HYTradePanel MT5
- Utilitys
- Hai Yang Wu
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 28 November 2025
🚀 ProTrade Panel - Geschwindigkeit, Präzision, Professionalität
Meistern Sie die Märkte mit dem ultimativen MT5-Assistenten.
Sind Sie der langsamen, schwerfälligen Standardausführung in MT5 überdrüssig?
Fällt es Ihnen schwer, bei hoher Volatilität mehrere Aufträge zu verwalten?
ProTrade Panel wurde für ernsthafte manuelle Händler entwickelt. Es kombiniertOne-Click Execution, Breakout Pending Orders, Bulk Closing und visuelles Risikomanagement in einer schlanken, schwebenden Oberfläche.
🌟 Hauptmerkmale
-
Intelligentes Ziehen und Ablegen:
-
Drücken Sie lange auf die Kopfzeile, um das Panel an eine beliebige Stelle zu verschieben. Der Chart wird beim Ziehenautomatisch fixiert, so dass die Kerzen nicht verschoben werden müssen.
-
-
Sofortiges Breakout-Trading:
-
Verpassen Sie nie wieder einen Volatilitätsanstieg. Legen Sie Ihren Abstand fest, und klicken Sie auf"Buy Stop" oder "Sell Stop", um sofort schwebende Orders mit vorberechneten SL/TP zu platzieren.
-
-
Präzise Kontrolle:
-
Stellen Sie Ihre Lots, Take Profit, Stop Loss und Pending Distance mit den praktischen Schaltflächen + und -ein. Sie müssen nicht jedes Mal manuell tippen.
-
-
Erweiterte Auftragsverwaltung:
-
Schließen Sie Aufträge nach Typ (Kauf/Verkauf), nach Ergebnis (Close Win/Close Loss) oder schließen Sie alles mitClose All.
-
-
Erstklassige Benutzererfahrung:
-
Zweisprachige Unterstützung: In den Einstellungen können Sie sofort zwischen Englisch und Chinesisch umschalten.
-
Interaktive Benutzeroberfläche: Die Schaltflächen leuchten in "Dunkeltürkis", wenn Sie den Mauszeiger darüber halten, und geben Ihnen Sicherheit bei jedem Klick.
-
Vollständig anpassbar: Passen Sie Größe, Farben und Standardwerte an Ihren Handelsstil an.
-
📖 Leitfaden zur Benutzeroberfläche
Das Panel ist für maximale Effizienz in logische Zonen unterteilt:
1. Einstellungsbereich (oben)
-
Kopfzeile: Klicken Sie zum Verkleinern/Erweitern. Zum Ziehen halten.
-
Lose: Legen Sie Ihr Handelsvolumen fest.
-
TP / SL: Legen Sie Standard-Take-Profit und Stop-Loss in Punkten fest.
-
Tipp: Verwenden Sie die seitlichen Schaltflächen für schnelle Anpassungen.
2. Ausbruchszone (Pending Orders)
-
Dist (Abstand): Der Abstand (in Punkten) zum aktuellen Kurs für schwebende Orders.
-
Buy Stop: Platziert eine Buy Stop-Order bei (Ask + Distance).
-
Sell Stop: Platziert eine Sell Stop-Order bei (Bid - Distance).
-
Am besten geeignet für: Nachrichtenhandel und Ausbrüche aus Unterstützungen/Widerständen.
3. Marktausführungszone
-
Kaufen/Verkaufen: Sofortiger Markteintritt zu den aktuellen Kursen mit Ihren voreingestellten SL und TP.
4. Verwaltungszone
-
Close Buy/Sell: Schließt alle offenen Kauf- oder Verkaufspositionen für das aktuelle Symbol.
-
Close Win/Loss: Schließt auf intelligente Weise nur gewinnbringende Geschäfte (Gewinne sichern) oder verlustbringende Geschäfte (Verluste begrenzen).
5. Notfall-Zone
-
Close All: Schließt sofort ALLE offenen Positionen und löscht ALLE Pending Orders für das aktuelle Symbol.
⚙️ Eingabeparameter
Sie können das Tool anpassen, wenn Sie es an den Chart anhängen:
-
Inp_Language: Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache (Englisch / Chinesisch).
-
UI_Width / UI_RowHeight: Passen Sie die Größe des Panels an Ihren Bildschirm an.
-
Def_LotGröße: Ihre bevorzugte Startlosgröße.
-
Def_TP / Def_SL: Standard-Risiko/Ertragseinstellungen in Punkten.
-
Def_PendingDist: Standardabstand für Breakout-Aufträge.