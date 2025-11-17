Line Chart Signals PRO

Line Chart PRO EA ist ein vielseitiges Signal-Alert-Tool, das anpassbare Signallinien direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Verschieben und positionieren Sie diese Linien einfach überall auf dem Chart, um Ihre gewünschten Preisniveaus festzulegen. Wenn der Preis Ihre positionierten Linien berührt oder kreuzt, erhalten Sie sofortige Pop-up-Benachrichtigungen, die Sie über wichtige Marktbewegungen informieren, ohne den Chart ständig überwachen zu müssen. Perfekt für Trader, die ein flexibles, visuelles Signal-Management mit Echtzeit-Benachrichtigungen wünschen.
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilitys
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die DiNapoli-Point-Trading-Methode und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach
FIBO Price Calculator
Rui Zhao
Utilitys
FIBO Preiskalkulator Kurzbeschreibung 1. Automatisierte Fibonacci-Retracement-Zeichnung Dieser Indikator zeichnet automatisch Fibonacci-Retracement-Linien auf dem MT4-Chart und hilft Händlern dabei, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus schnell zu identifizieren. 2. Anpassbare Fibonacci-Sequenz Der Benutzer kann die Werte der Fibonacci-Sequenz anpassen, und der Indikator wandelt sie automatisch in entsprechende Kursniveaus auf der Grundlage des aktuellen Marktpreises um. 3. Einstell
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurde
Auto Changer for contracts date
Heinz Kappler
Utilitys
Basiswerte mit Ablaufdatum können automatisch zum nächsten Datum wechseln im Chart . Einige Broker bieten Basiswerte mit Ablaufdatum an. Zum Beispiel bis März, Juni, September, oder Dezember. Dieses Tool wechselt automatisch zum nächsten Datum. Expert Advisors, Indikatoren, Charts, oder Templates erhalten automatisch den neuen Kontrakt. Automatisch unterstützte Formate: NameMMMJJ (Ger30Mar17) oder NameMMJJ (SugarMr17). Verwendung als Indikator. Pfad \MQL4\Indicators. Beispiel Von UsaIndJun17,
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indikatoren
Fibonacci SR-Indikator Dieser Indikator erstellt Unterstützungs- und Widerstandslinien. Dieser Indikator basiert auf Fibonacci Retracement und Extension Levels. Er berücksichtigt viele Kombinationen der Fibonacci-Levels und zeichnet Unterstützungs-/Widerstandslinien, die auf diesen basieren. Dieser Indikator verwendet in seinen Berechnungen die vom ZigZag-Indikator gezeichneten Höchst- und Tiefststände. Der ZigZag-Indikator kann auch auf dem Chart eingezeichnet werden, falls erforderlich. Der In
FREE
Dusha Trailers
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Utilitys
Liebe Freunde , dieser EA hilft Ihnen bei der automatischen Nachverfolgung Ihrer Eröffnungsgeschäfte. die Trades werden manuell eröffnet .. Sie können alle Parameter einstellen, wie zum Beispiel Losgröße sl tp Abstand vom Eröffnungskurs, um den Break-Even-Punkt festzulegen (das ist, um Ihr Geschäft vor dem Verlust von Geldern zu schützen, falls der Markt in eine negative Richtung geht, die Sie erwarten) trailen Sie Ihren Handel, indem Sie den Abstand der Pips festlegen, die Sie benötigen Wenn
FREE
Flag Trend PRO DashBoard
Zhongqu Wu
Indikatoren
Dieses Dashboard kann kostenlos heruntergeladen werden, setzt aber voraus, dass Sie den Flag Trend Pro MT4-Indikator besitzen . Laden Sie den Indikator herunter: Flag Trend Pro Das Dashboard zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem eigenen Status für den Indikator :Gold Pro MT4 alle Zeitrahmen und alle Symbole: intelligenter Algorithmus erkennt den Trend, filtert das Marktrauschen heraus und gibt Einstiegssignale!!! Wie man den Status versteht: Symbol
FREE
