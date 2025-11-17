Line Chart Signals PRO
- Utilitys
- Ivar Uibukant
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Line Chart PRO EA ist ein vielseitiges Signal-Alert-Tool, das anpassbare Signallinien direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Verschieben und positionieren Sie diese Linien einfach überall auf dem Chart, um Ihre gewünschten Preisniveaus festzulegen. Wenn der Preis Ihre positionierten Linien berührt oder kreuzt, erhalten Sie sofortige Pop-up-Benachrichtigungen, die Sie über wichtige Marktbewegungen informieren, ohne den Chart ständig überwachen zu müssen. Perfekt für Trader, die ein flexibles, visuelles Signal-Management mit Echtzeit-Benachrichtigungen wünschen.