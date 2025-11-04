Geometric Adaptive Channel MT5
- Indikatoren
- Victor Alfonso Molina Botello
- Version: 3.10
- Aktualisiert: 5 November 2025
- Aktivierungen: 10
Geometrischer adaptiver Kanal MT5 von Grok(xAI)
*Ein adaptiver Kanal der nächsten Generation, der auf multiplikativer Geometrie und Spektralanalyse unter Verwendung der Diskreten Fourier-Transformation (DFT) basiert.
HINWEIS: Der MA Gaussiana Indikator ist auch in den Screenshots zu sehen.
---
### Was ist es und wie funktioniert es?
**Geometric Dynamic Channel MT5** ist ein **innovativer Channel-Indikator**, der **keine gleitenden Durchschnitte, RSI, MACD oder ATR** verwendet. Stattdessen wendet er **fortgeschrittene geometrische Berechnungen** auf logarithmische Preise an und **passt seine Periode intelligent mit Hilfe von DFT** an, was eine überragende Genauigkeit in volatilen Märkten, Trends und Schwankungsbreiten bietet.
---
### Geometrische Berechnungen - Das Herzstück des Indikators
- **Ursprung:** Inspiriert vom **geometrischen Mittelwert** (in der Finanzwelt zur Berechnung von zusammengesetzten Renditen verwendet) und der **geometrischen Standardabweichung**.
- **Wie es funktioniert:**
Das **geometrische Mittel des Preises** (`exp(Durchschnitt von ln(Preise))`) wird als **Mittellinie** berechnet, und multiplikative Bänder werden unter Verwendung der **logarithmischen Standardabweichung** gebildet.
→ Dadurch entsteht ein **Prozent-symmetrischer Kanal**, der sich ideal für Vermögenswerte mit variabler Volatilität (Forex, Kryptowährungen, Indizes) eignet.
> *Vorteil:* Im Gegensatz zu linearen Kanälen passt sich dieser Kanal **natürlich an exponentielle Preisbewegungen an**.
---
### Diskrete Fourier-Transformation (DFT) - Dynamische Periode
- **Ursprung:** Entwickelt von **Jean-Baptiste Joseph Fourier** im Jahr 1807, ist sie ein mathematisches Werkzeug, das **Signale in Frequenzen zerlegt**.
- **Anwendung hier:**
Das **Kursfrequenzspektrum** (unter Verwendung der logarithmischen Renditen) wird analysiert, um den **aktuell dominanten Zyklus** (z.B. 14, 28, 42 Balken) zu erkennen.
→ Der Indikator passt seine Periode **automatisch** zwischen 10 und 50 Takten an.
> *Vorteil:* **Synchronisiert sich mit dem realen Marktrhythmus**, nicht mit einer festen Periode.
---
### Ultra-gefiltertes Signalsystem
1. **Berührt das untere Band + schließt unter der Mittellinie** → **Aktiviert den PENDING BUY-Modus**
2. **Berührt das obere Band + schließt über der Mittellinie** → **Aktiviert den PENDING SELL-Modus**
3. **Kerzenkörper kreuzt die Mittellinie** (von unten nach oben oder umgekehrt) → **KONFIRMIERTES SIGNAL**
**Grüner Pfeil (Kauf) / roter Pfeil (Verkauf)** erscheint **nur nach vollständiger Bestätigung**.
---
### Premium-Funktionen
| Feature | Beschreibung |
|--------|-------------|
**Multiplikativer geometrischer Kanal** | Prozentual ausgeglichene Bänder |
| **DFT für dynamische Periode** | Passt sich dem realen Marktzyklus an |
| **Sichtbare geometrische Mittellinie** | Klare Gleichgewichtsreferenz |
| **Anti-Noise gefilterte Signale** | Nur nach Berührung + bestätigtem Cross |
| **Kein Repainting** | Berechnungen auf Basis des Kerzenschlusses |
---
### Ideal für:
- Scalping auf M5/M15
- Swing-Handel auf H1/H4
- Kryptowährungen und Forex-Handel
- Märkte mit hoher Volatilität
**"When the market changes rhythm, your indicator does too."**
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen