Signal Option

Indicador de sinais para opções binárias, que também é usado de forma eficaz no Forex e em outros mercados. É adequado para operações de grid de curto prazo em M1–M5 e inclui sinais para aumento gradual das posições.

A versão gratuita funciona apenas no par XAUUSD. A versão completa para MetaTrader 5 está aqui:

https://www.mql5.com/en/market/product/156185

O indicador utiliza uma adaptação em dois níveis: um perfil de velocidade básico (configuração “rápido/suave” desde o início) e uma auto-adaptação baseada nos resultados das operações, que ajusta os filtros ao mercado atual levando em conta séries de sinais vencedores e perdedores.

O modelo procura no gráfico impulsos direcionais curtos e os marca com setas CALL (compra) e PUT (venda) no fechamento da barra, sem repaint. O indicador também pode ser usado em contas Forex/CFD clássicas, mas devido ao horizonte curto das operações é importante controlar o spread e as comissões para que os custos não “devorem” a maior parte do movimento.

Como funciona

  • Utiliza um modelo de previsão adaptativo multiestágio próprio em vez de um conjunto padrão de indicadores clássicos;

  • Analisa o formato e a inclinação do movimento de preço, a tendência e a volatilidade local;

  • Analisa os sinais por meio de vários níveis de filtragem de ruído e picos anormais;

  • Desenha a seta somente após passar por todas as verificações internas: suavização inteligente, lógicas que cortam movimentos contra a tendência, filtro adaptativo de extremos (tenta não gerar sinal no ponto presumido de reversão) e um subsistema neuronal leve que se ajusta ao mercado em tempo real e bloqueia sinais contrários à sua própria previsão;

  • Usa auto-adaptação baseada na qualidade dos sinais: acompanha séries de operações vencedoras/perdedoras e endurece ou suaviza os limiares internos conforme as estatísticas e a profundidade do rebaixamento;

  • Um parâmetro separado de velocidade básica define o comportamento do indicador desde o início (reação rápida, quase sem suavização, ou mais suave e conservador), enquanto a auto-adaptação “refina” os parâmetros à medida que o histórico é acumulado.

Principais recursos

  • Sinais em setas CALL/PUT — seta abaixo da vela para compras, acima da vela para vendas;

  • Foco em operações de curto prazo — o cálculo é voltado para o movimento mais próximo de algumas barras, o que é conveniente para opções binárias e entradas de scalping;

  • Consideração de spikes e extremos — filtros específicos ajudam a evitar entradas em spikes isolados e barras “anomalias” que parecem o empurrão final do movimento;

  • Adaptação ao timeframe e à volatilidade — a velocidade/suavidade básica é definida por um parâmetro separado, e a auto-adaptação ajusta dinamicamente o rigor dos filtros levando em conta os resultados recentes (séries de win/loss);

  • Estatísticas de sinais integradas — histórico, win/loss, resultado total em pontos, resumo por vários instrumentos e possibilidade de zerar as estatísticas;

  • Suporte multilíngue — detecção automática do idioma do terminal e troca automática da interface.

Utilidade prática

O indicador ajuda a separar rapidamente pontos de entrada promissores de zonas em que é melhor esperar: você simplesmente vê onde o modelo propõe assumir direção (CALL/PUT) e onde não há sinais. Isso simplifica a tomada de decisão em tempo real e reduz o número de operações caóticas.

As estatísticas integradas mostram como os sinais se comportaram no histórico: por instrumento individual e pelo portfólio como um todo. Isso ajuda a escolher pares, timeframes e configurações de acordo com o seu estilo de trading e a controlar a estabilidade da abordagem.
A auto-adaptação e o parâmetro de velocidade básica permitem usar o mesmo indicador tanto para um trabalho de grid mais agressivo em M1 quanto para uma abordagem mais tranquila em timeframes maiores, sem precisar ajustar manualmente dezenas de parâmetros internos.

Observações importantes

O indicador não opera automaticamente e não garante lucro. Ele fornece informações analíticas sobre o estado atual do mercado; o resultado final depende do instrumento escolhido, do timeframe, das configurações e do seu sistema de trading pessoal. Resultados passados não garantem resultados futuros.

Configurações

Base Speed — velocidade/reatividade básica do modelo.
Determina como o indicador será “de fábrica” antes que a auto-adaptação comece a alterar algo.

Faixa recomendada: 0.5…2.0.

Abaixo de 1.0 → início mais suave e filtrado, menos ruído, menos sinais, foco em estabilidade.

Por volta de 1.0 → modo equilibrado, adequado para a maioria dos instrumentos.

Acima de 1.0 → início mais rápido e sensível: menos suavização, mais sinais potenciais, modo de indicador “rápido”.

Para M1, geralmente se usa um valor um pouco acima de 1.0 (por exemplo, 1.2–1.5); para H1, valores próximos ou um pouco abaixo de 1.0.

Aggressiveness of auto adaptation — coeficiente de agressividade da auto-adaptação.

Define quão rápida e fortemente o indicador reajusta seus limiares internos quando as estatísticas pioram ou melhoram.

Faixa recomendada: 0.0…5.0.

0.0–1.0 → adaptação suave, o modelo praticamente não “sacode” os parâmetros, as mudanças são graduais;

1.0–3.0 → faixa de trabalho para trading real: equilíbrio razoável entre estabilidade e reatividade;

3.0–5.0 → adaptação agressiva: em séries de perdas o indicador aperta rapidamente os filtros, tornando os sinais mais raros porém mais rígidos.

Max loss for enable auto adaptation — quantidade de operações perdedoras consecutivas a partir da qual o modo de adaptação reforçada é ativado.

Faixa recomendada: 1…10.

1 → modo de sensibilidade máxima: qualquer operação perdedora isolada é vista como motivo para reforçar a filtragem (adequado para testes e scalping agressivo, mas não para todos os mercados);

2–3 → opção ideal para M1–M5: duas ou três operações perdedoras consecutivas são consideradas sinal de que o mercado “quebrou” a configuração atual e é necessário apertar os filtros;

4 ou mais → modo mais tranquilo, adequado para timeframes maiores e entradas raras, em que perdas isoladas não são estatisticamente relevantes.

Enable alert signal — ativa/desativa janelas pop-up quando surge um sinal.

true — a cada novo sinal o indicador mostra uma janela pop-up (e pode emitir som/enviar notificações conforme as configurações do terminal);

false — o indicador trabalha em modo “silencioso”, os sinais são visíveis apenas no gráfico e no painel de estatísticas.

Todos os demais parâmetros internos, períodos e limiares são calculados automaticamente e ajustados através do sistema de auto-adaptação descrito — você não precisa ajustar manualmente dezenas de números, basta definir três parâmetros chave de acordo com o seu estilo de trading.