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Sehr geehrte Trader, ich freue mich, Ihnen mein Tool namens "Forex Sniper Indicator" vorstellen zu dürfen. Das Hauptziel dieses Tools ist es, seriösen Händlern und Investoren in allen Arten von Finanzmärkten zu helfen, die nächste Kursbewegung genau in dem Moment zu erkennen, in dem sich die Kursrichtung ändern wird. Dieses Tool kann verwendet werden, um die Preisrichtung sowohl in Abwärts- und Aufwärtstrends als auch in schwankenden Märkten zu erkennen. Dieses Tool kann als eigenständiges Tool
Fibo pending EA
Thanat Thitithammaphong
Utilitys
"Fibo Pending EA ist ein Expert Advisor, der schwebende Limit-Orders auf Basis von Fibonacci-Levels platziert. Sie können ihn so konfigurieren, dass er Orders nach bestimmten Fibonacci-Levels platziert. Für jedes Niveau, das Sie nicht verwenden möchten, setzen Sie einfach den Wert auf Null (0). Sobald der EA alle schwebenden Orders platziert hat, entfernen Sie bitte das Fibonacci-Objekt aus dem Chart. Die verschiedenen "Schließen"-Schaltflächen auf dem Chart lösen eine Pop-up-Bestätigung aus, be
My Strategy MT4
Richard Osei
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für den Strategieaufbau. Er besteht aus fast allen technischen Indikatoren. Dazu gehören Benachrichtigung und Kauf-/Verkaufspfeile, automatische Unterstützung und Widerstand sowie Seitwärtserkennung (die MT5-Version enthält keine Seitwärtserkennung und nur eine Art von Unterstützung und Widerstand). Der Indikator umfasst: MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz) RSI (Relative Stärke-Index) Stochastik CCI (Rohstoff-Kanal-Index) ADX (Durchschnittlicher richtungs
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Pivot Flow Pro
Jose Pinto
Indikatoren
Pivot Flow Pro - Trend-Struktur-Marktrichtung unter Verwendung von Pivot-Hochs und -Tiefs, um ein dynamisches Bull/Bear-Band zu bilden. Nicht nachzeichnender Trend-Struktur-Indikator, der die Marktrichtung unter Verwendung von gemittelten Pivot-Hochs und -Tiefs identifiziert, um ein dynamisches Bull/Bear-Band zu bilden, mit Signalen, die ausschließlich auf geschlossenen Kerzen bestätigt werden. Wenn der Preis über oder unter den adaptiven Pivot-Levels schließt, wechselt der Indikator den Trend
Mutiple Orders with ChangernTFnMgt
Opengates Success International
Utilitys
MULTIPLE ORDERS With Symbol and Time Frame Changer Multiple Orders Utility is created to give easy profits-making trades with a little movements and without going long distance to get it all. This Utility opens multiple orders as many trades as the number specified by the User or as many as permitted by your Broker in the same direction on the same currency pair simultaneously. The idea behind it, is that instead of running after 100 - 200 pips which may not likely be attainable in the record
Daily Price Change Analyzer Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategietester, um zu verstehen, wie es funktioniert. - Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da. - Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einen kostenlosen EA als Geschenk zu erhalten. Daily Price Change Analyzer Dienstprogramm Gewinnen Sie mit Leichtigkeit tiefere Einblicke in die Marktbewegungen! Das Daily Price Change Analyzer Utility ist ein
MAX Lot Allowed
Shailendra Singh
Utilitys
Dies ist ein Skript, um zu überprüfen, was ist max lot erlaubt auf ein Währungspaar, so müssen Sie dieses Skript zu einem Währungsdiagramm ziehen und dieses Dienstprogramm wird max erlaubt lot mit verfügbaren Balance drucken. Manchmal müssen wir wissen, maximal zulässige Menge Informationen für einige Zwecke, so dass dieses Skript wird wirklich helfen, die Lose mit gegebenen Gleichgewicht in Live-Konto für jeden Makler erlaubt wissen. Ich hoffe, die Erklärung hilft Ihnen.
