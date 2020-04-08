Trend Strength Matrix MT4

Sind Sie es leid, zwischen verschiedenen Charts zu wechseln? Mit der Trend Strength Matrix können Sie den Markt aus der Vogelperspektive betrachten. Dieses professionelle Dashboard überwacht den Status des adaptiven RSI über vier wichtige Zeitrahmen (M15, H1, H4, D1) gleichzeitig.

Was sagt Ihnen dieses Dashboard?
Es berechnet für jeden Zeitrahmen in Echtzeit:
1. Den aktuellen RSI-Wert.
2. Den "Adaptiven Status": Befindet sich der Markt in einer überkauften oder überverkauften Zone, basierend auf der historischen Volatilität?

MERKMALE:
- Informationen auf einen Blick: Sehen Sie sofort, ob es eine Konvergenz zwischen den Zeitrahmen gibt (z.B. H1 und H4 sind beide überverkauft).
- Adaptive Logik: Verwendet denselben fortschrittlichen Algorithmus wie unsere anderen adaptiven Indikatoren.
- Sauberes Design: Integriert sich nahtlos in Ihr Diagramm, ohne die Preisansicht zu behindern.
- Farbige Warnungen: Farbkodierter Text (Grün/Rot/Grau) für eine schnelle Interpretation.

STRATEGIE:
- Konvergenz: Suchen Sie nach Trades, wenn mehrere Zeitrahmen denselben Status aufweisen (z. B. M15 und H1 in Überverkauft -> starkes Kaufsignal).
- Filtern: Handeln Sie nicht gegen den Trend der höheren Zeitrahmen.

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über den Markt in einem einzigen Fenster!
Empfohlene Produkte
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilitys
Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Handelsroutine mit dem revolutionären Trades Time Manager. Dieses leistungsstarke Tool automatisiert die Auftragsausführung zu festgelegten Zeiten und verändert so Ihren Handelsansatz. Erstellen Sie personalisierte Aufgabenlisten für verschiedene Handelsaktionen, vom Kauf bis zur Auftragserteilung, alles ohne manuelles Eingreifen. Installations- und Eingabehandbuch für Trades Time Manager Wenn Sie Benachrichtigungen über den EA erhalten möchten, füg
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
TeconLab Data Collector
Shahrokh Firouzi
Indikatoren
TeconLab Indicator Benutzerhandbuch Überblick Der TeconLab-Indikator ist ein Tool für MetaTrader 4 (MT4)-Benutzer, das fein abgestimmt ist, um Preisinformationen zu sammeln, einschließlich Datum, Uhrzeit, Eröffnung, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs sowie Volumen, und diese Daten in Echtzeit zu aktualisieren. Einzigartig ist, dass dieser Indikator die CSV-Datei selbstständig jede Minute oder weniger aktualisiert, d.h. es ist kein manueller Neustart erforderlich - Sie müssen ihn nur einmal aktivie
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Super Candle Close Timer with volume control
Marta Rodriguez Ruiz
Indikatoren
Kerzenschluss-Countdown-Indikator. Fast alle Indikatoren arbeiten mit Ticks und hören daher auf zu zählen, wenn der Preis in Momenten geringer Volatilität stoppt. Dieser Indikator stoppt nicht und bleibt mit der Uhr des Brokers synchronisiert. Er verfügt auch über andere Funktionen, die dem Händler helfen können. Alle Funktionen sind konfigurierbar und Sie können wählen, ob Sie sie nutzen möchten oder nicht: - Volumenkontrolle: Der Zähler ändert seine Farbe, wenn die aktuelle Kerze ein höheres V
Market Heart
Innovicient Limited
Indikatoren
Der Market Heart-Indikator prüft Markteintritte, nachdem eine hohe Volatilität festgestellt wurde. Die meisten großen Bewegungen treten kurz nach der Marktvolatilität auf. Die meisten großen Bewegungen treten kurz nach der Marktvolatilität auf. Die Idee ist, nach der Bildung der Rechtecke nach Einstiegsmöglichkeiten zu suchen und nicht unbedingt als Einstiegssignal. Sie könnten zum Beispiel den Retracement Feeder Indikator verwenden, der Pfeilsignale generiert. Marktherz MT5 Version Wie zu ve
