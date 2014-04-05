BTMM Multi EMAs Indicator
- Indikatoren
- Lan Pham
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
❓ Was macht dieser Indikator?
Dieser Indikator zeichnet die Standard-EMAs, die in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet werden:
- Die 5 EMA (Senf)
- Die 13 EMA (Ketchup)
- Die 50 EMA (Wasser)
- Die 200 EMA (Mayo)
- Die 800 EMA (Blaubeere)
❓ Welche Verbesserung bietet dieser Indikator?
✅ Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dieser Indikator ist für MetaTrader5.
✅ In der ursprünglichen Version von Steve Mauro waren die EMA-Crossover-Pfeile falsch positioniert. Dieser Indikator handhabt die Pfeilpositionen mit perfekter Genauigkeit, unabhängig davon, wie Sie den Chart strecken oder zoomen.
Dieser Indikator zeichnet die Standard-EMAs, die in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet werden:
- Die 5 EMA (Senf)
- Die 13 EMA (Ketchup)
- Die 50 EMA (Wasser)
- Die 200 EMA (Mayo)
- Die 800 EMA (Blaubeere)
❓ Welche Verbesserung bietet dieser Indikator?
✅ Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dieser Indikator ist für MetaTrader5.
✅ In der ursprünglichen Version von Steve Mauro waren die EMA-Crossover-Pfeile falsch positioniert. Dieser Indikator handhabt die Pfeilpositionen mit perfekter Genauigkeit, unabhängig davon, wie Sie den Chart strecken oder zoomen.