Technical indicators every trader should know
Yandong Li
Utilitys
Erfolg kommt von Wissen - das gilt für die meisten Dinge im Leben und insbesondere für den Devisenhandel. Um erfolgreich zu sein, muss ein Händler die technische Analyse erlernen. Technische Indikatoren sind ein wichtiger Teil der technischen Analyse. Das Problem ist, dass die Namen der technischen Indikatoren auf den ersten Blick unangenehm kompliziert klingen können, zum Beispiel MACD, RSI oder Stochastic. Wir empfehlen Ihnen jedoch, ein Buch nicht nach seinem Einband zu beurteilen. Wir werden
Draw Horizontal Ray
JUAN LUIS CIENFUEGOS RUIZ
5 (1)
Utilitys
Manchmal möchten wir einen horizontalen Strahl von einem bestimmten Preis auf der Grundlage einer Kerze zeichnen, und dieses Tool löst das mit nur 1 Taste! Um einen horizontalen Strahl zu zeichnen, müssen Sie nur den Indikator über ein beliebiges Diagramm ziehen und dann: 1) Klicken Sie auf eine beliebige Kerze und dann 2) Drücken Sie eine der folgenden Tasten: O - Es wird ein horizontaler Strahl direkt auf den OPEN-Kurs der angeklickten Kerze gezeichnet H - Es wird ein horizontaler Strahl direk
FinestFX order PRO MT4
Mohammed Rafi K P
Utilitys
FinestFx order PRO ist ein einfaches Tool zur Auftragsausführung und zum automatischen Risikomanagement, entwickelt von FinestFx official Programmer : Mohammed Rafi Bewegen Sie einfach SL,TP, Entry Linien oder geben Sie SL,TP auf Entry Spalten. Das Lot wird automatisch berechnet, indem man die Verlustbegrenzung ausfüllt. Arbeitet mit allen Basiswährungen Fester Verlustbetrag kann ausgewählt werden. Berechnen Sie Risiko-Belohnungen. Market Order, Limit Order und Stop Order werden über Schaltfläch
Fibo Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Fibo Eagle EA für MT4 - Fibonacci-basierter Grid Trading Expert Advisor Überblick FiboEagleEA ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die ein automatisiertes Handelssystem auf Basis der Fibonacci-Sequenz wünschen. Dieser EA integriert Grid-Trading-Prinzipien mit fortschrittlichen Geldmanagement-Tools und bietet so eine Mischung aus Präzision, Anpassungsfähigkeit und Rentabilitätspotenzial. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, FiboEagle
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
Experten
MaxProfitDZ Expertenratgeber MaxProfitDz v1.4 Empfehlungen Symbol: ALL PAIRS ..i Empfohlen EURUSD. Zeitrahmen:1M. Makler: ALLE Makler . niedriger Spread/Kommission, 1:500 Hebel Empfohlene Mindesteinlage: $500 USD Losgröße für 500$ : 0.01 Verwenden Sie einen Broker mit guter Ausführung und mit einem Spread von 0,1-2 Punkten. Ein sehr schneller VPS ist erforderlich Parameter EA TrendON=true (Lesen Sie den Hinweis) MMTyp = 2 LosMultiplikator = 1 LotConst_oder_nicht = TRUE Take Profit :5-10 Pips f
Show Informations On Chart
Eugenio Bravetti
Indikatoren
Dienstprogramm für die Anzeige der visuellen Informationen auf Charts: - eine vertikale Linie zu Beginn jedes Balkens des ausgewählten Zeitrahmens - eine vertikale Linie zu Beginn eines jeden Tages - eine vertikale Linie zu Beginn einer jeden Woche - vertikale Linien zu Beginn/Ende der ausgewählten Handelssitzungen - Geld- und Briefkurse, Spread, Geldwert für jeden Punkt (von 1 Standardlot) und die letzte erhaltene Tickzeit". Sie können jede Information aktivieren/deaktivieren und die Farbe für
FREE
Order Block Draw MTF
Jorge Delgado Segura
4 (1)
Utilitys
Nur $30 für sechs Monate!!!. Dies wird Order-Blöcke zeichnen, indem Sie einfach auf eine Kerze mit verschiedenen Farben für verschiedene Zeitrahmen klicken. Es wird den Körper oder die Dochte verwenden. Es kann auch die mittlere Schwelle der Kerze öffnen/schließen oder hoch/tief zeichnen. Da es sich um ein Zeichenwerkzeug handelt, ist es nach dem Hinzufügen zum Diagramm nicht die ganze Zeit aktiv. Aktivieren Sie es, indem Sie zweimal innerhalb einer Sekunde die Taste "b" auf der Tastatur drüc
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Das System ist ein kostenloses Open-Source-Kiefer-Skript, das ursprünglich auf TradingView von everget veröffentlicht wurde . Es wurde von Forex Robot Makers auf Mt4 konvertiert. Dieses System ist ein beliebter Trendindikator, der auf ATR (Average True Range), Moving Averages und dem Donchian Channel basiert. System Hintergr
