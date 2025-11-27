🎯 ALGO Smart Flow Structure Indicator

El indicador ALGO Smart Flow Structure Indicator está diseñado para traders serios que utilizan estructura de Mercado objetiva. Olvídate del ruido y de los indicadores lentos; esta herramienta te proporciona una visión cristalina y sin ambigüedades de los rompimientos estructurales en cualquier temporalidad.

Basado en las rigurosas reglas de la metodología ALGO Smart Flow, el indicador filtra la estructura interna y solo te muestra los puntos estructurales mayores (Swing Points), garantizando que solo operes en los niveles donde realmente se transfiere la liquidez.

✨ Ventajas y Características Clave

Validación estructural: Muestra únicamente los Highs y Lows confirmados por el algoritmo, eliminando el ruido y las mechas irrelevantes que confunden a la mayoría de los traders minoristas.

Cero Ambigüedad: La confirmación de un nuevo punto estructural (final de impulso) se produce únicamente con el cierre de la vela opuesta . Esto asegura que la estructura se pinte después de que la vela ha cerrado, eliminando cualquier repintado o validación prematura.

Detección Dinámica de BOS (Break of Structure): El último punto de estructura violado cambia de color automáticamente (por defecto, a Amarillo), señalando el nivel exacto donde se produjo el último rompimiento de estructura.

Persistencia Visual: El color del rompimiento se mantiene activo en ese nivel hasta que el mercado produce el siguiente rompimiento estructural, permitiéndote rastrear con precisión la transferencia de liquidez (Liquidity Sweep).

Multi-Temporalidad: Funciona perfectamente en cualquier par y temporalidad de MetaTrader 5.

⚙️ Parámetros de Configuración (Inputs)

Ajusta la apariencia del indicador a tu estilo de trading:

Parámetro Tipo Descripción Configuración Principal InpHistory Entero Número de velas históricas a calcular. Aumenta si necesitas más historial en pantalla. Configuración Visual (Puntos) InpColorHigh Color Color de los Altos Estructurales (Structural High) no violados (Ej: Rojo). InpColorLow Color Color de los Bajos Estructurales (Structural Low) no violados (Ej: Azul). InpColorBroken Color Color del Punto Violado (BOS Activo). Este color identifica el último nivel que ha sido roto (Ej: Amarillo/Dorado). InpSize Entero Grosor visual de los puntos estructurales (1 = delgado, 5 = muy grueso).

Simplifica tu análisis, opera con la lógica del algoritmo. El ALGO Smart Flow Structure Indicator es la herramienta esencial para integrar el análisis institucional de estructura en tu rutina diaria.