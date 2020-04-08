Trend Strength Matrix MT4
- Indicadores
- Alberto Boada
- Versión: 1.0
Desarrollado por el Equipo Quant de SVX Strategies
¿Cansado de cambiar entre gráficos? Trend Strength Matrix le ofrece una visión de águila del mercado. Este panel de control profesional monitorea el estado del RSI Adaptativo en 4 marcos temporales clave (M15, H1, H4, D1) simultáneamente.
Deje de Monitorear, Empiece a Automatizar
Mirar un panel todo el día es agotador. Si prefiere que la ejecución sea gestionada automáticamente por nuestros sistemas, copie nuestros algoritmos oficiales:
¿QUÉ LE DICE ESTE DASHBOARD?
Para cada marco temporal, calcula en tiempo real:
- 1. Valor actual del RSI: Lectura precisa del momentum.
- 2. Estado Adaptativo: ¿Está el mercado en Sobrecompra o Sobreventa según la volatilidad histórica?
Características Principales:
- Información al instante: Vea si hay confluencia entre marcos temporales (ej. H1 y H4 ambos en Sobreventa).
- Lógica Adaptativa: Utiliza el mismo algoritmo avanzado que nuestros otros indicadores.
- Diseño Limpio: Se integra perfectamente en su gráfico sin tapar el precio.
- Alertas de Color: Texto codificado (Verde/Rojo/Gris) para interpretación rápida.
Estrategia:
- Confluencia: Busque operaciones cuando múltiples marcos temporales muestren el mismo estado (ej. M15 y H1 en "Oversold" -> Fuerte señal de compra).
- Filtrado: No opere en contra de la tendencia de los marcos temporales superiores.