FREE
Live Bot Maker
Nabeel Zafar
5 (4)
Utilitys
Lassen Sie Ihre Ideen für Sie verdienen. Wandeln Sie Ihre Ideen und Strategien in automatisierte Trading Bots direkt auf MT4 um. Visueller Strategy Builder mit sofortigen Ergebnissen auf dem Chart. Dieser einzigartige Strategie-Builder ermöglicht es Ihnen, Regeln festzulegen und die Signale, die auf diesen Regeln basieren, visuell zu sehen, während Sie sie erstellen. Besuchen Sie den Link für Gruppe, Benutzerhandbuch, Videobeispiele Warum LBM verwenden LBM ist ein unverzichtbares Werkzeug für
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indikatoren
Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Big Gient MT4
Pran Gobinda Basak
Experten
Big Giant Trend Following Robot ist ein MT4 Expert Advisor, der für den Einsatz im Devisenhandel mit 5-Minuten- und 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Handelsroboter basiert auf einer Trendfolgestrategie, die darauf abzielt, langfristige Trends auf dem Devisenmarkt zu identifizieren und daraus Kapital zu schlagen. Der Big Giant Trend Following Robot verwendet eine Kombination aus technischen Indikatoren und Marktanalysen, um die Richtung des Trends und die besten Ein- und Ausstiegs
LT Automated Fibonacci Retracement Indicator
Eko Baskoro
Indikatoren
Das Fibonacci Retracement Objekt ist ein Objekt, das von der Metatrader 4 Plattform zur Verfügung gestellt wurde. Aber das Fibonacci Retracement Objekt passt den Chart nicht automatisch an. Sie müssen es manuell in den Chart einfügen und verwalten. Aus diesem Grund wurde dieser Indikator erstellt. Wenn Sie gerne den Fibonacci Retracement Indikator verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Automated Fibonacci Retracement Indicator zu verwenden, wenn Sie ein besseres Ergebnis erzielen wollen: https://ww
FREE
Fibonacci Arman EA4
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit den Fibonacci-Niveaus der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitt
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (   ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT4. Es wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerh
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilitys
Schließen von Positionen in MetaTrader 4 nach Erreichen des Gesamtgewinns/-verlusts mit der Gewinnverfolgungsfunktion. Sie können die virtuellen Stopps (separate Order) aktivieren. Berechnung und Schließen von BUY- und SELL-Positionen separat (Separate BUY SELL) . Schließen und Berechnen von allen Symbolen oder nur dem aktuellen Symbol (Alle Symbole) . Trailing Profit für Gewinne aktivieren. Schließen von Gesamtgewinn und -verlust in der Einzahlungswährung, in Punkten oder als % des Saldos. Die
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitys
Ein Tool, das die Positionsgröße oder das Risiko auf Basis eines vorgegebenen Stop-Loss-Niveaus sofort berechnen kann, ist sowohl für professionelle als auch für unerfahrene Händler von entscheidender Bedeutung. Das Handelstool TRADE PRO ermöglicht schnelle und präzise Berechnungen und hilft Ihnen so, in zeitkritischen und volatilen Marktphasen die richtigen Entscheidungen zu treffen. MT5-VERSION        /   Zusätzliches Installationsmaterial Hauptfunktionen: Originell. Einfach. Effektiv. Eine
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Order nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür u
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Grundfunktionen: Die normale Interaktionsgeschwindigkeit beim Copy-Trading beträgt weniger als 0,5 Sekunden Signalquellen automatisch erkennen und eine Liste der Signalquellenkonten anzeigen Symbole automatisch abgleichen, 95 % der häufig verwendeten Handelssymbole auf verschiedenen Plattformen (Sonderfälle wie unterschiedliche
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitys
SAFETYLOCK bietet Händlern eine effektive Möglichkeit, sich vor plötzlichen Marktumkehrungen zu schützen, indem automatisch eine entgegengesetzte Order für bereits offene Positionen platziert wird. Sobald ein Trader oder ein EA eine Position eröffnet, erstellt SAFETYLOCK sofort eine entgegengesetzte Pending Order. Sollte die Position in den Verlustbereich geraten, wird diese Pending Order aktiviert, um eine Sperre (Lock) zu erzeugen und so das Risiko deutlich zu minimieren. Dieser leistungsstar
