FiboCircles zones MT5

FiboCircles Zones — Fibonacci Circles, Fan, Zones, HLines, Wave & Time-Period Wave

(with Persistent Vertical Anchors)
MT5 / MQL5 Indicator — Version 10.89

Overview

FiboCircles_Zones is an advanced, all-in-one Fibonacci analysis indicator for MetaTrader 5.
It provides a comprehensive visual framework combining price-based Fibonacci geometry and time-based Fibonacci projections.

The indicator draws highly configurable Fibonacci Circles (ellipses), Fibonacci Fans, Fibonacci Zones, Fibonacci Wave arcs, Fibonacci Time Zones, and Fibonacci Time-Period Waves, together with customizable Horizontal Levels (HLines).
It also features persistent, user-editable vertical anchor lines that remain intact across chart reloads and platform restarts.

This tool is designed for visual trade planning, price–time confluence analysis, support/resistance mapping, and market cycle projection.

Key Features

Fibonacci Circles (Ellipses)

  • Adjustable number of points, line width, and line style

  • Time/Price ratio control for visually accurate ellipses across different timeframes

Fibonacci Fan

  • Standard Fibonacci fan lines

  • Optional mirrored fan projection

Fibonacci Wave (Price-Based)

  • Arc-based Fibonacci wave projections

  • Optional mirrored wave structures for symmetry analysis

Fibonacci Time-Period Wave (Time-Based)

  • Fibonacci wave projections calculated purely on time intervals

  • Ideal for identifying market rhythm, timing cycles, and future reaction windows

  • Fully configurable and can be used independently or together with price-based waves

Fibonacci Zones

  • Filled zones between Fibonacci ratios

  • Designed to highlight high-confluence price areas and potential reaction zones

Custom Horizontal Levels (HLines)

  • Custom HLines aligned with Fibonacci level ordering

  • Individual enable/disable control for each HLine

Fibonacci Time Zones

  • Sequential Fibonacci time multiples (2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.)

  • Customizable colors, line width, label text, and font size

Persistent Vertical Line Anchors

  • Start and End vertical anchor lines with text labels

  • Anchor positions are stored using Global Variables

  • Positions persist after chart reloads and MT5 restarts

Instance ID Support

  • Manual Instance ID allows multiple indicator instances on the same chart

  • Each instance uses a unique Global Variable prefix to avoid conflicts

Extensive Styling Options

  • Independent control over color, width, style, font size, label anchor, and offsets

  • Designed for both live analysis and publication-quality screenshots

Interactive & Event-Driven

  • Drag vertical anchors directly on the chart

  • Indicator captures ChartEvent and updates saved anchor positions automatically

Performance-Aware Design

  • Unused components (Fans, Waves, Zones, Time-based tools) can be disabled

  • Helps reduce drawing load and CPU usage on complex charts

Why Use This Indicator

  • Analyze price and time together using Fibonacci geometry and cycles

  • Combine Zones + HLines + Price Waves + Time-Period Waves to identify high-probability reversal or continuation areas

  • Persistent anchors make it ideal for multi-session analysis and historical backtesting

  • Full visual customization ensures compatibility with any chart style or theme

How It Works (Quick Guide)

  1. Attach the indicator to a chart

  2. Set a unique Instance ID if using multiple instances (default = “1”)

  3. Define Start and End points using the vertical anchor lines

  4. Enable or disable components (Circles, Fan, Zones, Price Wave, Time-Period Wave, Time Zones, HLines) via inputs

  5. Drag anchors as needed — positions are saved automatically and restored on reload

Main Input Groups (Summary)

  • Indicator Instance ID — unique identifier for multi-instance usage

  • Fibonacci Circle Settings — enable, line style, points, time/price ratio

  • Fibonacci Fan Settings — enable, mirrored option, styling

  • Fibonacci Wave Settings (Price-Based) — projection multipliers, mirror options

  • Fibonacci Time-Period Wave Settings — time-based wave control and styling

  • Fibo Zones & HLines — zone visibility, HLine toggles, colors, opacity

  • Time Zone Settings — sequence multiplier, label color, size, and width

  • Vertical Anchor Settings — line color, width, label size, Y-offset, background

  • Persistence System — Global Variable storage derived automatically from Instance ID

(Note: the indicator contains many additional inputs for granular fine-tuning beyond this summary.)

Recommended Usage & Tips

  • Always use different Instance IDs when running multiple copies on one chart

  • Disable unused modules to optimize performance

  • Adjust Time/Price ratio when switching between very different timeframes

  • This indicator is analysis-only and does not place trades

  • To fully clear saved anchors, remove the indicator or manually delete its Global Variables

Compatibility

  • Platform: MetaTrader 5 (MQL5)

  • File: Single compiled indicator (.ex5)

  • Tested on: Common symbols and timeframes

  • Version: 10.89

Changelog (High-Level)

  • v10.88 — enhanced persistence logic, expanded styling controls, improved time/price ratio handling, and refined Time-Period Wave behavior

  • Previous versions introduced Fibonacci Wave, Time-Period Wave, custom HLines, mirrored projections, and Instance ID support

  • v10.89 — Added new Fibonacci levels, improved Time-Period Wave accuracy, refined time/price ratio handling, and enhanced anchor persistence and overall stability.

