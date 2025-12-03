Algo Smart Flow Structure Indicator 4


🎯 ALGO Smart Flow Structure Indicator

Der institutionelle Standard für die Marktstruktur.

Dieser Indikator wurde für ernsthafte SMC- (Smart Money Concepts) und Price Action-Händler entwickelt und eliminiert das Rauschen herkömmlicher Fraktale. Vergessen Sie nachmalende Signale und Mehrdeutigkeit; erhalten Sie einen kristallklaren Blick auf die reale Marktstruktur, validiert durch strenge algorithmische Regeln.

📊 Das Bias Dashboard

Treffen Sie fundierte Entscheidungen durch die Überwachung von 3 kritischen Variablen in 8 gleichzeitigen Zeitrahmen (MN1, W1, D1, H4, H1, M15, M5, M1):

  • BO (Breakout): Identifiziert, wer die Kontrolle hat(BULL / BEAR), basierend auf dem letzten validierten Ausbruch.

  • ST (Zyklus-Status): Ist es Zeit zu handeln? Unterscheiden Sie in Echtzeit zwischen EX (Expansion/Impuls) und CR (Korrektur/Retracement).

  • EFS (Effizienz): Filtern Sie Ihre Einstiege auf der Grundlage des Marktzustands.

    • IPA: Ineffiziente Kursbewegung (Risiko eines weiteren Rücksetzers).

    • EPA: Effiziente Kursbewegung (der Kurs hat das Ausbruchsniveau erfolgreich überwunden und ist bereit für eine Fortsetzung).

✨ Wichtigste Vorteile und exklusive Technologie

  • Strenge strukturelle Validierung: Swing Highs und Lows (Gelbe Punkte) werden nur beim Schließen einer entgegengesetzten Kerze bestätigt, wodurch interne Strukturgeräusche effektiv herausgefiltert werden.

  • 🛡️ Intelligente Pivot-Verschiebungstechnologie: Im Gegensatz zu anderen Indikatoren aktualisiert der Algorithmus den strukturellen Punkt dynamisch auf das neue Extrem, wenn der Kurs ein neu bestätigtes Niveau durchläuft, aber dagegen schließt (Liquiditätsdurchlauf ohne Fortführung). Null Geisterpunkte.

  • BOS Tracking (Rote Punkte): Markiert das exakte Kursniveau, auf dem die Struktur durchbrochen wurde, und erleichtert so die genaue Identifizierung von Unterstützungs-/Widerstandszonen (BOS/IDM).

  • Röntgenblick (Overlay): Visualisieren Sie Strukturpunkte aus höheren Zeitrahmen (HTF), die für eine perfekte fraktale Ausrichtung direkt in Ihr aktuelles Diagramm eingeblendet werden.

⚙️ Konfiguration

Vollständig anpassbar: Passen Sie Farben, Punktgrößen und die Position des Bildschirms (4 Ecken) an, und wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen aus.

Vereinfachen Sie Ihren Handel. Arbeiten Sie mit algorithmischer Logik.

Der ALGO Smart Flow Structure Indicator ist das ultimative Werkzeug, um die institutionelle Analyse in Ihre tägliche Routine zu integrieren.

