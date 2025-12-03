Algo Smart Flow Structure Indicator 4





🎯 ALGO Smart Flow Structure Indicator

Der institutionelle Standard für die Marktstruktur.

Dieser Indikator wurde für ernsthafte SMC- (Smart Money Concepts) und Price Action-Händler entwickelt und eliminiert das Rauschen herkömmlicher Fraktale. Vergessen Sie nachmalende Signale und Mehrdeutigkeit; erhalten Sie einen kristallklaren Blick auf die reale Marktstruktur, validiert durch strenge algorithmische Regeln.

📊 Das Bias Dashboard

Treffen Sie fundierte Entscheidungen durch die Überwachung von 3 kritischen Variablen in 8 gleichzeitigen Zeitrahmen (MN1, W1, D1, H4, H1, M15, M5, M1):

BO (Breakout): Identifiziert, wer die Kontrolle hat (BULL / BEAR ), basierend auf dem letzten validierten Ausbruch.

ST (Zyklus-Status): Ist es Zeit zu handeln? Unterscheiden Sie in Echtzeit zwischen EX (Expansion/Impuls) und CR (Korrektur/Retracement).

EFS (Effizienz): Filtern Sie Ihre Einstiege auf der Grundlage des Marktzustands. IPA: Ineffiziente Kursbewegung (Risiko eines weiteren Rücksetzers). EPA: Effiziente Kursbewegung (der Kurs hat das Ausbruchsniveau erfolgreich überwunden und ist bereit für eine Fortsetzung).



✨ Wichtigste Vorteile und exklusive Technologie

Strenge strukturelle Validierung: Swing Highs und Lows (Gelbe Punkte) werden nur beim Schließen einer entgegengesetzten Kerze bestätigt, wodurch interne Strukturgeräusche effektiv herausgefiltert werden.

🛡️ Intelligente Pivot-Verschiebungstechnologie: Im Gegensatz zu anderen Indikatoren aktualisiert der Algorithmus den strukturellen Punkt dynamisch auf das neue Extrem, wenn der Kurs ein neu bestätigtes Niveau durchläuft, aber dagegen schließt (Liquiditätsdurchlauf ohne Fortführung). Null Geisterpunkte.

BOS Tracking (Rote Punkte): Markiert das exakte Kursniveau, auf dem die Struktur durchbrochen wurde, und erleichtert so die genaue Identifizierung von Unterstützungs-/Widerstandszonen (BOS/IDM).

Röntgenblick (Overlay): Visualisieren Sie Strukturpunkte aus höheren Zeitrahmen (HTF), die für eine perfekte fraktale Ausrichtung direkt in Ihr aktuelles Diagramm eingeblendet werden.

⚙️ Konfiguration

Vollständig anpassbar: Passen Sie Farben, Punktgrößen und die Position des Bildschirms (4 Ecken) an, und wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen aus.

Vereinfachen Sie Ihren Handel. Arbeiten Sie mit algorithmischer Logik.

Der ALGO Smart Flow Structure Indicator ist das ultimative Werkzeug, um die institutionelle Analyse in Ihre tägliche Routine zu integrieren.