SuperOrders
Vladimir Pokora
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie eine unbegrenzte Anzahl von unsichtbaren schwebenden Aufträgen platzieren. Die Aufträge werden unter den folgenden Bedingungen ausgeführt: Der Spread ist nicht größer als der eingestellte Max. Spread Die Slippage ist nicht größer als die eingestellte Max. Slippage Die eingestellte Handelszeit wurde nicht überschritten Die Verfallszeit wurde nicht erreicht Die Taste TRADING ist nicht auf PAUSE geschaltet Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, wird der Auftrag stor
Send Orders Detail and statics MT4 To Telegram
Nebal S I Saloul
5 (1)
Experten
Hallo Dieser EA für senden Orders Signale, wenn Sie öffnen oder schließen, um und senden Sie Statistiken zu Ihrem Kanal in Telegram mit Summe von Gewinn oder Verlust Pips Sie können Ihre Aufträge mit Ihren Kunden in Ihrem Telegramm teilen Bitte schauen Sie sich unser Video an, um zu sehen, wie schnell es geht. https://www.youtube.com/watch?v=u_7twtYZhyI Sie müssen einen Telegram-Kanal haben, dann machen Sie einen Bot und geben Sie ihm die Erlaubnis und erhalten Sie ein Token (schauen Sie sich d
Graphic rotator
Roger Perez Lugo
Utilitys
Dieser Indikator hilft Ihnen, mehrere Paare in einem kleinen Arbeitsbereich zu kontrollieren, daher ist es nicht notwendig, mehrere Charts auf der Plattform zu öffnen, um dies zu tun. Der Indikator zeigt nacheinander bis zu 6 verschiedene Paare an, außerdem hat jedes dieser Paare eine Schaltfläche, mit der Sie den Indikator anhalten können, um das ausgewählte Paar zu beobachten. Platzieren Sie den Indikator auf einem Chart, um mehrere Paare zu beobachten, und nutzen Sie den Rest Ihres Platzes au
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Track All Gains RJS
Robert Jasinski-sherer
Utilitys
Dieses Programm führt keine Trades aus! Funktioniert auf jedem Chart und jedem Zeitrahmen! Dies ist die MT4-Version. MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125598?source=Site+Market+My+Products+Page Dieser EA erzeugt ein Kommentarfeld oben links im Chart und zeigt Ihnen die prozentuale Differenz Ihres Eigenkapitals während des Tages, der Woche, des Monats und des Jahres an. Die Aktualisierung erfolgt ständig in Echtzeit. Der Tageswert wird bei der Eröffnung eines neuen Markttag
Currency Spread Calculator
Opengates Success International
Indikatoren
Currency Spread Calculator This indicator is created with the aim of letting the Traders know the exact points of the spread on the currency pair they are about to buy or sell. This will safe them of paying exorbitant spread over a single currency pair procurement. Imagine a normal spread become wider from 2 or 3 pips to 15pips or more when there is volatility in the market. It is absolutely outrageous looking for just 20 pips and paying another 20 pips as spread over a currency pair! Actuall
Trading Panel MetaTrader 4
Stanislav Valis
Utilitys
FX-Support stellt das Trading Panel für MT4 vor Das Trading Panel für MT4 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Tool, das Händler bei ihren täglichen Handelsaktivitäten unterstützt. Es hilft Händlern, Positionen zu eröffnen und Marktsignale, wie ENG- und STAR-Muster, zu erkennen. Das Panel vereinfacht die Entscheidungsfindung und unterstützt den effizienten Handel. Hauptmerkmale: Automatische Losgrößenberechnung Berechnet die Losgrößen genau und berücksichtigt dabei die Marktbedingungen un
