detaillierte Setup-Anweisungen zu erhalten.

TASMAN EA ist ein leistungsstarker Algorithmus, der für NZDCHF entwickelt wurde und für RAW-Spread-Konten und Prop-Firm-Handelsbedingungen optimiert ist.
Das System wurde über mehr als 20 Jahre mit einer 99%igen Tick-Genauigkeit auf dem IC Markets RAW-Konto getestet und bietet einen extrem niedrigen Drawdown, eine stabile Ausführung und eine strenge maximale Haltezeit von 24 Stunden, wodurch es vollständig mit den wichtigsten Prop-Firm-Regeln konform ist.

Der TASMAN EA wurde für Trader entwickelt, die sowohl Stabilität als auch Präzision verlangen und gedeiht unter realen Marktbedingungen mit einem sauberen NZDCHF-Volatilitätsverhalten.

Wichtigste Highlights:

  • Symbol: NZDCHF

  • Mindesteinlage: $100

  • Zeitrahmen: M30

  • Leverage-freundlich, optimiert für 1:100-1:500

  • 20 Jahre Backtesting, 99% Real-Tick-Modellierung

  • Ultra-niedriges DD-Risikoprofil

  • 24h MaxHolding Regel (Prop-Firm freundlich)

  • Optimiert und getestet auf ECN/RAW-Konten

  • Perfekt für Trader, die konsistente tägliche Scalps auf ein stabiles CHF-Kreuz suchen

⚠️ Wichtig:
Um genaue Backtests zu reproduzieren, verwenden Sie TDS mit echten Tickdaten von Dukascopy (mindestens 90% Qualität, idealerweise 99%). Simulierte MT4-Ticks spiegeln nicht die reale Performance wider.


