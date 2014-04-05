BTMM Average Daily Range


✅ Dieser Indikator zeigt den ADR und den 3xADR auf dem Chart an. Er wird in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet.
✅ Er markiert auch das ADR-Hoch und ADR-Tief als vertikale Liniensegmente.
❓ Welche Verbesserungen bietet dieser Indikator?
✅ Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dies ist die erste Anpassung für MetaTrader5.
✅ Hochgradig optimiert für Rechenressourcen. Es beeinträchtigt die Leistung Ihres Computers in keiner Weise.
