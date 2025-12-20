Candle Strength
- Indikatoren
- Parasbhai N Patel
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🔷 Überblick
Candle Strength ON/OFF ist ein professioneller MT5-Indikator, der die Kerzenstärke in Echtzeit mithilfe von mehrstufigen farbcodierten Kerzen anzeigt. Er hilft Händlern dabei, starken Kauf- oder Verkaufsdruck direkt auf dem Preisdiagramm zu erkennen, ohne Verzögerung oder Neufärbung.
Der Indikator verfügt über eine eingebaute ON/OFF-Schaltfläche auf dem Chart, mit der Händler die Stärkekerzen sofort aktivieren oder deaktivieren können, ohne die Einstellungen erneut öffnen zu müssen.
🔷 Hauptmerkmale
- ✅ Native MT5 farbige Kerzen (keine Objekte, kein Repaint)
- ✅ 6-stufige Kauf- und 6-stufige Verkaufsstärke-Einstufung
- ✅ Automatische Erkennung neutraler Kerzen
- ✅ Ein-Klick-Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten des Charts
- ✅S chaltflächenstatus bleibt nach Neustart / Offline-Charts erhalten
- ✅ Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
- ✅ Leichtgewichtig & optimiert (keine Leistungsverzögerung)
Kerzen kaufen (bullisch)
- Dunkelgrün → Extremer Kauf
- Grün → Sehr starker Kauf
- Lime Green → Starker Kauf
- Seegrün → Mäßig Kaufen
- Blassgrün → Schwach Kaufen
Kerzen verkaufen (bärisch)
- Kastanienbraun → Extrem Verkaufen
- Rot → Sehr starker Verkauf
- Indischrot → Starker Verkauf
- Hell Koralle → Schwach Verkaufen
Neutrale Kerzen
- Weiße Farbe zeigt Unentschlossenheit / schwache Kerzen an
🔷 Wie Trader es verwenden
- ✔ Identifizieren Sie starke Trendkerzen
- ✔ Schwache Einstiege herausfiltern
- ✔ Bestätigen Sie Ausbrüche
- ✔ Erschöpfungskerzen erkennen
- ✔ Verbessern Sie das Vertrauen in das Kursgeschehen
Ideal für:
- Skalpieren
- Intraday-Handel
- Swing-Handel
- Preis-Aktions-Strategien
🔥 Warum Kerzenstärke EIN/AUS?
Die meisten Händler schauen sich Kerzen an - aber nur wenige verstehen die Kerzenstärke wirklich.
Candle Strength ON/OFF beseitigt das Rätselraten, indem es sofort zeigt:
- wer die Kontrolle hat (Käufer oder Verkäufer)
- Wie stark die Kerze wirklich ist
- ob das Momentum zunimmt oder nachlässt
Und das alles direkt auf dem Kurschart, ohne Verzögerung.
🚀 Handeln Sie mit Zuversicht, nicht mit Rätselraten
- Starke grüne Kerzen = aggressiver Kaufdruck
- Dunkelrote Kerzen = aggressiver Verkaufsdruck
- Verblasste Farben = schwaches oder erschöpftes Momentum
Dies ermöglicht es Ihnen,:
✔ Vermeiden Sie minderwertige Einstiege
✔ Bestätigen Sie Ausbrüche
✔ Erkennen Sie Trendfortsetzungen
✔ Erkennen Sie Erschöpfungskerzen frühzeitig
🧠E ntwickelt für ernsthafte Preis-Aktions-Trader
Dieser Indikator ist kein Signalgenerator.
Er ist eine professionelle Entscheidungshilfe für Trader, die Preisaktionen verstehen und visuelle Klarheit wünschen.