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilitys
Smart EA Summary MT4 - EA Profit Panel nach Magic Number Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das die Nettogewinne/Verluste aller geschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Klicken Sie hier für die MT5 Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den ersten 10 Käufen wird der Preis auf 75 USD steigen, un
Easy mt4 to telegram
Medilane Bernard Philippe Couratier
Utilitys
Jarfac Mt4ToTelegram Einführung Jarfac Mt4ToTelegram ist ein MT4-System, das entwickelt wurde, um die Echtzeit-Kommunikation zwischen der MetaTrader 4-Plattform und Telegram zu erleichtern . Dieses Skript ermöglicht es Händlern, anpassbare Sofort-Benachrichtigungen zu erhalten, die auf verschiedenen Handelsarten basieren und eine optimale Reaktionsfähigkeit gewährleisten, ohne die Handelsplattform ständig überwachen zu müssen. Hauptmerkmale Echtzeit-Benachrichtigungen : Erhalten Sie Benachrichti
Modify Order SL TP
Konstantin Kulikov
Utilitys
Das Dienstprogramm platziert Stop-Loss und Take-Profit für geöffnete Aufträge. Es ist notwendig, den automatisierten Handel in den Einstellungen des Terminals zuzulassen. Diskutieren Sie die Komplexität des Forex-Handels hier: Chat "Age of Expert Advisors" . Parameter magic - magische Zahl. Wenn kleiner als 0, werden Orders mit jeder magischen Zahl verarbeitet. Select_Symbol - Auswahl der Symbole. Positionen mit ausgewählten Symbolen werden begleitet von. Take_Profit - Gewinnmitnahme (TP). Wenn
Trend Zones
Augustine Kamatu
Indikatoren
Einführung in die Trendzonen: Ihr ultimatives Tool für präzise Marktein- und -ausstiegspunkte. Trend Zones ist ein revolutionärer MetaTrader 4-Indikator, der Händlern klare Kauf- und Verkaufszonen auf der Grundlage von Trendumkehrungen und Kursbewegungen bietet. Dieser Indikator basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und einer Technologie, die nicht nachbildet, und bietet eine unvergleichliche Genauigkeit bei der Identifizierung optimaler Ein- und Ausstiegspunkte im Devisenmarkt. Hauptmerkm
Trailing and SL TP
Konstantin Kulikov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm platziert Trailing Stop, Breakeven, Stop Loss und Take Profit. Es ist notwendig, den automatisierten Handel in den Terminaleinstellungen zuzulassen. Im Testmodus eröffnet das Dienstprogramm Kauf- oder Verkaufspositionen bei den ersten Ticks, was Ihnen erlaubt, die gegebene Logik visuell zu beobachten, indem Sie die Parameter des Dienstprogramms ändern. Im realen Modus eröffnet das Dienstprogramm keine Positionen. Diskutieren Sie die Komplexität des Forex-Handels hier: Chat "Ag
Watermark Symbol
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Wasserzeichen auf dem Chart: Symbol + Zeitrahmen / oder eigener Text Mein # 1 Dienstprogramm:   enthält 66+ Funktionen /   Kontaktieren Sie mich , wenn Sie Fragen haben In den Einstellungen des Indikators können Sie konfigurieren: Schriftgröße; Textfarbe; Schriftartnamen; Position: 1 = Oben links; 2 = Oben rechts; 3 = Unten Links; 4 = Unten rechts; 5 = Mitte; Aktuellen Zeitrahmen anzeigen: ein/aus; Das Präfix des zu entfernenden Symbols ( n_AUDCAD --> AUDCAD ); Das Suffix des zu entfernenden Sy
Pending provider
Andrey Frolov
5 (1)
Utilitys
