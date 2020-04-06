Aureus SMC Pro - Automatización Institucional de Smart Money

Aureus SMC Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado construido sobre Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) y lógica institucional.

Identifica barridos de liquidez, bloques de órdenes y zonas de prima/descuento para automatizar las operaciones basadas en el análisis estructurado de la acción del precio.

Características principales

Smart Money Core Engine - Detecta los niveles de liquidez institucional (Bank Levels).

Confirmación BOS & CHoCH - Realiza operaciones sólo después de la confirmación de rupturas de estructura.

Order Block & Fair Value Gap Filters - Valida las huellas institucionales antes de la ejecución.

Sistema Golden Pocket - Zona de confluencia basada en Fibonacci (0,50-0,65).

Alineación de la tendencia EMA - Opera en la dirección de la tendencia del marco temporal superior.

Lógica Dual-Timeframe - Combina la estructura HTF con entradas de precisión LTF.

Control de Riesgo Adaptativo - Stop Loss / Take Profit o Riesgo:Recompensa configurables (por defecto 1:2).

Sistema de Enfriamiento - Previene el exceso de operaciones después de cada configuración.

Trailing Stop dinámico - Se activa automáticamente cuando se alcanza el umbral de beneficios.

Zone Expiry Management - Elimina las zonas OB/FVG obsoletas para una visualización más limpia.

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD

Periodo de tiempo: 5 Minutos

Estructura HTF: 30 Minutos

Filtro EMA: Activado (EMA50 de 1 hora)

Stop Loss: 500 puntos (≈50 pips)

Take Profit: 1500 puntos (≈150 pips)

Riesgo:Recompensa: 1:3

Filtro Golden Pocket: Activo (rango 0.5-0.65)

Filosofía de negociación

Aureus SMC Pro se basa en la estructura, la liquidez y las huellas institucionales derivadas directamente de la acción del precio.

Cada configuración de comercio es validado por BOS, FVG, OB, y la confluencia EMA, garantizando la lógica objetiva y coherente.

Seguridad y fiabilidad

Sin Martingala

No Grid

No Arbitraje

Sin DLL

Compatible con MT5 Strategy Tester ("Cada tick basado en ticks reales")

Como Usar

Activar Algo Trading. Adjunte el EA al gráfico XAUUSD M5. Permita que el algoritmo detecte y ejecute configuraciones automáticamente.

Los operadores experimentados también pueden personalizar su configuración según sea necesario.

Nota del Desarrollador

Aureus SMC Pro fue diseñado para los comerciantes que quieren una lógica estructurada y automatizada basada en SMC.

Es un sistema de precisión basado en reglas que sigue el comportamiento de trading institucional y evita métodos de alto riesgo.

Ejemplos de backtest se pueden ver en la sección de capturas de pantalla. Se anima a los usuarios a realizar sus propias pruebas antes de utilizar el EA en una cuenta real.

Palabras clave

