CumulativeVolumeDeltaHistogram

1. Einführung

In diesem Dokument wird die Verwendung des Indikators CVD (Cumulative Volume Delta) + Delta Volume Histogram erläutert. Es behandelt die Einrichtung, die Funktionen, die Handelslogik und die besten Praktiken.

2. Was der Indikator anzeigt

- Delta-Histogramm: Zeigt das Delta pro Balken (Kaufvolumen - Verkaufsvolumen) als grüne/rote Balken an.

- Hilft, Marktdruck, Absorption, Umkehrsignale und Trendstärke zu erkennen.

3. Wie man den Indikator in MT5 hinzufügt

1. Öffnen Sie MT5.

2. Gehen Sie zu Datei → Datenordner öffnen.

3. Navigieren Sie zu MQL5 → Indikatoren.

4. Fügen Sie die .mq5-Quelldatei ein.

5. Starten Sie MT5 neu.

6. Fügen Sie den Indikator über Navigator → Indikatoren ein.

4. Eingaben & Einstellungen

- KumulativePeriode : 20

- Positives Delta Farbe: Grün.

- Negatives Delta Farbe: Rot.

- Linienbreite, Glättung, Skalierungsoptionen, etc.

5. Wie man CVD & Delta liest

- Steigende CVD → Käufer stärker.

- Fallender CVD → Verkäufer stärker.

- Divergenz zwischen Preis und CVD → Mögliche Umkehrung.

- Große Delta-Spitzen → Aggressive Käufe/Verkäufe.

6. Handelsbeispiele

- Bullische Divergenz: Der Preis erreicht ein niedrigeres Tief, während der CVD ein höheres Tief erreicht → Kauf-Setup.

- Baisse-Divergenz: Der Kurs erreicht ein höheres Hoch, während der CVD ein niedrigeres Hoch erreicht → Verkaufs-Setup.

- Trend-Bestätigung: CVD bewegt sich in dieselbe Richtung wie der Trend und verstärkt den Ausbruch.

7. Beste Praktiken

- Verwendung mit Marktstruktur.

- Volumenprofil oder VWAP für Zusammenfluss hinzufügen.

- Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität.

- Bestätigen Sie Signale immer mit Preisaktionen.

8. Haftungsausschluss

Dieser Indikator bietet keine Gewinngarantie. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.


Weitere Produkte dieses Autors
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indikatoren
Delta + CVD & CVD-Kerzen Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz. Überblick Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombin
VolumePressureinHistogramVPH
Parasbhai N Patel
Indikatoren
1. übersicht Das Volume Pressure Histogram (VPH) ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der den Kauf- und Verkaufsdruck auf der Basis von Tick- oder Realvolumen misst. Er hebt extreme Kauf-/Verkaufsmomente hervor und liefert eine geglättete Signallinie zur Trenderkennung. 2 Komponenten des Indikators - Volumendruck-Histogramm (farbig) : o Grün: Extremer Kaufdruck o Kalkfarben: Kaufdruck o Rot: Extremer Verkaufsdruck o Gelb: Verkaufsdruck - Signallinie (weiß) : o Geglättet
Candle Strength
Parasbhai N Patel
Indikatoren
Überblick Candle Strength ON/OFF ist ein professioneller MT5-Indikator, der die Kerzenstärke in Echtzeit mithilfe von mehrstufigen farbcodierten Kerzen anzeigt. Er hilft Händlern dabei, starken Kauf- oder Verkaufsdruck direkt auf dem Preisdiagramm zu erkennen, ohne Verzögerung oder Neufärbung. Der Indikator verfügt über eine eingebaute ON/OFF-Schaltfläche auf dem Chart, mit der Händler die Stärkekerzen sofort aktivieren oder deaktivieren können, ohne die Einstellungen erneut öffnen zu müssen
