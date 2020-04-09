BVCandleStream

##概要

スキャルピングおよびプライスアクション分析のために、カスタムのティックベースシンボル（等ティックバー）を自動生成するバックグラウンドサービスです。
標準シンボルの生ティックを、1本あたりのティック数が固定されたカスタムバーに変換し、これらの合成ティックチャートに対して任意の標準MT5インジケーターやEAを適用できるようにします。


主な特長

1. ティックベースのバー生成

  • 開いているチャートのシンボルを監視し、ティックを指定本数（ InpTicksPerBar ）ごとにまとめたバーを自動生成
  • Bid / Ask / Mid いずれかの価格基準を選択可能
  • TickVolumeの表示で、バーの生成程度を目視判定可能

2. 履歴＋リアルのシームレス連結

  • 過去ティックをさかのぼってヒストリカルバーを構築。
  • ヒストリ生成完了後、リアルタイムティックへ即接続し、バーを継続更新。

3. カスタムシンボルによるチャート表示

  • 標準のインジケータが適用可能。

4. マルチチャート対応

  • MT5 上で開いた複数チャートを自動スキャンし、対象シンボルごとにタスクを生成。
  • プレフィックス指定（例： "BV_" ）でカスタムシンボル名を一元管理。


Input Parameters

input int           InpTicksPerBar              = 144; // バーあたりのティック数（ティックをまとめる本数）
input int           InpHistoryHoursBack         = 8; // 取得する履歴の過去時間（時間単位）
input Eprice_types  InpTargetValue              = Mid; // 使用する価格種別（Bid / Ask / Mid）

input Eround_types  InpOutputRounding           = Round; // 価格の丸め方法（四捨五入・切り上げ・切り下げ・変更なし
input int           InpCheckIntervalMs          = 300; // メインループのチェック間隔（ミリ秒）
input string        InpCustomSymbolPrefix       = "BV_"; // 生成されるカスタムシンボルの接頭辞
input bool          InpOverwriteExistingCustom  = true; // 既存カスタムシンボルを上書き再生成するかどうか


使い方ガイド

ステップ1：サービスインストール

  1. BVCandleStream.ex5 を MetaTrader 5 の MQL5/Services フォルダへ配置。
  2. ターミナルを再起動し、ナビゲーター内「サービス」欄から表示を確認。


ステップ2：パラメータの設定

InpTicksPerBar バーあたりのティック数（ティックをまとめる本数）
InpHistoryHoursBack 取得する履歴の過去時間（時間単位）
InpTargetValue 使用する価格種別（Bid / Ask / Mid）
InpOutputRounding 価格の丸め方法（四捨五入・切り上げ・切り下げ・無処理）
InpCheckIntervalMs メインループのチェック間隔（ミリ秒）
InpCustomSymbolPrefix 生成されるカスタムシンボルの接頭辞
InpOverwriteExistingCustom 既存カスタムシンボルを上書き再生成するかどうか

ステップ3：サービス起動

  1. 対象銘柄のチャートを開く（時系列や時間足は任意）。
  2. サービスを起動すると、開いているチャートの銘柄を自動検出し、対応するカスタムシンボルを生成。
    シンボル名は、プレフィックス＋元シンボル名＋Ticks＋１バーあたりティック数（例：BV_EURUSD_Ticks144）になる
  3. ターミナルの「File＞NewChart＞Custom」から開きたいカスタムシンボルを選択してチャートを開く。
    Periodが１Mでない場合は１Mに変更する（１Mでないとティックチャートが崩れてしまうため）。


ステップ4：再起動時の自動起動、終了

  • サービス起動のままMT5 や PC を再起動すると、次回起動時にも自動的に作成済みカスタムシンボルを生成します。
  • サービスを終了したいときは、NavigatorウインドウからServeces＞BVCandleStreamを選択し、右クリックメニューから、Removeを選択してください。


要件と制限

  • プラットフォーム: MetaTrader 5 のみ（MT4版はありません）。
  • プログラム種別: MT5サービス（チャートにアタッチせずバックグラウンドで動作します）。
  • 時間軸: 生成されたカスタムシンボルは M1 タイムフレームでのみ開いてください。他のタイムフレームではティックバーが歪みます。
  • ティックデータ: 生成される履歴の品質と長さは、ブローカーサーバ上のティック履歴の有無と量に完全に依存します。
  • ストラテジーテスター: 生成されたカスタムシンボルでEAをテストする際は、「Every tick」または「real ticks」モードを使用してください。「Open prices only」などの簡易ティック生成モードはサポートされていません。


ご活用シーン

  • ティックベース分析
    ボリューム均等バーやティック数固定バーを使ったプライスアクションの分析に最適。
  • アルゴリズム取引の前処理
    カスタムシンボルに出力されたバーをインジケータ／EAで利用可能。
  • 複数銘柄の同時監視
    開いているチャートを自動スキャンするため、取引銘柄が多いトレーダーでも管理が容易。
作者のその他のプロダクト
NTickChart
Katsura Yamanouchi
インディケータ
NtickChart-BVcandle 特徴 機能を限定した無料版です。 サブウインドウに表示するタイプのティックチャートインジケーターです。   Bob Volman（BV)のスキャルピング手法を参考にしており、シンプルかつ効果的なトレードを実現するためのツールとして設計されています。１ pipette の変化にもこだわるデイトレ・スキャルピング専用のティックチャートです。通常の単位時間ベースのローソク足ではなく、指定されたティック数（ticks_in_candle）ごとにローソク足を生成します。これにより、短期的な価格変動をより詳細に観察することが可能です。 このインジケーターは、特にEUR/USDなどの流動性が高い通貨ペアで、スプレッドが低い環境でのスキャルピングに適しています。  市場の急激な動きを捉え、短期的な利益を狙う。  トレンドの転換点やブレイクアウトポイントを迅速に判断する。  シンプルなチャート構成で、余計な情報に惑わされずにトレードを行う。 次の機能があります。 ティック数の設定が可能 ＢＶは７０に設定していますが、現代の大量取引環境下では１４４の設定をお勧
FREE
BVCandleView
Katsura Yamanouchi
インディケータ
BVCandleView は、数値の丸め処理によって裁量トレードを視覚的にサポートする新感覚インジケーターです。 無料のカスタムシンボル発行サービスを組み合わせれば、ボブ・ボルマン流（BV流）のティックチャートを MetaTrader 5 で再現できます。 価格の丸みと色分けで、1ティックの動きまで直感的に把握できます。 クイックマニュアル 導入方法 BVCandleView.mq5 を MQL5/Indicators フォルダに配置。 MetaTrader 5 を再起動し、任意のチャートへインジケーターを適用。 主な設定項目 Rounding Settings : 丸め種別（四捨五入・切り上げ・切り捨て・丸めなし）、小数桁数、ステップ幅、ティックサイズ強制。 Display Settings : インフォラベル表示と位置・色。 Grid Line Settings / Current Price Line Settings : グリッドラインと現在値ラインの表示調整。 Candle Colors : 基準・上昇・下降キャンドルの色指定。 活用ポイント 丸め設定により、レンジ感やテ