Empfohlene Produkte
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indikatoren
Smart Reversal Signal ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Dieser Indikator ist für den Handel mit Forex und binären Optionen konzipiert. Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie: Ausgezeichnete Indikator-Signale. Kostenlose Produktunterstützung. Regelmäßige Aktualisierungen. Verschiedene Benachrichtigungsoptionen: Alert, Push, Emails. Sie können ihn für jedes Finanzinstrument (Forex, CFD, Optionen)
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
Indikatoren
Dies ist eine fertige Strategie für binäre Optionen! Unterstützungs-/Widerstandsniveaus werden zur Bildung eines Signals verwendet, während eine Reihe von eingebauten Indikatoren zum Aussortieren der eingehenden Signale verwendet werden. Während der Signalbildung erscheint ein Pfeil. Wenn das Signal aktiv ist, bleibt der Pfeil nach dem Schließen des Balkens stehen; wenn das Signal nicht stark genug ist, verschwindet der Pfeil. Bei einer geringen Anzahl von Signalen und einer geringen Handelszeit
KBO V2 For Binary Option
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
In Ordnung. Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, warten Sie auf die Kerze mit dem Signal zu schließen und Sie Ihren Handel am Anfang der nächsten neuen Kerze eingeben. Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Popup-Alarm ausgestattet, um das Handelssignal leicht erkennen zu können. Sind Sie damit einverstanden? 100% non repaint Work All Major currency pair, 1 min
Binary Options Momentum Signals
Majeed Odubela
Indikatoren
SYSTEM-EINFÜHRUNG : Das Binary Options Momentum System ist speziell für den Handel mit binären Optionen konzipiert. Im Gegensatz zu anderen Systemen und Indikatoren, die von anderen Handelsumgebungen für binäre Optionen übernommen wurden. Wenig Wunder, warum viele solcher Systeme scheitern, um Geld zu verdienen. Eine sehr wichtige Tatsache, die beachtet werden muss, ist die Tatsache, dass die Anwendung von Martingale ist nicht erforderlich. Das macht es für Händler sicherer und profitabler. Ein
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
Non Repainting XY Trend
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Enthüllung des Non-Repainting XY Trend Indikators: Ihr ultimativer Leitfaden für Forex- und Binäre Optionen-Erfolg In der dynamischen Welt des Forex- und Binäroptionen-Handels ist es von größter Bedeutung, der Zeit voraus zu sein. Trader sind ständig auf der Suche nach Tools, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Ein solches leistungsstarkes Tool, das in der Trading-Community Wellen schlägt, ist der "Non-Repainting XY Trend"-Indikator. Einführung: Der Non-Repainting XY Trend Ind
Manuscript mt4
Artur Razhabov
Indikatoren
Manuskript ist ein bewährter Indikator, viele Tests wurden in seiner Verwendung durchgeführt, ich werde allen Käufern meine Empfehlungen zur Verwendung von Forex, Kryptowährung oder binären Optionen mitteilen Dieser Indikator gibt ein Signal genau am Ende der Kerze des ausgewählten Zeitraums Der Pfeil verschwindet nicht nach dem Signal, Sie können E-Mail-Benachrichtigungen einrichten Ich empfehle, ihn in den Perioden H1, H4 und täglich zu verwenden. Wenn Sie seine Funktionsweise kennen, werd
Binary Sig2
Rustam Tairov
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen einen Scalper-Indikator, und funktioniert auch gut auf binäre Optionen, zusätzlich hinzugefügt Benachrichtigungsfunktion, wo in der Zeit, die Sie Aufträge überall öffnen können, die Hauptsache, dass es Internet war, aber um diese Funktion zu arbeiten installieren Sie den Indikator auf die gewünschten Zitate und all dies auf einem VPN-Server. In diesem Indikator für zusätzliche Signalfilterung RSI-Indikator verwendet wird, kann der Zeitraum in den Einstellungen geändert werd
Breakout Pro Scalper Solution
Remi Passanello
5 (1)
Indikatoren
NIEMALS neu lackieren. Indikationen werden von nah zu nah gegeben. Für den alleinigen Gebrauch konzipiert, es sind keine weiteren Indikatoren erforderlich. Gibt Ihnen zu Beginn des Tages den Trend und den potenziellen Take-Profit. Eine spezifische Grafik zeigt Ihnen den potenziellen Gewinn gemäß den historischen Daten. Wie funktioniert es Breakout Pro Scalper Solution verwendet eine Breakout-Strategie in Kombination mit Kursbewegungen und dynamischer Unterstützung und Widerständen. Der Nachtt
