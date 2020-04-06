Aureus SMC Pro - Institutionelle Smart Money Automatisierung

Aureus SMC Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Smart Money Concepts (SMC) und institutioneller Logik basiert.

Er identifiziert Liquiditäts-Sweeps, Order-Blöcke und Premium-/Discount-Zonen, um Trades auf Basis einer strukturierten Preisaktionsanalyse zu automatisieren.

Hauptmerkmale

Smart Money Core Engine - Erkennt institutionelle Liquiditätsniveaus (Bank Levels).

BOS & CHoCH Confirmation - Handelt nur nach bestätigten Strukturbrüchen.

Order Block & Fair Value Gap Filter - Validiert institutionelle Fußabdrücke vor der Ausführung.

Golden Pocket System - Fibonacci-basierte Konfluenzzone (0,50-0,65).

EMA-Trendausrichtung - Handelt in der Richtung des höheren Zeitrahmen-Trends.

Dual-Timeframe-Logik - Kombiniert die HTF-Struktur mit präzisen LTF-Einträgen.

Adaptive Risikokontrolle - Konfigurierbarer Stop Loss / Take Profit oder Risiko:Reward (Standard 1:2).

Cooldown-System - Verhindert Overtrading nach jedem Setup.

Dynamischer Trailing Stop - Aktiviert sich automatisch, wenn die Gewinnschwelle erreicht ist.

Zone Expiry Management - Entfernt veraltete OB/FVG-Zonen für eine saubere Visualisierung.

Empfohlenes Setup

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: 5 Minuten

Struktur HTF: 30 Minuten

EMA-Filter: Aktiviert (1-Stunden-EMA50)

Stop Loss: 500 Punkte (≈50 Pips)

Gewinnmitnahme: 1500 Punkte (≈150 Pips)

Risiko:Belohnung: 1:3

Golden Pocket Filter: Aktiv (0.5-0.65 Bereich)

Handels-Philosophie

Der Aureus SMC Pro basiert auf Struktur, Liquidität und institutionellem Fußabdruck, der direkt aus der Preisentwicklung abgeleitet wird.

Jedes Handels-Setup wird durch BOS, FVG, OB und EMA-Konfluenz validiert, was eine objektive und konsistente Logik gewährleistet.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Arbitrage

Keine DLL

Kompatibel mit MT5 Strategy Tester ("Jeder Tick basiert auf echten Ticks")

Wie verwenden

Aktivieren Sie den Algo-Handel. Verbinden Sie den EA mit dem XAUUSD M5 Chart. Erlauben Sie dem Algorithmus, Setups automatisch zu erkennen und auszuführen.

Erfahrene Trader können ihre Einstellungen auch nach Bedarf anpassen.

Anmerkung des Entwicklers

Aureus SMC Pro wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte und automatisierte SMC-basierte Logik wünschen.

Es handelt sich um ein regelbasiertes Präzisionssystem, das dem institutionellen Handelsverhalten folgt und risikoreiche Methoden vermeidet.

Backtest-Beispiele können im Abschnitt Screenshots eingesehen werden. Es wird empfohlen, eigene Tests durchzuführen, bevor der EA auf einem Live-Konto eingesetzt wird.

Schlüsselwörter

Aureus SMC Pro, Smart Money, SMC, Institutioneller Handel, Bank Levels, Liquidity Sweep, Order Block, Fair Value Gap, XAUUSD, Scalping, BOS, CHoCH, Fibonacci, Golden Pocket, Automatisierte Strategie, Trend Filter, Prop Firm EA