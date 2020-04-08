Trend Strength Matrix MT4

Sind Sie es leid, zwischen verschiedenen Charts zu wechseln? Mit der Trend Strength Matrix können Sie den Markt aus der Vogelperspektive betrachten. Dieses professionelle Dashboard überwacht den Status des adaptiven RSI über vier wichtige Zeitrahmen (M15, H1, H4, D1) gleichzeitig.





Was sagt Ihnen dieses Dashboard?

Es berechnet für jeden Zeitrahmen in Echtzeit:

1. Den aktuellen RSI-Wert.

2. Den "Adaptiven Status": Befindet sich der Markt in einer überkauften oder überverkauften Zone, basierend auf der historischen Volatilität?





MERKMALE:

- Informationen auf einen Blick: Sehen Sie sofort, ob es eine Konvergenz zwischen den Zeitrahmen gibt (z.B. H1 und H4 sind beide überverkauft).

- Adaptive Logik: Verwendet denselben fortschrittlichen Algorithmus wie unsere anderen adaptiven Indikatoren.

- Sauberes Design: Integriert sich nahtlos in Ihr Diagramm, ohne die Preisansicht zu behindern.

- Farbige Warnungen: Farbkodierter Text (Grün/Rot/Grau) für eine schnelle Interpretation.





STRATEGIE:

- Konvergenz: Suchen Sie nach Trades, wenn mehrere Zeitrahmen denselben Status aufweisen (z. B. M15 und H1 in Überverkauft -> starkes Kaufsignal).

- Filtern: Handeln Sie nicht gegen den Trend der höheren Zeitrahmen.





Übernehmen Sie die volle Kontrolle über den Markt in einem einzigen Fenster!