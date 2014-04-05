BTMM Session Boxes Indicator

❓ ¿Qué hace esto?
✅ Este indicador dibuja las casillas de sesión estándar utilizadas en el método BTMM (Beat the Market Maker) de Steve Mauro:
- Casillas de sesión asiática
- Casillas Brinks: London and New York session changeover boxes
- New York session boxes
- Stop-hunt boxes
❓ ¿Esto es para mí?
✅ Si utiliza el sistema de trading BTMM y está en MetaTrader5, esto es para usted.
- El proporcionado por Steve Mauro era para MetaTrader4. Esta es su primera adaptación a MetaTrader5. Usted no puede encontrar esto en cualquier otro lugar.
❓ ¿Vale la pena mi inversión?
✅ Sí
❓ Pero ¿por qué?
✅ Usted no necesita hacer el tiempo de mapeo cosas más.
- En la versión original de MetaTrader4, cuando se carga el indicador en el gráfico, es necesario especificar la hora de apertura de sesión y hora de cierre de sesión para cada sesiones.
- Eso es extremadamente tedioso e ineficiente. Te ayudaré a ahorrar tu valioso tiempo.
- Las cajas asiáticas siempre serán desde las 5:00 PM hora de Nueva York hasta la 1:00 AM hora de Nueva York del día siguiente. Lo mismo ocurre con las cajas Brinks y las cajas de Nueva York.
- El indicador también sigue automáticamente el horario de verano.
- Sólo tienes que asegurarte de que la hora local de tu ordenador sigue el horario de verano. Por lo que yo sé, Windows maneja automáticamente este cambio para usted.
- Todo lo que necesitas hacer es: cargar el indicador en el gráfico, se alineará automáticamente el tiempo para usted, correcta, rápida y cómodamente.
✅ Este indicador funciona en Oro.
- En la versión original de MetaTrader4, el indicador no pudo calcular el ADR. Buena suerte analizando el ciclo en Oro.
- También, falló al calcular el Rango Asiático. No se puede saber de un vistazo cuántos pips se movió el Oro en las sesiones asiáticas.
- Ya no con mi indicador.
- Además, la versión original no tenía Stop-Hunt Boxes en el Oro. Dado que el Oro se mueve como loco estos días, un Stop-Hunt Box de 25 pips de alto es a menudo insignificante al lado de un Asian Box de 600 pips de alto. Por lo tanto, no tiene sentido de todos modos, supongo.
✅ Este indicador está altamente optimizado para los recursos informáticos.
- En realidad, no soy la primera persona que intenta hacer la adaptación para MetaTrader5.
- Pero las implementaciones disponibles son muy pobres. No son completas (dibujan sólo cajas asiáticas mientras que no se pueden cargar varias veces en el gráfico para simular otras sesiones), también carecen de casi todos los demás componentes BTMM, y ralentizan tu terminal MetaTrader5 más allá de la usabilidad.
- Este indicador, además de proporcionarte la solución completa, te permite tener docenas de pares con cajas dibujadas durante cientos de días en el pasado sin afectar al rendimiento de tu ordenador.
- Puedes tener tantas cajas como quieras siempre que tengas suficiente RAM para ellas.
✅ Visualización del día de la semana disponible.
- Opcionalmente, por supuesto.

En resumen, si usas BTMM y quieres hacer tus análisis en MetaTrader5 en lugar de MetaTrader4, esta es tu única opción viable.
