CumulativeVolumeDeltaHistogram

1. Einführung

In diesem Dokument wird die Verwendung des Indikators CVD (Cumulative Volume Delta) + Delta Volume Histogram erläutert. Es behandelt die Einrichtung, die Funktionen, die Handelslogik und die besten Praktiken.

2. Was der Indikator anzeigt

- Delta-Histogramm: Zeigt das Delta pro Balken (Kaufvolumen - Verkaufsvolumen) als grüne/rote Balken an.

- Hilft, Marktdruck, Absorption, Umkehrsignale und Trendstärke zu erkennen.

3. Wie man den Indikator in MT5 hinzufügt

1. Öffnen Sie MT5.

2. Gehen Sie zu Datei → Datenordner öffnen.

3. Navigieren Sie zu MQL5 → Indikatoren.

4. Fügen Sie die .mq5-Quelldatei ein.

5. Starten Sie MT5 neu.

6. Fügen Sie den Indikator über Navigator → Indikatoren ein.

4. Eingaben & Einstellungen

- KumulativePeriode : 20

- Positives Delta Farbe: Grün.

- Negatives Delta Farbe: Rot.

- Linienbreite, Glättung, Skalierungsoptionen, etc.

5. Wie man CVD & Delta liest

- Steigende CVD → Käufer stärker.

- Fallender CVD → Verkäufer stärker.

- Divergenz zwischen Preis und CVD → Mögliche Umkehrung.

- Große Delta-Spitzen → Aggressive Käufe/Verkäufe.

6. Handelsbeispiele

- Bullische Divergenz: Der Preis erreicht ein niedrigeres Tief, während der CVD ein höheres Tief erreicht → Kauf-Setup.

- Baisse-Divergenz: Der Kurs erreicht ein höheres Hoch, während der CVD ein niedrigeres Hoch erreicht → Verkaufs-Setup.

- Trend-Bestätigung: CVD bewegt sich in dieselbe Richtung wie der Trend und verstärkt den Ausbruch.

7. Beste Praktiken

- Verwendung mit Marktstruktur.

- Volumenprofil oder VWAP für Zusammenfluss hinzufügen.

- Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität.

- Bestätigen Sie Signale immer mit Preisaktionen.

8. Haftungsausschluss

Dieser Indikator bietet keine Gewinngarantie. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.