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilitys
Verbessern Sie Ihren manuellen Handel: Trade Manager Assistant für schnelles und präzises automatisiertes Risikomanagement Verwenden Sie die bereitgestellte kostenlose Demoversion, um vollständige Einrichtungsanweisungen zu erhalten und die Funktionen des Trade Manager Assistant zu erkunden. Weitere Informationen finden Sie   unter https://www.mql5.com/blogs/post/758625   .       . Manueller Handel erfordert sorgfältige Analysen und schnelle Entscheidungen, aber das Risiko von Ausführungsfehler
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitys
Was ist das? Stellen Sie sich vor, Sie können alle Aufträge/Positionsinformationen an Ihren Telegrammkanal oder Ihre Gruppe senden, um Ihre Community oder VIP-Signale auf Telegramm zu erstellen. Position Info bedeutet, dass dieser EA alle Ihre neuen Positionen offen Details (Open Preis, Open Zeit, Position Typ, Position Symbol und Volumen), Positionen Änderungen (SL oder TP Modifizieren oder ausstehende Preisänderungen) und Position schließen (Close Preis, Gewinn oder Verlust, Position Dauer Ze
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Hedge Trade
Mothusi Malau
Utilitys
️ Hedge Trade - Smart Fixed-Offset Hedging EA Verwandeln Sie ungünstige Bewegungen in kontrollierte Erholungszyklen. Hedge Trade ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der jeden offenen Handel schützt, indem er automatisch eine intelligente Hedge-Order platziert und verwaltet. Er wurde für Händler entwickelt, die es vorziehen, ihre eigene Basisposition zu eröffnen, aber ein automatisiertes, diszipliniertes Hedging-System wünschen, um Drawdowns zu verwalten und Gegenbewegungen auf
Sessions Panel PRO
Ivar Uibukant
Utilitys
Multi-Session Trading-Indikator mit Swing-Punkt-Erkennung Dieser leistungsstarke MT4-Indikator zeigt die vier wichtigsten Handelssitzungen (Sydney, Tokio, London und New York) direkt auf Ihrem Chart mit klaren visuellen Grenzen an. Er identifiziert und markiert automatisch Swing-Hochs und Swing-Tiefs, mit der Option, zwischen automatischer Erkennung und manueller Platzierung für präzise Anpassung zu wechseln. Hauptmerkmale: Handelssitzungsanzeige: Visuelle Boxen, die die Sitzungen von Sydney, To
Trade Manager Ultra
Ivar Uibukant
Utilitys
Trade Manager Ultra ist ein umfassendes All-in-One-Handelsverwaltungstool für MT4, das Ihr Handelserlebnis vereinfacht und verbessert. Dieser leistungsstarke EA bietet vollständige Kontrolle über Ihre Handelsoperationen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Hauptmerkmale: Ein-Klick-Handelsausführung - Sofortiger Einstieg in Kauf- und Verkaufspositionen mit einem einzigen Klick Erweiterte Orderplatzierung - Einfaches Setzen von Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit und Sell Limit ausstehenden Orders
Smart Symbol Switcher
Ivar Uibukant
Indikatoren
Smart Symbol Switcher - Fortschrittliches Chart-Navigationstool Optimieren Sie Ihren Trading-Workflow mit Smart Symbol Switcher, einem leistungsstarken MT4-Indikator, der für effizientes Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Management entwickelt wurde. Navigieren Sie nahtlos zwischen Instrumenten und Chart-Perioden mit anpassbaren Tastenkombinationen für blitzschnelle Ausführung. Zu den Funktionen gehören flexible Anzeigeoptionen mit farbigen oder einfachen Spaltenlayouts, einstellbare Zoom-Funktio
Simple Symbol Switcher
Ivar Uibukant
Indikatoren
Simple Symbol Switcher ist ein leistungsstarker, aber intuitiver MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um Ihren Trading-Workflow zu optimieren. Wechseln Sie sofort zwischen Symbolen und Zeitrahmen mit anpassbaren Tastaturkürzeln für blitzschnelle Chart-Navigation. Zu den Funktionen gehören eine saubere, minimalistische Spaltenoberfläche mit Ein-/Ausblenden-Funktionalität zur Maximierung des Bildschirmplatzes, Zoom-In/Out-Steuerungen für präzise Chart-Analysen und flexible Symbolverwaltung durch m
