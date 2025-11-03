BTMM Blue Tracer Indicator
- Indikatoren
- Lan Pham
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
✅ Dieser Indikator zeichnet die Höchst- und Tiefstwerte des Vortages als blaue Tracer in den Chart ein. Er wird in der BTMM-Methode (Beat the Market Maker) von Steve Mauro verwendet.
❓ Welche Verbesserung bietet dieser Indikator?
✅ Die ursprüngliche Version von Steve Mauro war für MetaTrader4. Dies ist die erste Anpassung für MetaTrader5.
✅ Hochgradig optimiert für Rechenressourcen. Es beeinträchtigt die Leistung Ihres Computers in keiner Weise.