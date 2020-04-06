Aureus smc pro

Aureus SMC Pro - Automatización Institucional de Smart Money

Aureus SMC Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado construido sobre Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) y lógica institucional.
Identifica barridos de liquidez, bloques de órdenes y zonas de prima/descuento para automatizar las operaciones basadas en el análisis estructurado de la acción del precio.

Características principales

  • Smart Money Core Engine - Detecta los niveles de liquidez institucional (Bank Levels).

  • Confirmación BOS & CHoCH - Realiza operaciones sólo después de la confirmación de rupturas de estructura.

  • Order Block & Fair Value Gap Filters - Valida las huellas institucionales antes de la ejecución.

  • Sistema Golden Pocket - Zona de confluencia basada en Fibonacci (0,50-0,65).

  • Alineación de la tendencia EMA - Opera en la dirección de la tendencia del marco temporal superior.

  • Lógica Dual-Timeframe - Combina la estructura HTF con entradas de precisión LTF.

  • Control de Riesgo Adaptativo - Stop Loss / Take Profit o Riesgo:Recompensa configurables (por defecto 1:2).

  • Sistema de Enfriamiento - Previene el exceso de operaciones después de cada configuración.

  • Trailing Stop dinámico - Se activa automáticamente cuando se alcanza el umbral de beneficios.

  • Zone Expiry Management - Elimina las zonas OB/FVG obsoletas para una visualización más limpia.

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Periodo de tiempo: 5 Minutos

  • Estructura HTF: 30 Minutos

  • Filtro EMA: Activado (EMA50 de 1 hora)

  • Stop Loss: 500 puntos (≈50 pips)

  • Take Profit: 1500 puntos (≈150 pips)

  • Riesgo:Recompensa: 1:3

  • Filtro Golden Pocket: Activo (rango 0.5-0.65)

Filosofía de negociación

Aureus SMC Pro se basa en la estructura, la liquidez y las huellas institucionales derivadas directamente de la acción del precio.
Cada configuración de comercio es validado por BOS, FVG, OB, y la confluencia EMA, garantizando la lógica objetiva y coherente.

Seguridad y fiabilidad

  • Sin Martingala

  • No Grid

  • No Arbitraje

  • Sin DLL

  • Compatible con MT5 Strategy Tester ("Cada tick basado en ticks reales")

Como Usar

  1. Activar Algo Trading.

  2. Adjunte el EA al gráfico XAUUSD M5.

  3. Permita que el algoritmo detecte y ejecute configuraciones automáticamente.
    Los operadores experimentados también pueden personalizar su configuración según sea necesario.

Nota del Desarrollador

Aureus SMC Pro fue diseñado para los comerciantes que quieren una lógica estructurada y automatizada basada en SMC.
Es un sistema de precisión basado en reglas que sigue el comportamiento de trading institucional y evita métodos de alto riesgo.

Ejemplos de backtest se pueden ver en la sección de capturas de pantalla. Se anima a los usuarios a realizar sus propias pruebas antes de utilizar el EA en una cuenta real.

Palabras clave

Aureus SMC Pro, Smart Money, SMC, Trading Institucional, Niveles Bancarios, Barrido de Liquidez, Bloqueo de Órdenes, Fair Value Gap, XAUUSD, Scalping, BOS, CHoCH, Fibonacci, Golden Pocket, Estrategia Automatizada, Filtro de Tendencia, Prop Firm EA