Das Skript vereinfacht die Arbeit des Händlers mit schwebenden Stop-Orders (BuyStop, SellStop) erheblich. Das Skript platziert eine beliebige Anzahl von Pending Orders in einem benutzerdefinierten Abstand (in Punkten). Die Ablaufzeit der Order in Sekunden kann ebenfalls angegeben werden. Es ist auch möglich, nur Buy Stop oder nur Sell Stop Orders zu platzieren. Alle Stop-Orders werden von benutzerdefinierten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus begleitet. Das Volumen ist ebenfalls anpassbar. Para
Pending Orders Grid Drag and Drop
Leonid Basis
Utilitys
Pending Orders Grid Complete System öffnet eine beliebige Kombination von Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit und Sell Limit Pending Orders und schließt alle bestehenden Pending Orders. Sie können das Skript per Drag-and-Drop auf den Chart ziehen, und es wird den Startpreis für die erste Position im Raster vom "Drop"-Punkt übernehmen. Normalerweise sollte dieser Punkt im Bereich von Unterstützungs-/Widerstandslinien liegen. Eingabe-Parameter Bevor Sie alle Pending Orders platzieren, wird das Eingabe
Quick Navigator
Dhananjayan V
Utilitys
Der Chart Navigator ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der die Chart-Navigation auf der MetaTrader-Plattform verbessert. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht er Händlern, mühelos mehrere Zeitrahmen zu erkunden, zwischen Symbolen zu wechseln und Kursbewegungen effizient zu analysieren. Hauptmerkmale: Zeitrahmen-Navigation: Wechseln Sie nahtlos zwischen verschiedenen Zeitrahmen mit nur einem einzigen Klick. Der Chart-
FREE
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Indikatoren
Der Gann Box Indikator ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, Händlern zu helfen, die Schlüsselniveaus des Marktes zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Indikator ermöglicht es, ein Rechteck im Diagramm zu zeichnen, das automatisch in mehrere Zonen mit strategischen Niveaus 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 unterteilt wird. Wenn der Preis eines dieser Niveaus erreicht, werden Warnungen ausgelöst, was eine wertvolle Hilfe bei Handelsentscheidungen bietet. Sie wissen
EA Cut Switch Martin
Sulfiana
Experten
https://youtu.be/I46sDVz9tSo um es richtig zu verwenden, müssen Sie Lots auf 0.01 ändern Empfehlen Paar EURUSD Time Frame H1, beste Hebelwirkung für diesen EA ist 1:1000 und mehr (FBS Broker dienen diese Hebelwirkung) Dieser EA Cut Switch Martin offene Position auf der Grundlage von OsMA Indikatoren, wenn die Transaktion getroffen Stop-Loss dann EA wird auf eine neue Transaktion mit doppelten Lose, so dass einmal Gewinn kann Verluste decken viele Male, bevor es Gewinn wird Hat 5 Jahre bactest
Close Button FX
Carlos Mendez Sanchez
Utilitys
Close Button Panel - Sofortige Handelskontrolle, maximale Präzision Überblick: Close Button Panel ist ein Hochgeschwindigkeits-Handelsmanagement-Tool für MetaTrader 4, das für Trader entwickelt wurde, die absolute Kontrolle und sofortige Ausführung verlangen. Vergessen Sie die Registerkarte "Handel" - verwalten Sie alle Ihre Positionen direkt vom Chart aus mit einem einzigen Klick über ein übersichtliches, modernes schwebendes Panel. Warum Händler es wählen: Ein-Klick-Ausführung: Schließen Si
BuyLimit and SellLimit Grid MT4
Leonid Basis
Utilitys
BuyLimit_SellLimit_Grid Skript öffnet BuyLimit und SellLimit schwebende Aufträge. Sie müssen dieses Skript nur auf dem Chart mit dem gewünschten Währungspaar ablegen. Bevor Sie alle Pending Orders platzieren, wird das Eingabefenster geöffnet, in dem Sie alle Eingabeparameter ändern können: LongPos - wenn TRUE, wird eine BuyLimit-Order eröffnet. ShortPos - wenn TRUE, wird eine SellLimit-Order eröffnet. InitLot - Anfangslot. LotCoeff - wenn 1, haben alle schwebenden Aufträge die gleiche Lotgröße.
