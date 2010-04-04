Equal Highs and Lows Support an Resistance Mapping

Mis otros indicadores

https://www.mql5.com/en/market/product/156702

https://www.mql5.com/en/market/product/153968 (GRATIS)

https://www.mql5.com/en/market/product/153960 (GRATIS)





⚡ MyFXRoom Vortex - Detector de máximos y mínimos iguales

Ajustes recomendados

Barras entre toques: 6

Tolerancia de Nivel: 10

(Un punto de partida equilibrado para la mayoría de los pares/marcos de tiempo - ajústelo para que coincida con la volatilidad y cómo define "iguales máximos/mínimos").

Lo que hace

MyFXRoom Vortex detecta, valida y traza automáticamente Altas y Bajas iguales a partir de puntos de oscilación confirmados de 5 barras. Destaca los soportes/resistencias clave formados por múltiples reacciones ininterrumpidas, las mismas áreas de precios que muchos operadores tratan como zonas de liquidez.

A diferencia de las herramientas de S/R estáticas, Vortex se adapta a medida que se desarrolla la acción del precio: confirma la nueva estructura y elimina los niveles invalidados automáticamente. Cada línea mostrada es un nivel validado e ininterrumpido derivado de un swing.

Características principales

Detección automática de máximos y mínimos iguales

Utiliza swings ZigZag de 5 barras calculados internamente (sin repintado).

Detecta repetidos retests de la misma zona de precios para formar verdaderos S/R.

Clasificación de la fuerza de los toques (señales visuales)

Líneas blancas (2 toques) = niveles en desarrollo

Líneas rojas (3+ toques) = niveles fuertes confirmados

Los niveles rotos se borran automáticamente en tiempo real.

Control de precisión

Umbrales ajustables para afinar la detección por par/marco temporal.

Configure para que coincida con su definición de "máximos/mínimos iguales": más ajustado para especuladores, más amplio para mapeo de liquidez de swing/HTF.

Rendimiento inteligente

Comprobaciones frecuentes y optimizadas para actualizaciones rápidas.

Limpieza automática al desinicializar.

Ligero y eficiente en todos los símbolos y plazos.

Totalmente autónomo

Sin indicadores externos, GlobalVariables, DLLs o archivos.

Cómo utilizarlo

Adjunte el indicador a cualquier gráfico/marco de tiempo. Comience con Tolerancia de Nivel = 10 y Barras Entre Toques = 6. Observa como Vortex traza los niveles S/R no rotos y elimina automáticamente los que estén rotos.

Consejos

Pares estrechos (por ejemplo, EURUSD M15 ) a menudo funcionan mejor con tolerancias más pequeñas (3-5 puntos ).

Pares volátiles o plazos más altos (por ejemplo, XAUUSD H1/H4 ) pueden necesitar tolerancias más amplias (15-30 puntos ).

Aumentar Min Bars Between Touches filtra el ruido a corto plazo.

🧠 Resumen

MyFXRoom Vortex es una herramienta de precisión para encontrar niveles de oscilación retestados - los Altos Iguales y los Mínimos Iguales que definen un soporte/resistencia robusto. Estos niveles a menudo se alinean con la construcción de liquidez o zonas de barrido y pueden anclar los planes de comercio de alta probabilidad.