Productos recomendados
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Renko Trading Bot EA – Asesor Experto Automático basado en Gráficos Renko para MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Renko Trading Bot EA es una solución profesional de trading automático basada en la metodología de gráficos Renko, descrita originalmente por traders japoneses a principios del siglo XX. Este potente Asesor Experto identifica y opera patrones de ondas Renko con alta precisión, ofreciendo a los traders una herramienta fiable para aplicar la teoría del movimiento del precio mediante ladrillos (b
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
DYJ BoS EA
Daying Cao
Asesores Expertos
DYJ BoS EA utiliza el indicador DYJ BoS como estrategia fundamental para identificar cambios en las tendencias de la estructura del mercado. Una vez que las líneas de tendencia alcista y bajista rompen a través de estas líneas UN o DN, las variedades correspondientes se abrirán automáticamente del mercado. Normalmente, para mejorar la precisión del cierre, se recomienda no establecer stop loss ni take profit. La posición final suele cerrarse en el siguiente punto de ruptura en la misma direcció
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Asesores Expertos
EA Fibo Grid Hedge – Robot de Red Automática con Inteligencia Dinámica (GBP/JPY) Un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5 desarrollado con lógica de operación en red ( grid trading ), que combina control de riesgo, inteligencia adaptativa y gestión automática de beneficios. Alto Rendimiento Comprobado Con más de 1800 operaciones simuladas y un Factor de Beneficio de 7.1 , EA_Fibo destaca por su excelente capacidad de adaptación al mercado y sus sólidas estrategias defensivas. Su sistema
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones con ftmo trading e a, el asesor experto en acción de precios de última generación diseñado para elevar su experiencia de trading a nuevas cotas. Aprovechando el poder de los algoritmos avanzados y el análisis meticuloso de los movimientos de precios, ftmo trading ea ofrece a los operadores una visión sin precedentes del mercado. Atrás han quedado los días de confiar únicamente en los indicadores o señales de retraso. Con ftmo trading ea, usted obtiene acceso a la interpre
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Asesores Expertos
Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que este EA debe ejecutarse en ECN cue
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Emperor Trend Dominator EA MT5
Zyad Nhra
Asesores Expertos
Lanzamos Emperor Trend Dominator EA, la solución comercial automatizada definitiva que revolucionará su viaje comercial. Después de varios años de pruebas que cubren muchas brechas en el mercado, diseñado específicamente para el US30_SPOT con alta precisión e impulsado por tecnología de vanguardia, Emperor Trend Dominator EA es su puerta de entrada para acceder a un potencial confiable en el dinámico mundo de los mercados financieros. Presentamos una oferta por tiempo limitado: Emperor Trend,
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Asesores Expertos
UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
Momentum Master EA
Goyani Piyushbhai
Asesores Expertos
MOMENTUM MASTER EA: La cúspide del trading de impulso . Domina los mercados con precisión y potencia El Momentum Master EA es un Asesor Experto de vanguardia construido para capitalizar el poder de los indicadores de momentum y obtener resultados de trading excepcionales. Al integrar a la perfección herramientas técnicas de primer nivel como MACD , Bandas de Bollinger , RSI y el Indicador de Momento , este EA ofrece un enfoque dinámico y completo para operar en los mercados d
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Asesores Expertos
¡¡ una colección de la esencia de más de diez años de experiencia comercial! En primer lugar, es muy difícil lograr transacciones de tendencia en las transacciones automáticas, al igual que la cuestión de si hay un indicador primero o un precio primero, por supuesto, hay un precio primero y luego un indicador, por lo que tenemos un retraso con referencia a cualquier indicador. El comercio de martinger es un método de comercio muy famoso, pero este método hará que la cuenta final explote y regre
AW Gold Trend Trading EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Asesores Expertos
EA de tendencia totalmente automatizado con estrategia activa y sistema de promedio avanzado. Las órdenes se abren según un filtro de tendencia utilizando osciladores para mayor seguridad de la señal. Tiene una configuración simple y clara. El EA es adecuado para su uso en cualquier instrumento y período de tiempo. ventajas: Sistema automatizado con la capacidad de agregar pedidos manuales Algoritmo de recuperación de superposición ajustable Posibilidad de operar en una o ambas direcciones Util
BRA EA Bollinger Rsi Adx
Leonardo Daniel Isaia
Asesores Expertos