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Indikatoren
Der BarsOldTimeFrame-Indikator wurde entwickelt, um die Balkenbildung in einem höheren Zeitrahmen zu analysieren und die Balken aus diesem Zeitrahmen auf den aktuellen Zeitrahmen zu projizieren. Der Indikator zeichnet die Balken eines höheren Zeitrahmens auf dem aktuellen Chart als Rechtecke mit gefüllten Candlestick-Körpern und transparenten Schatten. Der höhere Zeitrahmen und die Füllfarben für bullische und bearische Balkenkörper werden in den Einstellungen ausgewählt.
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
BinaryLuckMt4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indikatoren
Der BinaryLuck-Indikator ist ein leistungsstarker Indikator für den Handel mit binären Optionen mit beliebigen Verfallszeiten. Dieser Indikator wird besonders nützlich für den Handel mit kurzfristigen binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 30-60 Sekunden sein. Es handelt sich um ein komplett fertiges, in sich geschlossenes Handelssystem. Der Indikator sagt das maximale Hoch und das minimale Tief für die aktuelle Kerze voraus. Dann berechnet er den Weg, den der Kurs auf der aktuellen Kerze zur
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indikatoren
NostradamusMT4 ist ein leistungsstarker Indikator aus dem Set professioneller Trader. Der Indikator basiert auf der ursprünglichen Preisberechnungsmethode von Andrei Spiridonov (ESTIMATED PRICE) für den aktuellen Kerzenpreis. Vorteile Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten. Hervorragend geeignet für Scalping und den Handel mit binären Optionen. Parameter Farbe - Farbe der ESTIMATED PRICE FUTURE Linie. Wie man mit
BOA Burn Signals Indicator MT4
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator liefert Signale, die auf Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: MACD & Stochastic Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Trade-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signalindikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um Ihnen mehr Strat
ScalperMulti
Andrey Spiridonov
Indikatoren
ScalperMulti ist ein Multicurrency-Indikator für professionelle Trader. Der Indikator zeigt dem Trader die komplette Marktsituation an. Der Hauptvorteil dieses Indikators ist, dass er gleichzeitig sechs Hauptwährungspaare auf allen Zeitrahmen von M1 bis MN analysiert. Der Indikator analysiert die Trendstärke. Der Indikator erzeugt farbkodierte Signale, um die Marktsituation zu visualisieren: Grün - aufsteigender Trend. Rot - absteigender Trend. Gelb - Trend ist nicht definiert. Der Indikator eig
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping Entry Points - ist ein manuelles Handelssystem, das sich an Preisbewegungen anpassen und Signale für offene Geschäfte ohne Neuzeichnung geben kann. Der Indikator bestimmt die Richtung des Trends anhand des zentralen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Punktindikator liefert Signale für Ein- und Ausstiege. Geeignet für manuellen Intraday-Handel, Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Der Indikator gibt verschiedene Arten von Warnung
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
Indikatoren
es ist ein Indikator für den Handel auf dem Forex-Markt und binäre Optionen, es ist ein Trend-Tool, mit dem Sie es am häufigsten, wenn das erste Signal erscheint, öffnen Sie einen Handel in die angegebene Richtung Stop-Loss-Set über dem Pfeil, wenn das Signal niedriger ist oder unter dem Pfeil, wenn das Kaufsignal, wenn Signale in die gleiche Richtung, wo die Transaktion geöffnet ist, können Sie in zusätzliche Stop-Loss-Aufträge; wir auch den Handel ohne Take-Profit; Sie müssen die Transaktion z
BinaryAIMBOT
Artur Karian
Indikatoren
Der Indikator ist für binäre Optionen konzipiert. Er erzeugt einen akustischen Alarm, nach dem Sie sofort in den Markt einsteigen sollten. Der Indikator arbeitet auf der Grundlage der Signale von RSI und CCI sowie der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn sich das Diagramm in überkauften und überverkauften Zonen befindet, findet der Indikator ein Niveau in dieser Zone und benachrichtigt Sie mit einem Ton und einer Meldung. Parameter des Indikators dist - die Anzahl der Punkte, die ein Si
Adaptive Scalping Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Erweiterter, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator „Adaptiver Scalping-Oszillator“ – ein effizientes Trading-Tool für MT4! - Dieser Indikator gehört zur neuen Generation von Oszillatoren. - Der „Adaptive Scalping-Oszillator“ verfügt über anpassbare adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen und weitere nützliche Einstellungen. - Dieser Oszillator eignet sich ideal, um exakte Einstiegspunkte beim Verlassen dynamischer Überverkauft-/Überkauft-Bereiche zu finden. - Überverkauft-Zone: unterhalb d
ReboltP
David Theodore Caro-greene
Indikatoren
Die Rebalance Overlay Technology (Rebolt) ermöglicht es dem Händler, den Geldfluss von einem Chart zu einem anderen Chart zu visualisieren. Die Rebolt-Wahrscheinlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der Geld von einem Chart zu einem anderen Chart über eine bestimmte Zeitspanne und eine vom Benutzer festgelegte Anzahl von Intervallen geflossen ist. Wenn Rebolt Cyan oder Blau anzeigt, sind dies Kaufsignale, die für die vom Benutzer angegebene Zeitspanne oder bis zum Auftreten eines gegentei
Advanced Trend Scalper
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Der Advanced Trend Scalper Indikator wurde entwickelt, um sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern zu helfen. Der Indikator analysiert den Markt und gibt Ihnen Kauf- und Verkaufssignale. Er verwendet keine anderen Indikatoren, sondern arbeitet nur mit den Aktionen des Marktes. Das Signal erscheint direkt nach dem Schließen der Kerze und wird nicht erneut angezeigt. Der effiziente Algorithmus sorgt für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit solcher Signale. Advanced Trend Scalper für das Meta
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
Indikatoren
Der Hurricane Cave-Indikator zeigt verschiedene Handelsbereiche auf der Grundlage der Preisentwicklung an. Er schaut in die Vergangenheit und arbeitet Muster aus, die Unterstützung und Widerstand als Ziele erzwingen können. Wenn der Preis aus einem Handelsbereich ausbricht, können Sie ein Ziel genau innerhalb des nächsten Handelsbereichs anvisieren. Wenn Sie das Ziel nicht sehen können, gehen Sie einfach zu einem langsameren Zeitrahmen über, denn das bedeutet, dass der Preis noch nicht lange dor
FREE
Binary hh 6
Roman Lomaev
Indikatoren
Der Binary HH 6 Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und funktioniert auf den Zeitrahmen M1 und M5 mit jedem Währungspaar. Er kann auch für den Forex-Handel verwendet werden. Hauptmerkmale: Ablauf: Standardmäßig ist 1 Kerze eingestellt, aber Sie können den Ablaufzeitraum in den Einstellungen auf 1 bis 3 Kerzen anpassen. Trend-Analyse: Der Indikator arbeitet mit dem Trend und gibt Signale in Form von Pfeilen auf dem Chart aus: Blauer Pfeil – Kaufsignal. Roter Pfeil – Ver
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Binary Sniper ist ein MT4-Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale für den Handel mit binären Optionen liefert. Dieser Indikator verfolgt einen anderen Ansatz. Für den Handel mit binären Optionen ändert dieser Indikator das Signal nicht neu und verzögert es nicht. TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 1. CALL (KAUFEN), wenn eine rote Kerze mit der Farbe des binären Sniper-Balkens auf Grün schließt, nachdem sie rot war. (erster Farbwechsel) 2. PUT (VERKAUFEN): Wenn eine grüne Kerze mit der Farbe des binären Sni
Swing Levels MT4
Sid Ali Temkit
Indikatoren
Der Swing Levels Support and Resistance Indicator ist ein robustes Tool, das für MetaTrader 5-Händler entwickelt wurde (auch für MT4 verfügbar). Er hilft bei der Identifizierung entscheidender Marktniveaus, an denen sich die Kursrichtung ändern kann, indem er sie anzeigt: Swing High und Swing Lows über alle Zeitrahmen hinweg Frühere Hochs und Tiefs für Tag, Woche und Monat ICT US Mitternachtsniveau und gestriges Mitternachtsniveau ICT US Voreröffnung 8:30 AM Level Gerundete Levels Dieser Indika
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
UGenesys MultiTrend
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
KAUFEN SIE DIESEN INDIKATOR UND ERHALTEN SIE UNSEREN GEHEIMEN BONUS! Warum ist TREND wichtig? Dies ist eine der häufigsten Fragen, die von Handelsanfängern gestellt wird. Der Trend ist wichtig, weil sich der Markt in erster Linie dann am stärksten bewegt. Wenn ein Markt ein gutes Volumen hat, sind viele Banken, Hedgefonds und große Institutionen beteiligt und treiben den Preis in starken Trends nach oben oder unten. DAS IST DER PERFEKTE ZEITPUNKT FÜR DEN HANDEL. Der uGenesys Multi-Trend-Indikato
MagicBB Diamond
Lungile Mpofu
Indikatoren
Bringen Sie Ihre Handelserfahrung auf die nächste Stufe ! und holen Sie sich den Magic Bollinger Bands Diamond Indicator MagicBB Diamond Indicator ist ein MT4-Indikator, der Ihnen Signale vorschlagen kann, während Sie auf MT4 handeln. Der Indikator ist mit Non Lag Bollinger Bands Strategie für die besten Einträge erstellt. Dies ist ein System, um 10 bis 20 Pips pro Handel zu erreichen. Der Indikator gibt Warnungen für das Paar aus, bei dem das Signal erzeugt wurde, einschließlich des Zeitrahmens
Acc arrow
Christophe Godart
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem ADX-Indikator und bietet Ihnen sichere Einstiegspunkte. Sie können den Indikator an Ihre Bedürfnisse anpassen: RISK SSP COUNTBARS Die einzige Bedingung, die beim Einstieg in den Handel erfüllt sein muss, ist, dass der Pfeil in die gleiche Richtung wie die Adx-Farbkerzen zeigt. Laden Sie die KOSTENLOSE DEMO herunter und testen Sie sie! Die Acc-Pfeil Indikator ist mit dem anderen Teil des Systems kompatibel; der völlig KOSTENLOSE Adx-Farbkerzen >> >> https://w
Smart Line
Ilya Fomin
Indikatoren
Smart Line ist ein Trendindikator. Er hilft Ihnen, Trendumkehrpunkte zu finden. Diese Handelsstrategie ist für den Trendhandel konzipiert. Der Algorithmus des Indikators bestimmt den Trend bei verschiedenen Handelsinstrumenten in unterschiedlichen Zeitintervallen genau. Der Smart Line-Indikator kann als zusätzliches Instrument oder als Hauptinstrument verwendet werden. Die Farbe der Indikatorlinien ändert sich je nach aktuellem Trend, ebenso wie die eingebauten Indikatoren für mögliche Einsti
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Algo Smart Flow Risk Control EA
LORAMA, S.R.L.
Utilitys
ALGO Smart Flow Risk Manager (Tastatur-Edition) Haben Sie jemals den perfekten Einstieg gesehen, aber so lange mit der Berechnung der Losgröße gezögert, dass der Preis ohne Sie davonlief? Oder hat eine Pechsträhne schon einmal 20% Ihres Kontos vernichtet, weil Sie nicht wussten, wann Sie aufhören sollten? Der ALGO Smart Flow Risk Manager ist kein automatischer Trading-Bot. Er ist ein professionelles Ausführungswerkzeug , das ausschließlich für manuelle Händler entwickelt wurde, die Geschwindigk
FREE
Algo Smart Flow Risk Control EA 4
LORAMA, S.R.L.
Utilitys
ALGO Smart Flow Risk Manager (Tastatur-Edition) Haben Sie schon einmal den perfekten Einstieg gesehen, aber so lange mit der Berechnung der Losgröße gezögert, dass der Kurs ohne Sie davonlief? Oder hat eine Pechsträhne schon einmal 20% Ihres Kontos vernichtet, weil Sie nicht wussten, wann Sie aufhören sollten? Der ALGO Smart Flow Risk Manager ist kein automatischer Trading-Bot. Er ist ein professionelles Ausführungswerkzeug , das ausschließlich für manuelle Händler entwickelt wurde , die Geschw
FREE
Algo Smart Flow Structure Indicator
LORAMA, S.R.L.
Indikatoren
ALGO Smart Flow Struktur-Indikator Der ALGO Smart Flow Structure Indicator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die objektive Marktstrukturen nutzen. Vergessen Sie Rauschen und langsame Indikatoren; dieses Tool bietet Ihnen eine kristallklare, eindeutige Sicht auf strukturelle Ausbrüche über alle Zeitrahmen hinweg. Basierend auf den strengen Regeln der ALGO Smart Flow-Methode filtert der Indikator interne Strukturen heraus und zeigt Ihnen nur die wichtigsten strukturellen Punkte (Swing Po
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension