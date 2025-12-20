Candle Strength

🔷 Überblick

Candle Strength ON/OFF ist ein professioneller MT5-Indikator, der die Kerzenstärke in Echtzeit mithilfe von mehrstufigen farbcodierten Kerzen anzeigt. Er hilft Händlern dabei, starken Kauf- oder Verkaufsdruck direkt auf dem Preisdiagramm zu erkennen, ohne Verzögerung oder Neufärbung.

Der Indikator verfügt über eine eingebaute ON/OFF-Schaltfläche auf dem Chart, mit der Händler die Stärkekerzen sofort aktivieren oder deaktivieren können, ohne die Einstellungen erneut öffnen zu müssen.

🔷 Hauptmerkmale

  • Native MT5 farbige Kerzen (keine Objekte, kein Repaint)
  • 6-stufige Kauf- und 6-stufige Verkaufsstärke-Einstufung
  • Automatische Erkennung neutraler Kerzen
  • ✅ Ein-Klick-Schaltfläche zum Ein- und Ausschalten des Charts
  • S chaltflächenstatus bleibt nach Neustart / Offline-Charts erhalten
  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
  • Leichtgewichtig & optimiert (keine Leistungsverzögerung)
🔷 F arbschema

  • Kerzen kaufen (bullisch)

    - Dunkelgrün → Extremer Kauf

    - Grün → Sehr starker Kauf

    - Lime Green → Starker Kauf

    - Seegrün → Mäßig Kaufen

    - Blassgrün → Schwach Kaufen

    Kerzen verkaufen (bärisch)

    - Kastanienbraun → Extrem Verkaufen

    - Rot → Sehr starker Verkauf

    - Indischrot → Starker Verkauf

    - Hell Koralle → Schwach Verkaufen

    Neutrale Kerzen

    - Weiße Farbe zeigt Unentschlossenheit / schwache Kerzen an

    🔷 Wie Trader es verwenden

    • Identifizieren Sie starke Trendkerzen
    • Schwache Einstiege herausfiltern
    • Bestätigen Sie Ausbrüche
    • Erschöpfungskerzen erkennen
    • Verbessern Sie das Vertrauen in das Kursgeschehen

    Ideal für:

    • Skalpieren
    • Intraday-Handel
    • Swing-Handel
    • Preis-Aktions-Strategien

  • 🔥 Warum Kerzenstärke EIN/AUS?

    Die meisten Händler schauen sich Kerzen an - aber nur wenige verstehen die Kerzenstärke wirklich.

    Candle Strength ON/OFF beseitigt das Rätselraten, indem es sofort zeigt:

    - wer die Kontrolle hat (Käufer oder Verkäufer)

    - Wie stark die Kerze wirklich ist

    - ob das Momentum zunimmt oder nachlässt

    Und das alles direkt auf dem Kurschart, ohne Verzögerung.

    🚀 Handeln Sie mit Zuversicht, nicht mit Rätselraten

    - Starke grüne Kerzen = aggressiver Kaufdruck

    - Dunkelrote Kerzen = aggressiver Verkaufsdruck

    - Verblasste Farben = schwaches oder erschöpftes Momentum

    Dies ermöglicht es Ihnen,:
    Vermeiden Sie minderwertige Einstiege
    Bestätigen Sie Ausbrüche
    Erkennen Sie Trendfortsetzungen
    Erkennen Sie Erschöpfungskerzen frühzeitig

    🧠E ntwickelt für ernsthafte Preis-Aktions-Trader

    Dieser Indikator ist kein Signalgenerator.
    Er ist eine professionelle Entscheidungshilfe für Trader, die Preisaktionen verstehen und visuelle Klarheit wünschen.




