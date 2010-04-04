Equal Highs and Lows Support an Resistance Mapping
- Indicadores
- Darren Graham Pallatina
- Versión: 1.0
⚡ MyFXRoom Vortex - Detector de máximos y mínimos iguales
Ajustes recomendados
-
Barras entre toques: 6
-
Tolerancia de Nivel: 10
(Un punto de partida equilibrado para la mayoría de los pares/marcos de tiempo - ajústelo para que coincida con la volatilidad y cómo define "iguales máximos/mínimos").
Lo que hace
MyFXRoom Vortex detecta, valida y traza automáticamente Altas y Bajas iguales a partir de puntos de oscilación confirmados de 5 barras. Destaca los soportes/resistencias clave formados por múltiples reacciones ininterrumpidas, las mismas áreas de precios que muchos operadores tratan como zonas de liquidez.
A diferencia de las herramientas de S/R estáticas, Vortex se adapta a medida que se desarrolla la acción del precio: confirma la nueva estructura y elimina los niveles invalidados automáticamente. Cada línea mostrada es un nivel validado e ininterrumpido derivado de un swing.
Características principales
Detección automática de máximos y mínimos iguales
-
Utiliza swings ZigZag de 5 barras calculados internamente (sin repintado).
-
Detecta repetidos retests de la misma zona de precios para formar verdaderos S/R.
Clasificación de la fuerza de los toques (señales visuales)
-
Líneasblancas (2 toques) = niveles en desarrollo
-
Líneasrojas (3+ toques) = niveles fuertes confirmados
-
Los niveles rotos se borran automáticamente en tiempo real.
Control de precisión
-
Umbrales ajustables para afinar la detección por par/marco temporal.
-
Configure para que coincida con su definición de "máximos/mínimos iguales": más ajustado para especuladores, más amplio para mapeo de liquidez de swing/HTF.
Rendimiento inteligente
-
Comprobaciones frecuentes y optimizadas para actualizaciones rápidas.
-
Limpieza automática al desinicializar.
-
Ligero y eficiente en todos los símbolos y plazos.
Totalmente autónomo
-
Sin indicadores externos, GlobalVariables, DLLs o archivos.
Cómo utilizarlo
-
Adjunte el indicador a cualquier gráfico/marco de tiempo.
-
Comience con Tolerancia de Nivel = 10 y Barras Entre Toques = 6.
-
Observa como Vortex traza los niveles S/R no rotos y elimina automáticamente los que estén rotos.
Consejos
-
Pares estrechos (por ejemplo, EURUSD M15) a menudo funcionan mejor con tolerancias más pequeñas(3-5 puntos).
-
Pares volátiles o plazos más altos (por ejemplo, XAUUSD H1/H4) pueden necesitar tolerancias más amplias(15-30 puntos).
-
Aumentar Min Bars Between Touches filtra el ruido a corto plazo.
🧠 Resumen
MyFXRoom Vortex es una herramienta de precisión para encontrar niveles de oscilación retestados - los Altos Iguales y los Mínimos Iguales que definen un soporte/resistencia robusto. Estos niveles a menudo se alinean con la construcción de liquidez o zonas de barrido y pueden anclar los planes de comercio de alta probabilidad.