Adaptive Trend Line

Adaptive Trend Line ist kein gewöhnlicher gleitender Durchschnitt. Es handelt sich um eine intelligente Trendlinie, die ihre Farbe auf der Grundlage der internen Stärke des Marktes ändert, die durch den RSI gemessen wird.

Wie funktioniert sie?

Sie kombiniert die Sanftheit eines Exponential Moving Average (EMA) mit der Empfindlichkeit des RSI.
- Grüne Linie: Der RSI liegt über 55 und zeigt an, dass die Käufer die Kontrolle haben.
- Rote Linie: Der RSI liegt unter 45, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer die Kontrolle haben.
- Graue Linie: Der RSI befindet sich in der neutralen Zone (45-55), was auf eine Konsolidierung hindeutet.

MERKMALE:

- Sofortige Visualisierung: Sie sehen auf einen Blick, wer den Markt beherrscht.
- Rauschfilterung: Die graue Zone hilft Ihnen, sich von seitwärts tendierenden und unruhigen Märkten fernzuhalten.
- Trend-Bestätigung: Ideal zur Verwendung als Trendfilter für andere Strategien.

STRATEGIE:

- Kaufen Sie nur, wenn die Linie GRÜN ist.
- Verkaufen Sie nur, wenn die Linie ROT ist.
- Nutzen Sie den Farbwechsel als Frühwarnsignal für eine mögliche Trendumkehr.

Vereinfachen Sie Ihren Trendhandel mit klaren Farben!