    Empfohlene Produkte
    OrderBook Cumulative Indicator
    Stanislav Korotky
    5 (1)
    Indikatoren
    Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
    Volume Candle Indicator
    Pablo Filipe Soares De Almeida
    Indikatoren
    Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
    VR Grid Mt5
    Vladimir Pastushak
    3.25 (8)
    Indikatoren
    Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
    FREE
    History Pattern Search mt5
    Yevhenii Levchenko
    Indikatoren
    Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
    BoxChart MT5
    Evgeny Shevtsov
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
    Volume Profile V6
    Andrey Kolesnik
    4.67 (3)
    Indikatoren
    Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
    VolumeDeltaPercentRange
    Stanislav Korotky
    Indikatoren
    Dieser Indikator bietet eine originelle Mischung aus WPR, VSA und Volumen-Delta. Er zeigt das Verhältnis der Kauf-/Verkaufsvolumina, skaliert auf einer 100%-Spanne, basierend auf der gesamten Volumenänderung für einen ausgewählten Zeitraum. Die konvetionelle VSA (Volume Spread Analysis) untersucht die Zusammenhänge zwischen Preisbewegung und Volumenveränderung in absoluten Werten, während die WPR (Williams Percent Range) einen bequemen Ansatz zur Normalisierung von Preisbewegungen in einer fest
    Accumulation distribution plus m flow
    Minh Truong Pham
    Indikatoren
    Der Accumulation/Distribution-Indikator ist ein Indikator, der im Wesentlichen zur Messung von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde. Er erreicht dies, indem er versucht zu bestimmen, ob Händler tatsächlich akkumulieren (kaufen) oder verteilen (verkaufen). Dieser Indikator sollte genauer sein als andere Standard-MT5-AD-Indikatoren, um den Kauf-/Verkaufsdruck anhand des Volumens zu messen, Trendwechsel durch Divergenz zu erkennen und das Akkumulations-/Verteilungsniveau (A/D) zu berechnen. Anwe
    Donchian Time Sync Analyzer MT5
    Thushara Dissanayake
    Indikatoren
    Der   Donchian Time Sync Analyzer   erweitert die klassische Donchian-Kanalanalyse um eine leistungsstarke   Multi-Timeframe   -Dimension und ermöglicht Händlern die gleichzeitige Überwachung   von Trendstärke   und potenziellen   Umkehrsignalen   über fünf verschiedene Chartperioden hinweg. Dieser fortschrittliche Indikator berechnet die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs über die von Ihnen gewählten Zeiträume und generiert   klare visuelle Signale   , die die Konvergenz der Trendrichtung über m
    Wapv Price and volume
    Eduardo Da Costa Custodio Santos
    Indikatoren
    Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
    Sessions and Bar Time
    Tran Vinh Vu
    Indikatoren
    Der Sessions- und Bar Time-Indikator ist ein professionelles Hilfsmittel, das Ihr Trading-Bewusstsein und Ihre Timing-Präzision auf jedem Chart verbessert. Er kombiniert zwei Schlüsselfunktionen, die jeder Trader braucht - die Visualisierung der Marktsession und den Echtzeit-Bar-Countdown - in einer übersichtlichen, effizienten Anzeige. Hauptmerkmale: Kerzen-Countdown-Timer - Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze an und hilft Ihnen, neue Balkenformationen vorauszusehe
    FREE
    Blahtech Market Profile MT5
    Blahtech Limited
    5 (10)
    Indikatoren
    War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
    VolumeDeltaBars
    Stanislav Korotky
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist ein herkömmliches Analyseinstrument für Tick-Volumenänderungen. Er berechnet die Tick-Volumina für Käufe und Verkäufe separat sowie deren Delta für jeden Balken und zeigt die Volumina nach Preisclustern (Zellen) innerhalb eines bestimmten Balkens (in der Regel des letzten Balkens) an. Der intern verwendete Algorithmus ist derselbe wie beim Indikator VolumeDeltaMT5 , aber die Ergebnisse werden als kumulative Volumen-Delta-Balken (Candlesticks) angezeigt. Ein analoger Indikato
    Actual Depth of Market Chart
    Sergey Andreev
    1 (2)
    Indikatoren
    Das professionelle Tool für Aktienhändler ist jetzt auf MetaTrader 5 verfügbar. Der Chart-Indikator Actual depth of market visualisiert die Markttiefe in Form eines Histogramms, das auf einem Chart angezeigt wird, der sich in Echtzeit aktualisiert. Treffen Sie auf neue Aktualisierungen entsprechend den Benutzerwünschen! Jetzt zeigt der Indikator Actual Depth of Market das aktuelle Verhältnis des Volumens der Kauf- und Verkaufsanfragen (B/S ratio) an. Er zeigt den Anteil des Volumens jeder Art v
    FourAverageMT5
    Mikhail Sergeev
    5 (2)
    Indikatoren
    FourAverage ist ein neues Wort bei der Trenderkennung. Mit der Entwicklung der Informationstechnologie und einer großen Anzahl von Teilnehmern sind die Finanzmärkte zunehmend weniger anfällig für die Analyse veralteter Indikatoren. Herkömmliche technische Analysetools wie der gleitende Durchschnitt oder der Stochastik sind nicht in der Lage, die Richtung eines Trends oder seine Umkehrung in seiner reinen Form zu bestimmen. Kann ein Indikator die richtige Richtung des zukünftigen Preises anzeigen
    Time and Sales Tick
    Pablo Filipe Soares De Almeida
    Indikatoren
    Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
    Haven Fibonacci Volume Profiles
    Maksim Tarutin
    Indikatoren
    Haven Fibonacci Volume Profiles — Ihr automatischer Marktbereichs-Analyst Wir stellen vor: Haven Fibonacci Volume Profiles — ein leistungsstarkes Werkzeug, das die Marktanalyse auf ein neues Niveau hebt. Dieser Indikator erkennt automatisch wichtige Preisspannen, die auf signifikanten Wendepunkten (Pivots) basieren, und überlagert auf jede von ihnen ein detailliertes Volumenprofil zusammen mit Fibonacci-Levels. Dies ermöglicht es Tradern, sofort zu erkennen, wo die Liquidität konzentriert ist un
    Blahtech Supply Demand MT5
    Blahtech Limited
    4.54 (13)
    Indikatoren
    War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
    Accuracy M1 Scalper MT5
    German Pablo Gori
    Indikatoren
    Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
    Smart SD Rectangle Tool
    Liam Alex Thomas Webb
    Indikatoren
    Der Smart Supply and Demand Rectangle Tool Indikator ist Ihr ultimativer MT5-Begleiter, um wichtige Angebots- und Nachfragedaten sofort sichtbar zu machen – genau dort, wo Sie sie brauchen: in Ihren Zonen, in Echtzeit. Dieses Tool überlagert automatisch umfassende, umsetzbare Daten auf Ihren Zonen, wie z. B. Zonenklassifizierung, Pip-Abstand, Stärke und Zonengröße – sauber innerhalb jeder Zone platziert. Kein Durcheinander, kein Rätselraten – nur klare, dynamische Einblicke, um Ihre Entscheidu
    Delta Aggression Volume PRO
    JETINVEST
    Indikatoren
    Delta Aggression Volume PRO ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um die Stärke und Kontinuität des Aggressionsvolumens von Verkaufs- und Kaufverhandlungen zu überwachen. Hinweis: Dieser Indikator funktioniert nicht für Makler und / oder Märkte OHNE die Art der Aggression (BUY oder SELL). Cryptocurrencies und Forex bieten diese Art von Daten nicht, das heißt, es funktioniert nicht mit ihnen. O Delta Agrression Volume PRO verfügt über Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, über das Delta-Volum
    Volumes Direction MT5
    William Oswaldo Mayorga Urduy
    Indikatoren
    LAUTSTÄRKE RICHTUNG MT5 Normalerweise ändert sich die Farbe der Lautstärkeanzeige, wenn die aktuelle Lautstärke höher als die vorherige ist. Dies ist wichtig, aber nicht sehr nützlich. Aus diesem Grund wurde dieser Indikator erstellt, der zusätzlich zum normalen Volumen, wenn die Kerze bullisch oder bärisch ist, sie in einer anderen Farbe anmalt, standardmäßig blau für bullisch und rot für bärisch, aber diese Farben können angepasst werden Geschmack des Händlers. Vergessen Sie nicht, sich
    Volume Delta Candle
    Muhammad Muzaffar Hussan
    Indikatoren
    Volumen-Delta-Kerzen: Ein umfassendes Tool für eine tiefgehende Handelsanalyse Erschließen Sie einen nahtlosen Weg zur Interpretation von Handelserfahrungen innerhalb jeder Kerze. Mit Volume Delta Candles benötigen Sie keine zusätzlichen Volumenindikatoren - alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Dieses fortschrittliche Tool nutzt niedrigere Zeitrahmen oder Live-Marktdaten, um den prozentualen Anteil des Kauf- und Verkaufsvolumens innerhalb jeder Kerze als intuitiven farbcodierten Balk
    Smart Heikin Ashi
    Flavio Javier Jarabeck
    Indikatoren
    Heikin-Ashi-Kerzenleuchter glätten die Kursdaten und helfen Händlern, Trends und Muster auf dem Markt zu erkennen. Durch die Mittelwertbildung der Kurswerte bieten diese Candlesticks eine klarere visuelle Darstellung, die das Erkennen von Trends und die Vorhersage künftiger Bewegungen ohne das Rauschen der Standard-Candlesticks erleichtert. Wir von Minions Labs greifen dieses Thema wegen unserer Swing-Trader-Kollegen auf, die den Heikin Ashi lieben. WARUM SOLLTE ich mich für den Smart Heikin As
    Depth of Market
    Jinsong Zhang
    Utilitys
    Dies ist ein Visualisierungstool, das auf dem Depth of Market basiert. Es funktioniert mit den Symbolen, für die die Markttiefe verfügbar ist. Es ist ein visueller Indikator, der das Volumen jedes Bid/Ask-Preises und das Verhältnis des Gesamtvolumens von Bids/Asks anzeigt. Hinweis: Prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Broker DOM unterstützt. 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    TRI Visualizer
    Yoshimi Mon 三 Ura
    Indikatoren
    TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
    Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
    Sergey Andreev
    3.53 (19)
    Indikatoren
    Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
    Supply and Demand MTF MT5
    Roman Zhitnik
    4.5 (2)
    Indikatoren
    Dies ist eine Multi-Timeframe-Version des Supply and Demand-Indikators . Er ermöglicht es Ihnen, ein Diagramm anhand des Gesetzes von Angebot und Nachfrage auf drei verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Sie werden Zonen von Käufen und Verkäufen sehen und die profitabelsten Punkte für die Eröffnung von Positionen bestimmen. Der Indikator basiert auf dem Prinzip der Marktfraktalität. Die Angebots- und Nachfragezonen zeigen die Stellen an, an denen ein starker Käufer oder Verkäufer
    UPD1 Profile Levels MT5
    Vitaliy Kuznetsov
    5 (4)
    Indikatoren
    Der Indikator findet die Niveaus des maximalen und minimalen Preisvolumens (Marktprofil) auf dem Arbeitsbalkendiagramm für die angegebene Anzahl von Balken.   Verbundprofil. Die Höhe des Histogramms ist vollautomatisch und passt sich an jedes Werkzeug und jeden Zeitrahmen an. Der Algorithmus des Autors wird verwendet und wiederholt bekannte Analoga nicht. Die Höhe der beiden Histogramme ist ungefähr gleich der durchschnittlichen Höhe der Kerze. Smart Alert (Smart alert) hilft Ihnen, den Preis in
    WAPV Weis Wave Chart Forex
    Eduardo Da Costa Custodio Santos
    Indikatoren
    Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indikatoren
    Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indikatoren
    Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indikatoren
    *** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indikatoren
    Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    4.67 (6)
    Indikatoren
    Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.31 (26)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indikatoren
    FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indikatoren
    LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indikatoren
    Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indikatoren
    Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indikatoren
    ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indikatoren
    Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indikatoren
    Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indikatoren
    Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indikatoren
    Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indikatoren
    IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    5 (9)
    Indikatoren
    - Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indikatoren
    FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.79 (24)
    Indikatoren
    FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indikatoren
    Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
    Support and Resistance Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.82 (22)
    Indikatoren
    Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
    Meravith AUTO
    Ivan Stefanov
    Indikatoren
    Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indikatoren
    TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
    Market Structure Order Block Dashboard MT5
    Prime Horizon
    5 (2)
    Indikatoren
    Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Easy Buy Sell Signal Alert
    Franck Martin
    4.69 (13)
    Indikatoren
    Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
    Weitere Produkte dieses Autors
    CvdDeltaVolumes
    Parasbhai N Patel
    Indikatoren
    Delta + CVD & CVD-Kerzen Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz. Überblick Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombin
    CumulativeVolumeDeltaHistogram
    Parasbhai N Patel
    Indikatoren
    1. Einführung In diesem Dokument wird die Verwendung des Indikators CVD (Cumulative Volume Delta) + Delta Volume Histogram erläutert. Es behandelt die Einrichtung, die Funktionen, die Handelslogik und die besten Praktiken. 2. Was der Indikator anzeigt - Delta-Histogramm: Zeigt das Delta pro Balken (Kaufvolumen - Verkaufsvolumen) als grüne/rote Balken an. - Hilft, Marktdruck, Absorption, Umkehrsignale und Trendstärke zu erkennen. 3. Wie man den Indikator in MT5 hinzufügt 1. Öffnen Sie MT5. 2. Ge
    VolumePressureinHistogramVPH
    Parasbhai N Patel
    Indikatoren
    1. übersicht Das Volume Pressure Histogram (VPH) ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der den Kauf- und Verkaufsdruck auf der Basis von Tick- oder Realvolumen misst. Er hebt extreme Kauf-/Verkaufsmomente hervor und liefert eine geglättete Signallinie zur Trenderkennung. 2 Komponenten des Indikators - Volumendruck-Histogramm (farbig) : o Grün: Extremer Kaufdruck o Kalkfarben: Kaufdruck o Rot: Extremer Verkaufsdruck o Gelb: Verkaufsdruck - Signallinie (weiß) : o Geglättet
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension