Precision Candlestick Analyzer PinBar
- Indicadores
- Steffen Schmidt
- Versión: 1.0
- Activaciones: 8
🧠 Lógica del indicador (resumen rápido)
-
Función principal:
Analiza cada vela en busca depatrones de reversión y continuación de alta probabilidad, con especial atención a lasbarras de espigas, y luego califica cada configuración con unapuntuación de confianza de 0 a 100.
-
Patrones que reconoce
-
Pin Bars alcistas y bajistas ( con comprobaciones de cola/cuerpo/posición + proximidad S/R)
-
Martillo / Hombre Colgado
-
Engulfing ( alcista y bajista)
-
Doji ( con sabor a inversión de tendencia)
-
Estrella de la mañana / Estrella de la tarde
-
Módulo opcionalde ruptura (máximos/mínimos estilo Donchian + aumento de volumen)
-
-
Filtros antes de mostrar una señal
-
Filtro detendencia Triple-MA ( MAs rápidas/medias/lentas)
-
Filtro de tendencia Heiken Ashi para una dirección más suave
-
Confirmación de RSI + RSI rápido,estocástico ( con lógica de divergencia) ybandas de Bollinger
-
Filtro de volatilidad basado en ATR ( omite barras locas de alto volumen)
-
Filtro de volumen ( señal sólo cuando el volumen es significativo)
-
Impulso de proximidad soporte/resistencia
-
-
Cerebro multi-marco temporal
-
Utiliza MAs deH1 / H4 / D1 / W1 ( o TFs configurados) para comprobar si la señal actual concuerda con la dirección del TF superior, luego añade/resta confianza.
-
-
Señala las entradas
-
Para cada patrón válido, calcula unprecio de entrada de precisión:
-
Utiliza el cuerpo/rango de la vela, el S/R local reciente y el ATR.
-
Lógica separada paracompra y venta, con una normalización más estricta de 2 dígitos para XAU.
-
Mantiene la entrada razonablemente cerca del precio actual y tiene en cuenta la volatilidad.
-
-
-
Protección "anti-fakeout" M1
-
Más estricto enM1:
-
Confianza mínima más alta
-
Comprobación del impulso en las últimas barras
-
Alineación de tendencia requerida (MA + Heiken Ashi)
-
Comprobaciones adicionales de RSI/RSI rápido
-
Enfriamiento entre señales opuestas para evitar "whipsaws
-
-
-
Visuales y alertas
-
Flechas de compra/venta fuertes/débiles:
-
Flechas de tendencia arriba/abajo
-
Histograma de fuerza del patrón
-
Líneas de confianza para compra/venta
-
Etiquetas de patrones opcionales como PIN-B , ENG-S , M-STAR , BREAKOUT , etc.
-
-
Sistema de alertas inteligente ( sin spam duplicado por barra), connotificaciones push opcionales y mensaje detallado (patrón, confianza, tendencia, nivel de entrada, distancia en pips).
-
Así que en una línea:
Unescáner de velas centrado en pin-barras con múltiples filtros y marcos temporales que puntúa cada señal, diseña un precio de entrada que tiene en cuenta la volatilidad y filtra agresivamente las condiciones débiles o ruidosas, especialmente enM1.