ForexFlipAlert
Adriano De Mello Moura
Indikatoren
FOREX FLIP ALERT - Zeigt an, wo der Kurs mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95% umkehren wird. Diese Information wird jedem Händler helfen, effektiv Trades zu eröffnen. Der Indikator zeichnet auf dem Chart Pfeile ein, an welchem Ort und in welche Richtung sich der Kurs umkehren wird. Der Indikator zeichnet seine Pfeile nicht neu und zeigt Kursumkehrungen über mittlere und lange Distanzen an. Das bedeutet, dass der Kurs nach dem Erscheinen des Pfeils viele Punkte lang in die angegebene Ri
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitys
Heaven Assistant: Vereinfachen Sie Ihr MT4-Management Vereinfachen Sie das Management der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform mit dem Heaven Assistant. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein robustes Tool, das Ihnen ermöglicht, Ihre Handelsumgebung effizient und benutzerfreundlich zu steuern und anzupassen. Hauptmerkmale: Öffnen mehrerer Paare: Schneller Zugriff auf die meisten Währungspaare, sowohl Haupt- als auch Nebenpaare, sowie exotische Paare. Mit einem einzigen Klick können Indizes, Metalle und Kryp
Stoploss Supporter
Ugur Oezcan
5 (1)
Utilitys
Dieses Tool überwacht Ihre aktuellen Expert Advisors und verwaltet Stop Losses und Take Profits. Sie können selbst bestimmen, welche EAs und/oder welche Währungen überwacht werden sollen. Es ist in erster Linie für EAs gedacht, die Ihrer Meinung nach Stop Losses und/oder Take Profits schlecht verwalten. Wenn Sie möchten, dass dieses Tool auch manuelle Trades überwachen kann, verwenden Sie bitte '0' (Null) als magische Zahl. Unterstützt versteckte Stoploss und Take Profits Unterstützt ATR-berechn
Candlestick Patterns Alerter MT4
Bryan Djoufack Nguessong
Utilitys
Dieses Dienstprogramm sendet Ihnen eine detaillierte Benachrichtigung auf Ihr Handy und einen Alarm auf dem MT4-Terminal, sobald ein Candlestick-Muster, das Sie sehen möchten, im Chart erscheint. Die Benachrichtigung enthält das Symbol, das Candlestick-Muster und den Zeitrahmen, in dem sich das Muster gebildet hat. Sie müssen Metatrader 4 Mobile mit Ihrem Windows Terminal verbinden. Die Anleitung dazu finden Sie hier. https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/settings_notifica
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
KATANA Skalierer für MT4 Produkt-Übersicht. KATANA Scalper für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 4 optimiert wurde. Das Produkt wurde entwickelt, um gleichzeitig die schwierigsten Probleme im kurzfristigen Handel (Scalping und Daytrading) zu lösen: Preisrauschen und verzögerte Reaktion. Ein einzigartiger Signalverarbeitungsalgorithmus eliminiert oberflächliche Marktturbulenzen und extrahiert statistisch überlegene "Momentum-Kern
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Trade - Marktstruktur-Analysator & Multi-Timeframe Dashboard Produktkonzept: Strategischer Blick auf das Schlachtfeld aus der Vogelperspektive SHOGUN Trade wurde entwickelt, um die Perspektive des Händlers von "vorübergehenden Schwankungen" zum "Verständnis der gesamten Marktstruktur" zu bringen. Das System synchronisiert und scannt sieben Zeitrahmen (M1 bis D1) in Echtzeit und quantifiziert objektiv den Reifegrad des Marktes. So entsteht ein "strategisches Handelsumfeld", das emotionale
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die neuesten verfügbaren harmonischen Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden / MT5-Version . Kostenloser Indikator: Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol: die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend: bullish oder bearish Pattern : Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry : Einstiegskurs SL: Stop-Loss-Kurs TP1: 1. Take-Profit-Kurs TP2: 2. Gewinnmitnahme-
