BVCandleStream

Nombre del producto: BVCandleStream

Visión general

Servicio en segundo plano que crea automáticamente símbolos personalizados basados en ticks (barras de igual número de ticks) para scalping y análisis de acción de precios.
Convierte los ticks sin procesar de los símbolos estándar en barras personalizadas con un número fijo de ticks por barra, para que pueda aplicar cualquier indicador MT5 estándar o EAs a estos gráficos de ticks sintéticos.


Características principales

1. Generación de barras basada en ticks

  • Monitoriza el símbolo del gráfico abierto y automáticamente agrupa los ticks en barras con el número especificado ( InpTicksPerBar )
  • Permite seleccionar entre Bid, Ask o Mid como base de precios
  • Muestra el TickVolume para evaluar visualmente el grado de formación de la barra

2. Vinculación histórica y en tiempo real sin fisuras

  • Construye barras históricas rastreando los ticks pasados
  • Cambia inmediatamente a los ticks en tiempo real una vez completada la generación del histórico, manteniendo las barras actualizadas continuamente

3. Visualización de gráficos mediante símbolos personalizados

  • Se pueden aplicar indicadores estándar

4. Soporte Multi-Gráfico

  • Escanea automáticamente todos los gráficos MT5 abiertos y lanza tareas por símbolo objetivo
  • Los nombres de símbolos personalizados se gestionan de forma centralizada con un prefijo (por ejemplo, "BV_" )


Parámetros de entrada

input int InpTicksPerBar = 144; // Número de ticks por barra personalizada (tamaño de agregación )
input int InpHistoryHoursBack = 8; // Ventana histórica en horas
input Eprice_types InpTargetValue = Mid; // Tipo de precio a utilizar (Bid / Ask / Mid )
input Eround_types InpOutputRounding = Round; // Estrategia de redondeo para los precios de salida (Round / Up / Down / Nop )
input int InpCheckIntervalMs = 300; // Intervalo de comprobación del bucle de servicio principal en milisegundos
input string InpCustomSymbolPrefix = "BV_"; // Prefijo para los símbolos personalizados generados
input bool InpOverwriteExistingCustom = true; // Sobrescribir y volver a crear los símbolos personalizados existentes si están presentes


Instrucciones de uso

Paso 1: Instalar el servicio

  1. Coloque BVCandleStream.ex5 en la carpeta MQL5/Services o Expert Adviser de MetaTrader5.
  2. Reinicie el terminal y confirme que aparece en "Servicios" en el Navegador.

Paso 2: Configurar Parámetros

InpTicksPerBar Número de ticks por barra personalizada (tamaño de agregación )
InpHistoryHoursBack Ventana de retroceso histórico en horas
InpTargetValue Tipo de precio a utilizar (Bid / Ask / Mid )
InpOutputRounding Estrategia de redondeo para los precios de salida (Redondear / Subir / Bajar / Nop )
InpCheckIntervalMs Intervalo de comprobación del bucle de servicio principal en milisegundos
InpCustomSymbolPrefix Prefijo para los símbolos personalizados generados
InpOverwriteExistingCustom Sobrescribir y volver a crear los símbolos personalizados existentes si están presentes

Paso 3: Iniciar el servicio

  1. Abra los gráficos de los instrumentos de destino (cualquier marco temporal).
  2. Inicie el servicio; detectará automáticamente los símbolos de los gráficos abiertos y creará los símbolos personalizados correspondientes.
    El nombre del símbolo será: prefijo + símbolo original + Ticks + ticks-per-bar (por ejemplo, BV_EURUSD_Ticks144 ).
  3. En el terminal, vaya a "Archivo > Nuevo gráfico > Personalizado", seleccione el símbolo personalizado y abra el gráfico.
    Cambie el periodo a 1M (los gráficos de ticks se distorsionan en otros periodos).

Paso 4: Auto-Inicio al Reiniciar / Parar el Servicio

  • Si el servicio permanece en ejecución cuando se reinicia MT5 o el PC, regenera automáticamente los símbolos personalizados creados previamente en el siguiente inicio.
  • Para detener el servicio, abra el Navegador, seleccione Servicios > BVCandleStream , haga clic con el botón derecho y elija "Eliminar".


Requisitos y limitaciones

- Plataforma: MetaTrader 5 solamente (no hay versión MT4).
- Tipo de programa: Servicio MT5 (se ejecuta en segundo plano, no está vinculado a los gráficos).
- Marco temporal: Abra los símbolos personalizados generados sólo en el marco temporal M1. Otros marcos temporales distorsionarán las barras de ticks.
- Datos de ticks: La calidad y duración del historial generado dependen totalmente de la disponibilidad del historial de ticks en el servidor de su broker.

- Probador de estrategias: Cuando pruebe EAs en los símbolos personalizados generados, utilice los modos "Cada tick" o "Ticks reales". Los modos simplificados de generación de ticks ("Sólo precios de apertura", etc.) no son compatibles.


Casos prácticos

  • Análisis basado en ticks: Ideal para estudios de la acción del precio utilizando barras de igual volumen o de ticks fijos.
  • Preprocesamiento para negociación algorítmica: Las barras con salida a un símbolo personalizado pueden ser consumidas por indicadores/EAs.
  • Monitorización de múltiples instrumentos: Escanea automáticamente los gráficos abiertos, simplificando la gestión para los operadores que manejan muchos pares.


