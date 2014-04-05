CumulativeVolumeDeltaHistogram
- Indikatoren
- Parasbhai N Patel
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
1. Einführung
In diesem Dokument wird die Verwendung des Indikators CVD (Cumulative Volume Delta) + Delta Volume Histogram erläutert. Es behandelt die Einrichtung, die Funktionen, die Handelslogik und die besten Praktiken.
2. Was der Indikator anzeigt
- Delta-Histogramm: Zeigt das Delta pro Balken (Kaufvolumen - Verkaufsvolumen) als grüne/rote Balken an.
- Hilft, Marktdruck, Absorption, Umkehrsignale und Trendstärke zu erkennen.
3. Wie man den Indikator in MT5 hinzufügt
1. Öffnen Sie MT5.
2. Gehen Sie zu Datei → Datenordner öffnen.
3. Navigieren Sie zu MQL5 → Indikatoren.
4. Fügen Sie die .mq5-Quelldatei ein.
5. Starten Sie MT5 neu.
6. Fügen Sie den Indikator über Navigator → Indikatoren ein.
4. Eingaben & Einstellungen
- KumulativePeriode : 20
- Positives Delta Farbe: Grün.
- Negatives Delta Farbe: Rot.
- Linienbreite, Glättung, Skalierungsoptionen, etc.
5. Wie man CVD & Delta liest
- Steigende CVD → Käufer stärker.
- Fallender CVD → Verkäufer stärker.
- Divergenz zwischen Preis und CVD → Mögliche Umkehrung.
- Große Delta-Spitzen → Aggressive Käufe/Verkäufe.
6. Handelsbeispiele
- Bullische Divergenz: Der Preis erreicht ein niedrigeres Tief, während der CVD ein höheres Tief erreicht → Kauf-Setup.
- Baisse-Divergenz: Der Kurs erreicht ein höheres Hoch, während der CVD ein niedrigeres Hoch erreicht → Verkaufs-Setup.
- Trend-Bestätigung: CVD bewegt sich in dieselbe Richtung wie der Trend und verstärkt den Ausbruch.
7. Beste Praktiken
- Verwendung mit Marktstruktur.
- Volumenprofil oder VWAP für Zusammenfluss hinzufügen.
- Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität.
- Bestätigen Sie Signale immer mit Preisaktionen.
8. Haftungsausschluss
Dieser Indikator bietet keine Gewinngarantie. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.