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indikatoren
Aufschlüsselung der Preisniveaus, erweiterte Statistiken, TakeProfit-Berechnung und 3 Arten von Benachrichtigungen. Vorteile: Zeichnen Sie Ihre Ergebnisse nicht neu Signal ausschließlich am Ende der Kerze Filteralgorithmus für falsche Aufschlüsselung Es passt gut zu jeder Trendstrategie. Funktioniert mit allen Tools und Zeitreihen Handbuch und Anleitung ->   HIER   / Problemlösung ->   HIER   / MT5-Version ->   HIER Wie man mit dem Indikator handelt Handeln Sie mit AW Breakout Catcher in nur dr
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
Weitere Produkte dieses Autors
Adaptive RSI Bands
Alberto Boada
Indikatoren
BESCHREIBUNG: Entdecken Sie die Kraft der Anpassung mit Adaptive RSI Bands, einem revolutionären Indikator, der auf dem Konzept der selbstanpassenden Handelsregeln basiert. Im Gegensatz zum traditionellen RSI mit statischen Werten von 70 und 30 "atmet" dieser Indikator mit dem Markt und passt seine überkauften und überverkauften Bänder entsprechend der jüngsten Volatilität dynamisch an. Warum adaptive RSI-Bänder verwenden? Märkte sind nicht statisch. Ein RSI-Wert von 70 kann in einem seitwärts
FREE
Adaptive Trend Line
Alberto Boada
Indikatoren
Adaptive Trend Line ist kein gewöhnlicher gleitender Durchschnitt. Es handelt sich um eine intelligente Trendlinie, die ihre Farbe auf der Grundlage der internen Stärke des Marktes ändert, die durch den RSI gemessen wird. Wie funktioniert sie? Sie kombiniert die Sanftheit eines Exponential Moving Average (EMA) mit der Empfindlichkeit des RSI. - Grüne Linie: Der RSI liegt über 55 und zeigt an, dass die Käufer die Kontrolle haben. - Rote Linie: Der RSI liegt unter 45, was darauf hindeutet, dass
FREE
Dynamic Support x Resistance
Alberto Boada
Indikatoren
Vergessen Sie das manuelle Zeichnen von Linien. Dynamic Support x Resistance identifiziert automatisch kritische Kursniveaus auf der Grundlage der Marktstruktur höherer Zeitrahmen. Inspiriert von institutionellen Strategien, projiziert dieser Indikator die signifikanten Hochs und Tiefs der letzten Tage (oder des von Ihnen gewählten Zeitraums) direkt auf Ihr Trading-Chart. Warum ist er anders? Viele Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren sind zu komplex oder subjektiv. Dieser Indikator nut
FREE
Adaptive RSI Signals
Alberto Boada
Indikatoren
Adaptive RSI Signals ist die vollständige Umsetzung der Auto-Adaptive Trading Rules Strategie. Dieser Indikator kombiniert die Marktstruktur (dynamische Unterstützung und Widerstand) mit der Intelligenz des Adaptiven RSI, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart zu generieren. Was ist die Strategie? Der Indikator sucht nach Extremsituationen, in denen der Kurs ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau der vorangegangenen Tage durchbrochen hat,
FREE
RSI Divergence Hunter
Alberto Boada
Indikatoren
Divergenzen sind eines der stärksten Signale in der technischen Analyse, aber sie sind mit dem bloßen Auge in Echtzeit schwer zu erkennen. RSI Divergence Hunter durchsucht den Markt automatisch nach diesen Diskrepanzen zwischen Preis und Momentum. Was ist eine Divergenz? - Bullisch: Der Kurs erreicht ein tieferes Tief, aber der RSI erreicht ein höheres Tief. (Kaufsignal). - Bärenhaft: Der Kurs erreicht ein höheres Hoch, aber der RSI ein niedrigeres Hoch. (Verkaufssignal). MERKMALE: - Automati
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension