🔥 Warum Kerzenstärke EIN/AUS?

Die meisten Händler schauen sich Kerzen an - aber nur wenige verstehen die Kerzenstärke wirklich.

Candle Strength ON/OFF beseitigt das Rätselraten, indem es sofort zeigt:

- wer die Kontrolle hat (Käufer oder Verkäufer)

- Wie stark die Kerze wirklich ist

- ob das Momentum zunimmt oder nachlässt

Und das alles direkt auf dem Kurschart, ohne Verzögerung.

🚀 Handeln Sie mit Zuversicht, nicht mit Rätselraten

- Starke grüne Kerzen = aggressiver Kaufdruck

- Dunkelrote Kerzen = aggressiver Verkaufsdruck

- Verblasste Farben = schwaches oder erschöpftes Momentum

Dies ermöglicht es Ihnen,:

✔ Vermeiden Sie minderwertige Einstiege

✔ Bestätigen Sie Ausbrüche

✔ Erkennen Sie Trendfortsetzungen

✔ Erkennen Sie Erschöpfungskerzen frühzeitig

🧠 E ntwickelt für ernsthafte Preis-Aktions-Trader

Dieser Indikator ist kein Signalgenerator.

Er ist eine professionelle Entscheidungshilfe für Trader, die Preisaktionen verstehen und visuelle Klarheit wünschen.