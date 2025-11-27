Algo Smart Flow Structure Indicator

🎯 ALGO Smart Flow Structure Indicator

El indicador ALGO Smart Flow Structure Indicator está diseñado para traders serios que utilizan estructura de Mercado objetiva. Olvídate del ruido y de los indicadores lentos; esta herramienta te proporciona una visión cristalina y sin ambigüedades de los rompimientos estructurales en cualquier temporalidad.

Basado en las rigurosas reglas de la metodología ALGO Smart Flow, el indicador filtra la estructura interna y solo te muestra los puntos estructurales mayores (Swing Points), garantizando que solo operes en los niveles donde realmente se transfiere la liquidez.

✨ Ventajas y Características Clave

  • Validación estructural: Muestra únicamente los Highs y Lows confirmados por el algoritmo, eliminando el ruido y las mechas irrelevantes que confunden a la mayoría de los traders minoristas.

  • Cero Ambigüedad: La confirmación de un nuevo punto estructural (final de impulso) se produce únicamente con el cierre de la vela opuesta. Esto asegura que la estructura se pinte después de que la vela ha cerrado, eliminando cualquier repintado o validación prematura.

  • Detección Dinámica de BOS (Break of Structure): El último punto de estructura violado cambia de color automáticamente (por defecto, a Amarillo), señalando el nivel exacto donde se produjo el último rompimiento de estructura.

  • Persistencia Visual: El color del rompimiento se mantiene activo en ese nivel hasta que el mercado produce el siguiente rompimiento estructural, permitiéndote rastrear con precisión la transferencia de liquidez (Liquidity Sweep).

  • Multi-Temporalidad: Funciona perfectamente en cualquier par y temporalidad de MetaTrader 5.

⚙️ Parámetros de Configuración (Inputs)

Ajusta la apariencia del indicador a tu estilo de trading:

Parámetro Tipo Descripción
Configuración Principal
InpHistory Entero Número de velas históricas a calcular. Aumenta si necesitas más historial en pantalla.
Configuración Visual (Puntos)
InpColorHigh Color Color de los Altos Estructurales (Structural High) no violados (Ej: Rojo).
InpColorLow Color Color de los Bajos Estructurales (Structural Low) no violados (Ej: Azul).
InpColorBroken Color Color del Punto Violado (BOS Activo). Este color identifica el último nivel que ha sido roto (Ej: Amarillo/Dorado).
InpSize Entero Grosor visual de los puntos estructurales (1 = delgado, 5 = muy grueso).

Simplifica tu análisis, opera con la lógica del algoritmo. El ALGO Smart Flow Structure Indicator es la herramienta esencial para integrar el análisis institucional de estructura en tu rutina diaria.


Otros productos de este autor
Algo Smart Flow Risk Control EA
LORAMA, S.R.L.
Utilidades
ALGO Smart Flow Risk Manager (Keyboard Edition) ¿Te ha pasado que ves una entrada perfecta pero tardas tanto calculando el lotaje que el precio se escapa?   ¿O alguna vez una mala racha se comió el 20% de tu cuenta porque no supiste detenerte? El   Risk Manager de ALGO Smart Flow   no es un bot automático. Es una herramienta profesional de ejecución diseñada para   Traders Manuales   que exigen velocidad y disciplina. Convertimos tu teclado en una terminal de ejecución de alta velocidad y blinda
FREE
Algo Smart Flow Risk Control EA 4
LORAMA, S.R.L.
Utilidades
ALGO Smart Flow Risk Manager (Keyboard Edition) ¿Te ha pasado que ves una entrada perfecta pero tardas tanto calculando el lotaje que el precio se escapa?   ¿O alguna vez una mala racha se comió el 20% de tu cuenta porque no supiste detenerte? El   Risk Manager de ALGO Smart Flow   no es un bot automático. Es una herramienta profesional de ejecución diseñada para   Traders Manuales   que exigen velocidad y disciplina. Convertimos tu teclado en una terminal de ejecución de alta velocidad y blinda
FREE
Algo Smart Flow Structure Indicator 4
LORAMA, S.R.L.
Indicadores
ALGO Smart Flow Structure Indicator El estándar institucional para la estructura de mercado. Diseñado para traders serios de SMC y Acción del Precio , este indicador elimina el ruido de los fractales convencionales. Olvídate de las señales repintadas y la ambigüedad; obtén una visión cristalina de la estructura real, validada por reglas algorítmicas estrictas. El Panel de Sesgo (Dashboard) Toma decisiones informadas monitoreando 3 variables críticas en 8 temporalidades simultáneas (MN1,
Filtro:
Harold Alvis Cordoba
145
Harold Alvis Cordoba 2025.11.27 12:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

LORAMA, S.R.L.
452
Respuesta del desarrollador Cristian Alberto Nunez Mateo 2025.12.03 13:03
podrias explicarme mejor para entender a lo que te refieres e implementar la mejora
Respuesta al comentario