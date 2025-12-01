Signal Option

バイナリーオプション用のシグナルインジケーターであり、FX やその他の市場でも効果的に利用できます。M1～M5 の短期グリッドトレードに適しており、ポジションを段階的に積み増していくためのシグナルを含みます。

無料版は XAUUSD ペアでのみ動作します。MetaTrader 5 用のフルバージョンはこちらです。

https://www.mql5.com/en/market/product/156185

インジケーターは 2 段階の適応機構を使用します。1 つ目は基本スピードプロファイル（スタート時点から「高速／スムーズ」を選択）、2 つ目はトレード結果に基づく自動適応で、勝ちトレードと負けトレードの連続を考慮しながら、現在の相場に合わせてフィルターを調整します。

モデルはチャート上の短い方向性のあるインパルスを検出し、バー確定時に CALL（買い）と PUT（売り）の矢印で表示します。リペイントは行いません。クラシックな Forex/CFD 口座でも利用できますが、取引期間が短いため、スプレッドと手数料を管理し、コストが値動きの大部分を「食い尽くさない」ようにすることが重要です。

動作原理

  • 標準的なクラシックインジケーターのセットではなく、独自の多段階適応型予測モデルを使用；

  • 価格変動の形状と傾き、トレンド、局所的なボラティリティを分析；

  • 複数レベルのノイズおよび異常スパイクフィルタを通してシグナルを分析；

  • すべての内部チェックを通過した場合にのみ矢印を表示：インテリジェントな平滑化、逆張り方向を切り捨てるロジック、適応型エクストリームフィルタ（想定される反転ポイントでシグナルを出さないようにする）、およびリアルタイムで相場に順応し、自身の予測に反するシグナルをブロックする軽量ニューラルサブシステム；

  • シグナル品質に基づく自動適応を使用：連続する勝ちトレード／負けトレードを追跡し、統計とドローダウンの深さに応じて内部閾値を厳しくしたり緩めたりする；

  • 基本スピード用の独立したパラメータにより、インジケーターの初期挙動（平滑化がほとんどない高速反応型か、よりスムーズで保守的か）が決まり、自動適応が履歴の蓄積に応じてパラメータを「微調整」していきます。

主な機能

  • CALL/PUT の矢印シグナル — 買いの場合はローソク足の下、売りの場合はローソク足の上に矢印を表示；

  • 短期トレード向けの設計 — 数本のバー先の近い値動きに特化した計算で、バイナリーオプションやスキャルピングエントリーに適しています；

  • スパイクと極値への配慮 — 単発のスパイクや、動きの「最後の一押し」に見える異常バーでのエントリーを避けるための専用フィルタ；

  • 時間軸とボラティリティへの適応 — 基本速度／平滑度は専用パラメータで設定し、自動適応が直近の結果（連勝／連敗）を考慮してフィルタの厳しさを動的に調整；

  • 組み込みシグナル統計 — ヒストリー、勝ち／負け、合計 pips、複数銘柄のサマリー、および統計リセット機能；

  • 多言語対応 — ターミナルの言語を自動検出し、インターフェースを自動で切り替えます。

実用的なメリット

インジケーターは、エントリーすべき有望なポイントと、様子を見たほうがよいゾーンを素早く切り分けるのに役立ちます。モデルがどこで方向（CALL/PUT）を提案しているのか、どこにシグナルが出ていないのかが一目でわかるため、リアルタイムでの意思決定が簡単になり、行き当たりばったりのトレード数を減らせます。

組み込みの統計により、シグナルが過去にどのように機能していたかを把握できます。銘柄ごとにも、ポートフォリオ全体としても確認できるため、自分のトレードスタイルに合った通貨ペア、時間軸、設定を選びやすくなり、手法の安定性を管理できます。
自動適応と基本スピードパラメータにより、同じインジケーターを、より攻撃的な M1 グリッド運用にも、上位時間軸での落ち着いたアプローチにも使用でき、内部パラメータを手作業で何十個もいじる必要はありません。

重要な注意事項

インジケーターは自動売買を行わず、利益を保証するものではありません。現在の市場状況に関する分析情報を提供するものであり、最終的な結果は、選択した銘柄や時間軸、設定、そして個人のトレードシステムに依存します。過去の成績は将来の結果を保証しません。

設定項目

Base Speed — モデルの基本速度／反応性。
自動適応が何も調整していない「箱出し」の状態でインジケーターがどのように動作するかを決定します。

推奨範囲：0.5～2.0。

1.0 未満 → よりスムーズで平滑化の効いたスタート。ノイズとシグナルが少なくなり、安定性重視。

1.0 前後 → 多くの銘柄に適したバランスモード。

1.0 より上 → より高速で敏感なスタート。平滑化が減り、潜在シグナルが増える “高速インジケーター” モード。

M1 では、通常 1.0 よりやや高め（例：1.2～1.5）がよく使われ、H1 では 1.0 付近か、やや低めが一般的です。

Aggressiveness of auto adaptation — 自動適応の攻撃性係数。

統計が悪化または改善したとき、インジケーターが内部閾値をどれくらい速く、どれくらい大きく変更するかを決めます。

推奨範囲：0.0～5.0。

0.0～1.0 → 穏やかな適応。パラメータをほとんど急激に動かさず、変化は滑らか；

1.0～3.0 → 実運用向けの標準的な範囲。安定性と応答性のバランスが取れている；

3.0～5.0 → 攻撃的な適応。連敗が続くとフィルタを素早く厳しくし、シグナルを減らす代わりに条件を厳格化。

Max loss for enable auto adaptation — 連続損失回数が何回に達したら強化適応モードを有効にするか。

推奨範囲：1～10。

1 → 最大感度モード。単発の損失でもフィルタ強化の理由とみなす（テストや攻撃的なスキャルピングには適するが、すべての市場に向くわけではない）；

2～3 → M1～M5 にとって最適な設定。2～3 回の連続損失を「市場が現在の設定を崩した」サインとみなし、フィルタを引き締める；

4 以上 → より穏やかなモード。上位時間軸やエントリー頻度が低いスタイルに適し、単発の損失は統計的に重要とはみなされない。

Enable alert signal — シグナル発生時のポップアップ通知のオン／オフ。

true — 新しいシグナルごとにポップアップウィンドウを表示（ターミナル設定に応じてサウンド再生／通知送信も可能）；

false — インジケーターは「サイレント」モードで動作し、シグナルはチャートと統計パネルにのみ表示されます。

そのほかの内部パラメータ、期間、閾値はすべて自動で計算され、前述の自動適応システムによって調整されます。数十個の値を手動でチューニングする必要はなく、自分のトレードスタイルに合わせて 3 つの主要パラメータを設定するだけで十分です。


