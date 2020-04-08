Precision Candlestick Analyzer PinBar

🧠 Lógica del indicador (resumen rápido)

  • Función principal:
    Analiza cada vela en busca depatrones de reversión y continuación de alta probabilidad, con especial atención a lasbarras de espigas, y luego califica cada configuración con unapuntuación de confianza de 0 a 100.

  • Patrones que reconoce

    • Pin Bars alcistas y bajistas ( con comprobaciones de cola/cuerpo/posición + proximidad S/R)

    • Martillo / Hombre Colgado

    • Engulfing ( alcista y bajista)

    • Doji ( con sabor a inversión de tendencia)

    • Estrella de la mañana / Estrella de la tarde

    • Módulo opcionalde ruptura (máximos/mínimos estilo Donchian + aumento de volumen)

  • Filtros antes de mostrar una señal

    • Filtro detendencia Triple-MA ( MAs rápidas/medias/lentas)

    • Filtro de tendencia Heiken Ashi para una dirección más suave

    • Confirmación de RSI + RSI rápido,estocástico ( con lógica de divergencia) ybandas de Bollinger

    • Filtro de volatilidad basado en ATR ( omite barras locas de alto volumen)

    • Filtro de volumen ( señal sólo cuando el volumen es significativo)

    • Impulso de proximidad soporte/resistencia

  • Cerebro multi-marco temporal

    • Utiliza MAs deH1 / H4 / D1 / W1 ( o TFs configurados) para comprobar si la señal actual concuerda con la dirección del TF superior, luego añade/resta confianza.

  • Señala las entradas

    • Para cada patrón válido, calcula unprecio de entrada de precisión:

      • Utiliza el cuerpo/rango de la vela, el S/R local reciente y el ATR.

      • Lógica separada paracompra y venta, con una normalización más estricta de 2 dígitos para XAU.

      • Mantiene la entrada razonablemente cerca del precio actual y tiene en cuenta la volatilidad.

  • Protección "anti-fakeout" M1

    • Más estricto enM1:

      • Confianza mínima más alta

      • Comprobación del impulso en las últimas barras

      • Alineación de tendencia requerida (MA + Heiken Ashi)

      • Comprobaciones adicionales de RSI/RSI rápido

      • Enfriamiento entre señales opuestas para evitar "whipsaws

  • Visuales y alertas

    • Flechas de compra/venta fuertes/débiles:

      • Flechas de tendencia arriba/abajo

      • Histograma de fuerza del patrón

      • Líneas de confianza para compra/venta

      • Etiquetas de patrones opcionales como PIN-B , ENG-S , M-STAR , BREAKOUT , etc.

    • Sistema de alertas inteligente ( sin spam duplicado por barra), connotificaciones push opcionales y mensaje detallado (patrón, confianza, tendencia, nivel de entrada, distancia en pips).

Así que en una línea:

Unescáner de velas centrado en pin-barras con múltiples filtros y marcos temporales que puntúa cada señal, diseña un precio de entrada que tiene en cuenta la volatilidad y filtra agresivamente las condiciones débiles o ruidosas, especialmente enM1.