Bollinger RSI ADX V3 - Solución de Trading Profesional Bollinger RSI ADX V3 es un Asesor Experto sofisticado y altamente personalizable diseñado para MetaTrader 5, que aprovecha el poder de las Bandas de Bollinger, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice Direccional Promedio (ADX) para ofrecer decisiones de trading precisas y estratégicas. Este EA es ideal para traders que buscan un sistema de trading automatizado robusto con gestión avanzada de riesgos, configuraciones de trading flexibl
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Asesores Expertos
R1 Deep Seek EA: ¡la solución definitiva para operaciones de precisión! Si busca un enfoque de operaciones altamente eficiente, consistente y sostenible en el mercado Forex, combinado con un sistema avanzado de promedios impulsado matemáticamente, entonces R1 Deep Seek EA es la solución perfecta para usted. ¿Qué hace que R1 Deep Seek EA sea único? R1 Deep Seek EA está diseñado con una estrategia inteligente que ejecuta operaciones precisas y calculadas. Coloca múltiples órdenes de compra y ve
Nuclear
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
NUCLEAR EA - Sistema de Precisión de Operaciones de Ruptura NUCLEAR EA es un Asesor Experto de ruptura profesional diseñado para operadores que exigen disciplina, estabilidad y un estricto control del riesgo . Construido con reglas de prop-firm en mente, este EA se centra en la ruptura de alta calidad y falsa ruptura de configuraciones , evitando totalmente las estrategias peligrosas. Lo que NUCLEAR EA NO Utiliza No Martingala Sin cobertura No Grid Ninguna lógica de recuperación arriesgada Cada
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Breakout Master Strategy — Asesor Experto de precisión, solo en largo, que aprovecha rupturas alcistas en índices y materias primas como el oro. Es el motor real detrás de la estrategia pública de Darwinex EWLT — dinero real, resultados reales, y ahora disponible para automatización en tu terminal de MetaTrader 5. Este no es un EA de grid ni de martingala. Es una estrategia basada en reglas, sustentada en la acción del precio y el momentum, diseñada para traders que valoran la consistencia, el c
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Asesores Expertos
Maximum Infinity Pro – EA de Rejilla Avanzado para MT5 Maximum Infinity Pro es un Asesor Experto (EA) de grado profesional diseñado para MetaTrader 5, que combina una lógica de trading de rejilla avanzada con una robusta gestión de riesgos y estrategias adaptativas de entrada/salida. Este EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados que desean una solución de trading fiable, flexible y totalmente automatizada. Características Principales Sistema de Rejilla Inteligent
Valkyrie Scalper
Yusuf Mohamed Noor Hasa Saleh
5 (2)
Asesores Expertos
Nota: Hable conmigo para la configuración de temporización corredor porque algunos corredores pueden tener diferente desplazamiento de tiempo. EA no funcionará bien con algunos de los corredores como Exness . Valkyrie GBPUSD es un Asesor Experto de scalping de grado profesional diseñado específicamente para el GBPUSD . Combina múltiples confirmaciones , una buena estructura única de riesgo-recompensa , y una sincronización estricta de las operaciones para ofrecer un rendimiento constante. Caract
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Asesores Expertos
Señal en vivo Encuentra más aquí:   https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller ¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de  PrizmaL! Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales. Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y
Gold Hedging Scalper Mt5
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
**2025 Hedging Scalper - Precisión de última generación en el trading**. El **2025 Hedging Scalper** es un asesor experto de última generación diseñado para operadores que exigen un rendimiento y una precisión constantes en mercados volátiles. Diseñado con algoritmos avanzados, combina estrategias de **scalping y cobertura** para capitalizar las fluctuaciones del mercado con una exposición mínima al riesgo. ### Características principales: - Escalado dinámico:** Identifica micro-tendencias y
Scaled vidya trends robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención el asesor de comercio único "Scaled Vidya Trends", diseñado para el comercio de cuero cabelludo dinámico en la tendencia de los pares de volatilidad hora + timeframes. Principales características de Scaled Vidya Trends: - Análisis de mercado multinivel: funciona en los marcos temporales H1, H2, H3; - Utiliza los pares de divisas más populares: EURUSD, GBPUSD, USDCAD. Los brokers suelen fijar uno de los spreads más bajos para estos pares; - Aplica un método de scalpin
Heiken
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El Asesor Experto profesional Heiken sigue parcialmente el mercado utilizando el indicador i-Heiken_Ashi (ver la captura de pantalla). En cada señal i-Heiken_Ashi , se abre una posición en su dirección. Cada nueva posición abierta se acompaña automáticamente de un stop loss, break even, trailing stop y take profit. Con el fin de diversificar los fondos de manera eficiente, se recomienda utilizar el modo de operación multidivisa, en el que se seleccionan 10 divisas, mientras que el riesgo se redu
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario