Divergenzen sind eines der stärksten Signale in der technischen Analyse, aber sie sind mit dem bloßen Auge in Echtzeit schwer zu erkennen. RSI Divergence Hunter durchsucht den Markt automatisch nach diesen Diskrepanzen zwischen Preis und Momentum.





Was ist eine Divergenz?

- Bullisch: Der Kurs erreicht ein tieferes Tief, aber der RSI erreicht ein höheres Tief. (Kaufsignal).

- Bärenhaft: Der Kurs erreicht ein höheres Hoch, aber der RSI ein niedrigeres Hoch. (Verkaufssignal).





MERKMALE:

- Automatische Erkennung: Intelligenter Algorithmus, der Preis-Pivots identifiziert und die entsprechenden RSI-Werte vergleicht.

- Klare Signale: Pfeile direkt im RSI-Fenster zeigen an, wo die Divergenz auftritt.

- Vollständig anpassbar: Passen Sie die Empfindlichkeit der Pivot-Erkennung an.





STRATEGIE:

- Trendumkehrungen: Nutzen Sie Divergenzen, um beim Beginn eines neuen Trends einzusteigen.

- Fortsetzung: Versteckte Divergenzen können eine Fortsetzung des Trends signalisieren.





Verpassen Sie keine versteckten Marktsignale!