BTMM Session Boxes Indicator


✅ Dieser Indikator zeichnet die Standard-Session-Boxen, die in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet werden:
- Asian-Session-Boxen
- Brinks-Boxen: London und New York Session Changeover Boxen
- New York Session Boxen
- Stop-hunt Boxen
❓ Ist das für mich?
✅ Wenn Sie das BTMM-Handelssystem verwenden und mit MetaTrader5 arbeiten, ist dies für Sie.
- Der von Steve Mauro bereitgestellte Indikator war für MetaTrader4. Dies ist seine erste MetaTrader5-Anpassung. Sie können es nirgendwo anders finden.
❓ Lohnt sich die Investition?
✅ Ja
❓ Aber warum?
✅ Sie brauchen das Time Mapping nicht mehr zu machen.
- In der ursprünglichen MetaTrader4-Version müssen Sie, wenn Sie den Indikator in den Chart laden, für jede Sitzung die Zeit angeben, zu der die Sitzung geöffnet und geschlossen wird.
- Das ist extrem mühsam und ineffizient. Ich helfe Ihnen, Ihre wertvolle Zeit zu sparen.
- Asiatische Boxen werden immer von 5:00 PM NY Time bis 1:00 AM NY Time am nächsten Tag sein. Das Gleiche gilt für Brinks-Boxen und New York-Boxen.
- Der Indikator folgt auch automatisch der Sommerzeit.
- Stellen Sie einfach sicher, dass die lokale Zeit Ihres Computers der Sommerzeit folgt. Soweit ich weiß, übernimmt Windows diese Umstellung automatisch für Sie.
- Alles, was Sie tun müssen, ist: Laden Sie den Indikator auf den Chart, er wird die Zeit automatisch für Sie korrekt, schnell und bequem einstellen.
✅ Dieser Indikator funktioniert auf Gold.
- Auf der ursprünglichen MetaTrader4-Version konnte der Indikator den ADR nicht berechnen. Viel Glück bei der Analyse des Zyklus bei Gold.
- Auch die Berechnung der Asian Range ist fehlgeschlagen. Sie können nicht auf einen Blick erkennen, um wie viele Pips sich Gold in den asiatischen Sitzungen bewegt hat.
- Nicht mehr mit meinem Indikator.
- Außerdem hatte die ursprüngliche Version keine Stop-Hunt-Boxen für Gold. In Anbetracht der Tatsache, dass sich Gold heutzutage wie verrückt bewegt, ist eine Stop-Hunt-Box mit einer Höhe von 25 Pips oft unbedeutend im Vergleich zu einer asiatischen Box mit einer Höhe von 600 Pips. Es ist also sowieso sinnlos, denke ich.
✅ Dieser Indikator ist hochgradig für Rechenressourcen optimiert.
- Tatsächlich bin ich nicht der erste, der versucht, die Anpassung für MetaTrader5 vorzunehmen.
- Aber die verfügbaren Implementierungen sind sehr schlecht. Sie sind nicht vollständig (sie zeichnen nur asiatische Boxen und können nicht mehrfach auf den Chart geladen werden, um andere Sitzungen zu simulieren), es fehlen auch fast alle anderen BTMM-Komponenten und sie verlangsamen Ihr MetaTrader5-Terminal bis zur Unbrauchbarkeit.
- Dieser Indikator bietet Ihnen nicht nur eine vollständige Lösung, sondern ermöglicht es Ihnen auch, Dutzende von Paaren mit Boxen zu haben, die über Hunderte von Tagen in die Vergangenheit gezeichnet wurden, ohne die Leistung Ihres Computers zu beeinträchtigen.
- Sie können so viele Boxen haben, wie Sie wollen, solange Sie genug RAM dafür haben.
✅ Die Anzeige des Wochentags ist verfügbar.
- Optional, natürlich.

Kurz gesagt, wenn Sie BTMM verwenden und Ihre Analysen auf MetaTrader5 statt MetaTrader4 machen wollen, ist dies Ihre einzige brauchbare Option.
BTMM Average Daily Range
Lan Pham
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt den ADR und den 3xADR auf dem Chart an. Er wird in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet. Er markiert auch das ADR-Hoch und ADR-Tief als vertikale Liniensegmente. Welche Verbesserungen bietet dieser Indikator? Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dies ist die erste Anpassung für MetaTrader5. Hochgradig optimiert für Rechenressourcen. Es beeinträchtigt die Leistung Ihres Computers in keiner Weise.
BTMM Multi EMAs Indicator
Lan Pham
Indikatoren
Was macht dieser Indikator? Dieser Indikator zeichnet die Standard-EMAs, die in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet werden: - Die 5 EMA (Senf) - Die 13 EMA (Ketchup) - Die 50 EMA (Wasser) - Die 200 EMA (Mayo) - Die 800 EMA (Blaubeere) Welche Verbesserung bietet dieser Indikator? Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dieser Indikator ist für MetaTrader5. In der ursprünglichen Version von Steve Mauro waren die EMA-Crossover-Pfeile fal
BTMM Blue Tracer Indicator
Lan Pham
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet die Höchst- und Tiefstwerte des Vortages als blaue Tracer in den Chart ein. Er wird in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet. Welche Verbesserung bietet dieser Indikator? Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dies ist die erste Anpassung für MetaTrader5. Hochgradig optimiert für Rechenressourcen. Es beeinträchtigt die Leistung Ihres Computers in keiner Weise.
