HYT utility Sergey Batudayev ユーティリティ

HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま