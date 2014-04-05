TrendView Zero

📌 TrendView Zero - Null Einrichtung. Null Komplexität. Maximale Klarheit.

Im Laufe der Zeit haben wir wertvolles Feedback von Händlern erhalten, die TrendView Ultimate, unseren fortschrittlichsten Indikator, getestet haben. Viele waren von der Leistungsfähigkeit und Tiefe des Indikators begeistert, hatten aber auch ein gemeinsames Problem:
"Er ist unglaublich leistungsstark, aber er liefert so viele Informationen, dass ich nicht immer weiß, was ich konfigurieren soll."

Dies inspirierte zur Entwicklung von TrendView Zero, einer vollautomatischen, schlanken Version, die nur die wichtigsten Informationen enthält. Sie bietet klare Einstiegs- und Ausstiegssignale, wichtige Leistungsstatistiken und ein übersichtliches, ablenkungsfreies Diagramm.

🔧 Zero-Konfiguration

Der Indikator analysiert den aktiven Chart, führt interne Simulationen über mehrere Parameterkombinationen durch und wählt automatisch das beste Setup für das jeweilige Symbol und den Zeitrahmen aus, basierend auf realen historischen Daten. Das Ergebnis ist ein objektives, präzises und sich selbst anpassendes Handelssystem, das sich auf intelligente Weise den Marktbedingungen anpasst.

✅ Hauptmerkmale

  • Kein Setup erforderlich
Es sind keine Parameter zu konfigurieren und es ist keine Optimierung erforderlich. TrendView Zero wertet seine eigenen internen Konfigurationen aus und wendet automatisch die beste Leistung an.
  • Saubere und minimale Anzeige
Der Chart zeigt nur das an, was wirklich wichtig ist: Kauf- und Verkaufssignale, historische Trades und ein kompaktes Performance-Panel, das die wichtigsten Daten in einem übersichtlichen Format darstellt, darunter:
    1. Empfohlene Losgröße, basierend auf Kontokapital und historischer Performance
    2. Gesamtgewinn
    3. Durchschnittlicher Gewinn pro Handel
    4. Maximaler Drawdown in Prozent
    5. Transaktionen pro Tag, Woche oder Monat
    6. Startdatum der Analyse
    7. Anzahl der Gewinne und Verluste
    8. Strategiescore und -bewertung
  • Intelligente Netzwiederherstellung
Optionales Erholungssystem, das Umkehrsignale verwendet, um Verlustgeschäfte zu neutralisieren.
  • Strategie-Bewertung (0-100%)
Ein proprietäres Scoring-Modell, das die Rentabilität, Stabilität und allgemeine statistische Robustheit der ausgewählten Strategie bewertet. Der Score basiert auf dem Gesamtgewinn, dem durchschnittlichen Gewinn pro Handel, der Stabilität des Drawdowns, der Handelshäufigkeit und der Gewinn/Verlust-Konsistenz. Sie hilft dem Händler, die Zuverlässigkeit der Strategie schnell zu verstehen. Höhere Punktzahl = stärkerer Aufbau.
  • Echtzeit-Signale
Nachdem die optimale Konfiguration ausgewählt wurde, generiert der Indikator weiterhin Kauf-/Verkaufssignale unter Verwendung der ausgewählten Strategie unter Echtzeitbedingungen.
  • EA-Automatisierung verfügbar
Kann mit TrendView Zero Automator gepaart werden, um alle Trades automatisch auszuführen.

📊 Wie es funktioniert

Wenn es an den Chart angehängt ist, wird TrendView Zero:
  • Testet mehrere interne Parameterkombinationen
  • Bewertet die historische Performance der einzelnen Parameter
  • Wählt die beste Konfiguration aus
  • Zeigt die Strategiebewertung und die Leistungsübersicht an
  • Verwendet die gewählte Konfiguration zur Erzeugung von Echtzeitsignalen
Es passt sich intelligent an verschiedene Symbole und Marktbedingungen an und bietet ein konsistentes Verhalten für Devisenpaare, Indizes, Metalle und Kryptowährungen.
  • Marktanpassung
Die Finanzmärkte entwickeln sich ständig weiter, und keine Konfiguration bleibt auf Dauer optimal. Da sich die Marktbedingungen ändern, wird der Strategy Score im Laufe der Zeit natürlich schwanken. Diese Schwankung ist zu erwarten und spiegelt das sich ändernde Verhalten des Marktes wider. Wenn der Score unter ein Niveau fällt, das Sie für Ihren Handelsstil als akzeptabel erachten, können Sie den Indikator im Chart neu laden. TrendView Zero berechnet dann alle Parameter anhand aktueller Marktdaten neu und stellt so sicher, dass die Strategie auf das aktuelle Umfeld abgestimmt ist und auf dem neuesten Stand bleibt.

Manchmal kann es vorkommen, dass die optimale Konfiguration für ein bestimmtes Symbol und einen bestimmten Zeitrahmen zu einem niedrigen Ergebnis führt. Dies bedeutet einfach, dass die aktuellen Bedingungen ungünstig sind und dass es für diesen Moment kein besseres Setup gibt.

🔄 Optionaler Modus zur Wiederherstellung des Gitters

TrendView Zero enthält ein optionales Rasterwiederherstellungssystem, das dazu dient, unter bestimmten Marktbedingungen verlorene Trades wiederherzustellen.

Im Gegensatz zu traditionellen Grid-Systemen, die Geschäfte in festen Preisintervallen öffnen, öffnet TrendView Zero Recovery Trades nur dann, wenn bestimmte Preisumkehrbedingungen erkannt werden. Diese zusätzlichen Eingänge helfen, den durchschnittlichen Einstiegskurs zu verbessern und erhöhen die Chance, die Sequenz sicher zu schließen, wenn sich der Markt wieder zu Ihren Gunsten entwickelt.
  • Empfohlene Losgröße
Die Lot-Empfehlungen werden konservativer, wenn der Grid-Modus aktiv ist, da das Risiko mehrerer gleichzeitiger Trades steigt.
  • Strategie-Score (0-100%)
Wenn das Grid-System aktiviert ist, wird der Strategy Score entsprechend angepasst, um das zusätzliche Risiko widerzuspiegeln.

💡 Empfohlene Verwendung

  • Verwenden Sie den Strategie-Score, die Rentabilität und die Handelshäufigkeit, um festzustellen, ob das gewählte Setup mit Ihrem Handelsstil übereinstimmt.
  • Wenn der Score hoch ist und die Performance Ihren Erwartungen entspricht, lassen Sie den Indikator einfach auf dem Chart. Er wird weiterhin automatisch Live-Signale generieren.
  • Für eine vollständige Automatisierung und Orderausführung kombinieren Sie ihn mit TrendView Zero Automator.

⚙️ Parameter

  • Alle Operationen vor Mitternacht schließen (true/false). Optional. Erzwingt tägliches Beenden, um Swap und mögliche Lücken in der Nacht zu vermeiden.
  • Aktiviere den Wiederherstellungsmodus für bis zu 5 Schichten (true/false). Wahlweise. Fügt eine erweiterte Grid-Recovery-Funktion für verlorene Trades hinzu.
  • Max. gleichzeitige Grid-Trades (2-5). Legt fest, wie viele Wiederherstellungsgeschäfte verwendet werden können, wenn das Grid-System aktiviert ist.

👤 Am besten geeignet für

  • Trader, die eine leistungsstarke Strategie ohne komplexe Konfiguration wünschen
  • Benutzer, denen TrendView Ultimate zu detailliert ist
  • Alle, die saubere Charts und automatische Intelligenz bevorzugen
  • Einsteiger und Profis, die ein zuverlässiges Plug-and-Play-System suchen

---

TrendCore Labs - Professionelle Handelswerkzeuge für moderne Trader

