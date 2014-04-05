BTMM Multi EMAs Indicator

❓ Was macht dieser Indikator?
Dieser Indikator zeichnet die Standard-EMAs, die in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet werden:
- Die 5 EMA (Senf)
- Die 13 EMA (Ketchup)
- Die 50 EMA (Wasser)
- Die 200 EMA (Mayo)
- Die 800 EMA (Blaubeere)
❓ Welche Verbesserung bietet dieser Indikator?
✅ Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dieser Indikator ist für MetaTrader5.
✅ In der ursprünglichen Version von Steve Mauro waren die EMA-Crossover-Pfeile falsch positioniert. Dieser Indikator handhabt die Pfeilpositionen mit perfekter Genauigkeit, unabhängig davon, wie Sie den Chart strecken oder zoomen.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
BTMM Session Boxes Indicator
Lan Pham
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet die Standard-Session-Boxen, die in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet werden: - Asian-Session-Boxen - Brinks-Boxen: London und New York Session Changeover Boxen - New York Session Boxen - Stop-hunt Boxen Ist das für mich? Wenn Sie das BTMM-Handelssystem verwenden und mit MetaTrader5 arbeiten, ist dies für Sie. - Der von Steve Mauro bereitgestellte Indikator war für MetaTrader4. Dies ist seine erste MetaTrader5-Anpassung. Sie können
BTMM Average Daily Range
Lan Pham
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt den ADR und den 3xADR auf dem Chart an. Er wird in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet. Er markiert auch das ADR-Hoch und ADR-Tief als vertikale Liniensegmente. Welche Verbesserungen bietet dieser Indikator? Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dies ist die erste Anpassung für MetaTrader5. Hochgradig optimiert für Rechenressourcen. Es beeinträchtigt die Leistung Ihres Computers in keiner Weise.
BTMM Blue Tracer Indicator
Lan Pham
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet die Höchst- und Tiefstwerte des Vortages als blaue Tracer in den Chart ein. Er wird in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet. Welche Verbesserung bietet dieser Indikator? Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dies ist die erste Anpassung für MetaTrader5. Hochgradig optimiert für Rechenressourcen. Es beeinträchtigt die Leistung Ihres Computers in keiner Weise.
