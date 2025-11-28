HYTradePanel MT5

🚀 ProTrade Panel - Geschwindigkeit, Präzision, Professionalität

Meistern Sie die Märkte mit dem ultimativen MT5-Assistenten.

Sind Sie der langsamen, schwerfälligen Standardausführung in MT5 überdrüssig?
Fällt es Ihnen schwer, bei hoher Volatilität mehrere Aufträge zu verwalten?
ProTrade Panel wurde für ernsthafte manuelle Händler entwickelt. Es kombiniertOne-Click Execution, Breakout Pending Orders, Bulk Closing und visuelles Risikomanagement in einer schlanken, schwebenden Oberfläche.

🌟 Hauptmerkmale

  1. Intelligentes Ziehen und Ablegen:

    • Drücken Sie lange auf die Kopfzeile, um das Panel an eine beliebige Stelle zu verschieben. Der Chart wird beim Ziehenautomatisch fixiert, so dass die Kerzen nicht verschoben werden müssen.

  2. Sofortiges Breakout-Trading:

    • Verpassen Sie nie wieder einen Volatilitätsanstieg. Legen Sie Ihren Abstand fest, und klicken Sie auf"Buy Stop" oder "Sell Stop", um sofort schwebende Orders mit vorberechneten SL/TP zu platzieren.

  3. Präzise Kontrolle:

    • Stellen Sie Ihre Lots, Take Profit, Stop Loss und Pending Distance mit den praktischen Schaltflächen + und -ein. Sie müssen nicht jedes Mal manuell tippen.

  4. Erweiterte Auftragsverwaltung:

    • Schließen Sie Aufträge nach Typ (Kauf/Verkauf), nach Ergebnis (Close Win/Close Loss) oder schließen Sie alles mitClose All.

  5. Erstklassige Benutzererfahrung:

    • Zweisprachige Unterstützung: In den Einstellungen können Sie sofort zwischen Englisch und Chinesisch umschalten.

    • Interaktive Benutzeroberfläche: Die Schaltflächen leuchten in "Dunkeltürkis", wenn Sie den Mauszeiger darüber halten, und geben Ihnen Sicherheit bei jedem Klick.

    • Vollständig anpassbar: Passen Sie Größe, Farben und Standardwerte an Ihren Handelsstil an.

📖 Leitfaden zur Benutzeroberfläche

Das Panel ist für maximale Effizienz in logische Zonen unterteilt:

1. Einstellungsbereich (oben)

  • Kopfzeile: Klicken Sie zum Verkleinern/Erweitern. Zum Ziehen halten.

  • Lose: Legen Sie Ihr Handelsvolumen fest.

  • TP / SL: Legen Sie Standard-Take-Profit und Stop-Loss in Punkten fest.

  • Tipp: Verwenden Sie die seitlichen Schaltflächen für schnelle Anpassungen.

2. Ausbruchszone (Pending Orders)

  • Dist (Abstand): Der Abstand (in Punkten) zum aktuellen Kurs für schwebende Orders.

  • Buy Stop: Platziert eine Buy Stop-Order bei (Ask + Distance).

  • Sell Stop: Platziert eine Sell Stop-Order bei (Bid - Distance).

  • Am besten geeignet für: Nachrichtenhandel und Ausbrüche aus Unterstützungen/Widerständen.

3. Marktausführungszone

  • Kaufen/Verkaufen: Sofortiger Markteintritt zu den aktuellen Kursen mit Ihren voreingestellten SL und TP.

4. Verwaltungszone

  • Close Buy/Sell: Schließt alle offenen Kauf- oder Verkaufspositionen für das aktuelle Symbol.

  • Close Win/Loss: Schließt auf intelligente Weise nur gewinnbringende Geschäfte (Gewinne sichern) oder verlustbringende Geschäfte (Verluste begrenzen).

5. Notfall-Zone

  • Close All: Schließt sofort ALLE offenen Positionen und löscht ALLE Pending Orders für das aktuelle Symbol.

⚙️ Eingabeparameter

Sie können das Tool anpassen, wenn Sie es an den Chart anhängen:

  • Inp_Language: Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache (Englisch / Chinesisch).

  • UI_Width / UI_RowHeight: Passen Sie die Größe des Panels an Ihren Bildschirm an.

  • Def_LotGröße: Ihre bevorzugte Startlosgröße.

  • Def_TP / Def_SL: Standard-Risiko/Ertragseinstellungen in Punkten.

  • Def_PendingDist: Standardabstand für Breakout-Aufträge.


