BVCandleStream
- Utilitaires
- Katsura Yamanouchi
- Version: 1.0
Nom du produit : BV CandleStream
Nom du fichier : BVTicksmithService.mq5
Aperçu
Ce service génère automatiquement des symboles personnalisés afin d’afficher la technique de scalping au cœur de l’approche Bov Volman via des graphiques en ticks.
Principales caractéristiques
1. Génération de barres basées sur les ticks
- Surveille le symbole du graphique ouvert et regroupe automatiquement les ticks par lots du nombre spécifié ( InpTicksPerBar )
- Permet de choisir la référence de prix : Bid, Ask ou Mid
- Affiche TickVolume pour évaluer visuellement le degré de formation des barres
2. Chaînage fluide historique + temps réel
- Construit des barres historiques en remontant les ticks passés
- Se connecte immédiatement aux ticks en temps réel une fois l’historique prêt, pour une mise à jour continue des barres
3. Affichage graphique via symboles personnalisés
- Les indicateurs standards peuvent être appliqués
(Pour afficher les symboles personnalisés, utilisez notre indicateur « BVCandleView »)
4. Support multi-graphique
- Analyse automatiquement tous les graphiques ouverts dans MT5 et crée des tâches pour chaque symbole cible
- Les noms de symboles personnalisés sont gérés via un préfixe (ex. : "BV_" )
Guide d’utilisation
Étape 1 : Installation du service
- Placez BVTicksmithService.mq5 dans le dossier MQL5/Services de MetaTrader 5.
- Redémarrez le terminal et vérifiez sa présence dans la section « Services » du Navigateur.
Étape 2 : Paramétrage
|Paramètre
|Description
|CheckIntervalMs
|Intervalle de surveillance des graphiques (millisecondes) ; minimum ≈10 ms selon la puissance du PC
|CustomSymbolPrefix
|Préfixe du nom de symbole personnalisé
|InpTargetValue
|Type de prix utilisé pour la formation des barres (Ask / Bid / Mid)
|InpTicksPerBar
|Nombre de ticks agrégés par barre (70 par défaut BV ; 144 recommandé pour les paires majeures)
|InpHistoryDateBack
|Nombre de jours à remonter pour générer l’historique (gardez 1 sauf besoin particulier)
Étape 3 : Démarrage du service
- Ouvrez les graphiques des instruments visés (période au choix).
- Lancez le service : il détecte automatiquement les symboles des graphiques ouverts et crée les symboles personnalisés correspondants.
Nom du symbole : préfixe + symbole d’origine + Ticks + nombre de ticks par barre (ex. : BV_EURUSD_Ticks144 ).
- Dans le terminal, « Fichier > Nouveau graphique > Personnalisé », choisissez le symbole personnalisé et ouvrez le graphique.
Modifiez la période en 1M (les graphiques en ticks se déforment autrement).
(Comme le symbole original reste affiché en arrière-plan, ajustez les couleurs pour mieux voir les données personnalisées. Avec notre indicateur « BVCandleView », vous obtenez rapidement une présentation adaptée au scalping BV.)
Étape 4 : Redémarrage automatique / Arrêt
- Si le service reste actif lors du redémarrage de MT5 ou du PC, il régénérera automatiquement les symboles personnalisés existants au prochain démarrage.
- Pour arrêter le service, ouvrez le Navigateur, sélectionnez Services > BVTicksmithService , faites un clic droit puis « Retirer ».
Cas d’utilisation
- Analyse basée sur les ticks : idéal pour les études d’action des prix utilisant des barres à volume égal ou à nombre fixe de ticks.
- Prétraitement pour trading algorithmique : les barres générées en symbole personnalisé peuvent être exploitées par indicateurs/EA.
- Surveillance de plusieurs instruments : scans automatiques des graphiques ouverts, pratique pour les traders multi-actifs.