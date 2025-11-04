Geometric Adaptive Channel MT5

Geometrischer adaptiver Kanal MT5 von Grok(xAI)





*Ein adaptiver Kanal der nächsten Generation, der auf multiplikativer Geometrie und Spektralanalyse unter Verwendung der Diskreten Fourier-Transformation (DFT) basiert.

HINWEIS: Der MA Gaussiana Indikator ist auch in den Screenshots zu sehen.

---





### Was ist es und wie funktioniert es?

**Geometric Dynamic Channel MT5** ist ein **innovativer Channel-Indikator**, der **keine gleitenden Durchschnitte, RSI, MACD oder ATR** verwendet. Stattdessen wendet er **fortgeschrittene geometrische Berechnungen** auf logarithmische Preise an und **passt seine Periode intelligent mit Hilfe von DFT** an, was eine überragende Genauigkeit in volatilen Märkten, Trends und Schwankungsbreiten bietet.





---





### Geometrische Berechnungen - Das Herzstück des Indikators

- **Ursprung:** Inspiriert vom **geometrischen Mittelwert** (in der Finanzwelt zur Berechnung von zusammengesetzten Renditen verwendet) und der **geometrischen Standardabweichung**.

- **Wie es funktioniert:**

Das **geometrische Mittel des Preises** (`exp(Durchschnitt von ln(Preise))`) wird als **Mittellinie** berechnet, und multiplikative Bänder werden unter Verwendung der **logarithmischen Standardabweichung** gebildet.

→ Dadurch entsteht ein **Prozent-symmetrischer Kanal**, der sich ideal für Vermögenswerte mit variabler Volatilität (Forex, Kryptowährungen, Indizes) eignet.





> *Vorteil:* Im Gegensatz zu linearen Kanälen passt sich dieser Kanal **natürlich an exponentielle Preisbewegungen an**.





---





### Diskrete Fourier-Transformation (DFT) - Dynamische Periode

- **Ursprung:** Entwickelt von **Jean-Baptiste Joseph Fourier** im Jahr 1807, ist sie ein mathematisches Werkzeug, das **Signale in Frequenzen zerlegt**.

- **Anwendung hier:**

Das **Kursfrequenzspektrum** (unter Verwendung der logarithmischen Renditen) wird analysiert, um den **aktuell dominanten Zyklus** (z.B. 14, 28, 42 Balken) zu erkennen.

→ Der Indikator passt seine Periode **automatisch** zwischen 10 und 50 Takten an.





> *Vorteil:* **Synchronisiert sich mit dem realen Marktrhythmus**, nicht mit einer festen Periode.





---





### Ultra-gefiltertes Signalsystem

1. **Berührt das untere Band + schließt unter der Mittellinie** → **Aktiviert den PENDING BUY-Modus**

2. **Berührt das obere Band + schließt über der Mittellinie** → **Aktiviert den PENDING SELL-Modus**

3. **Kerzenkörper kreuzt die Mittellinie** (von unten nach oben oder umgekehrt) → **KONFIRMIERTES SIGNAL**





**Grüner Pfeil (Kauf) / roter Pfeil (Verkauf)** erscheint **nur nach vollständiger Bestätigung**.





---





### Premium-Funktionen

| Feature | Beschreibung |

|--------|-------------|

**Multiplikativer geometrischer Kanal** | Prozentual ausgeglichene Bänder |

| **DFT für dynamische Periode** | Passt sich dem realen Marktzyklus an |

| **Sichtbare geometrische Mittellinie** | Klare Gleichgewichtsreferenz |

| **Anti-Noise gefilterte Signale** | Nur nach Berührung + bestätigtem Cross |

| **Kein Repainting** | Berechnungen auf Basis des Kerzenschlusses |





---





### Ideal für:

- Scalping auf M5/M15

- Swing-Handel auf H1/H4

- Kryptowährungen und Forex-Handel

- Märkte mit hoher Volatilität





**"When the market changes rhythm, your indicator does too."**