FiboCircles zones MT5
- Индикаторы
- Pannawong Chumjinda
- Версия: 10.89
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 5
FiboCircles Zones — Fibonacci Circles, Fan, Zones, HLines, Wave & Time-Period Wave
(with Persistent Vertical Anchors)
MT5 / MQL5 Indicator — Version 10.89
Overview
FiboCircles_Zones is an advanced, all-in-one Fibonacci analysis indicator for MetaTrader 5.
It provides a comprehensive visual framework combining price-based Fibonacci geometry and time-based Fibonacci projections.
The indicator draws highly configurable Fibonacci Circles (ellipses), Fibonacci Fans, Fibonacci Zones, Fibonacci Wave arcs, Fibonacci Time Zones, and Fibonacci Time-Period Waves, together with customizable Horizontal Levels (HLines).
It also features persistent, user-editable vertical anchor lines that remain intact across chart reloads and platform restarts.
This tool is designed for visual trade planning, price–time confluence analysis, support/resistance mapping, and market cycle projection.
Key Features
Fibonacci Circles (Ellipses)
-
Adjustable number of points, line width, and line style
-
Time/Price ratio control for visually accurate ellipses across different timeframes
Fibonacci Fan
-
Standard Fibonacci fan lines
-
Optional mirrored fan projection
Fibonacci Wave (Price-Based)
-
Arc-based Fibonacci wave projections
-
Optional mirrored wave structures for symmetry analysis
Fibonacci Time-Period Wave (Time-Based)
-
Fibonacci wave projections calculated purely on time intervals
-
Ideal for identifying market rhythm, timing cycles, and future reaction windows
-
Fully configurable and can be used independently or together with price-based waves
Fibonacci Zones
-
Filled zones between Fibonacci ratios
-
Designed to highlight high-confluence price areas and potential reaction zones
Custom Horizontal Levels (HLines)
-
Custom HLines aligned with Fibonacci level ordering
-
Individual enable/disable control for each HLine
Fibonacci Time Zones
-
Sequential Fibonacci time multiples (2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.)
-
Customizable colors, line width, label text, and font size
Persistent Vertical Line Anchors
-
Start and End vertical anchor lines with text labels
-
Anchor positions are stored using Global Variables
-
Positions persist after chart reloads and MT5 restarts
Instance ID Support
-
Manual Instance ID allows multiple indicator instances on the same chart
-
Each instance uses a unique Global Variable prefix to avoid conflicts
Extensive Styling Options
-
Independent control over color, width, style, font size, label anchor, and offsets
-
Designed for both live analysis and publication-quality screenshots
Interactive & Event-Driven
-
Drag vertical anchors directly on the chart
-
Indicator captures ChartEvent and updates saved anchor positions automatically
Performance-Aware Design
-
Unused components (Fans, Waves, Zones, Time-based tools) can be disabled
-
Helps reduce drawing load and CPU usage on complex charts
Why Use This Indicator
-
Analyze price and time together using Fibonacci geometry and cycles
-
Combine Zones + HLines + Price Waves + Time-Period Waves to identify high-probability reversal or continuation areas
-
Persistent anchors make it ideal for multi-session analysis and historical backtesting
-
Full visual customization ensures compatibility with any chart style or theme
How It Works (Quick Guide)
-
Attach the indicator to a chart
-
Set a unique Instance ID if using multiple instances (default = “1”)
-
Define Start and End points using the vertical anchor lines
-
Enable or disable components (Circles, Fan, Zones, Price Wave, Time-Period Wave, Time Zones, HLines) via inputs
-
Drag anchors as needed — positions are saved automatically and restored on reload
Main Input Groups (Summary)
-
Indicator Instance ID — unique identifier for multi-instance usage
-
Fibonacci Circle Settings — enable, line style, points, time/price ratio
-
Fibonacci Fan Settings — enable, mirrored option, styling
-
Fibonacci Wave Settings (Price-Based) — projection multipliers, mirror options
-
Fibonacci Time-Period Wave Settings — time-based wave control and styling
-
Fibo Zones & HLines — zone visibility, HLine toggles, colors, opacity
-
Time Zone Settings — sequence multiplier, label color, size, and width
-
Vertical Anchor Settings — line color, width, label size, Y-offset, background
-
Persistence System — Global Variable storage derived automatically from Instance ID
(Note: the indicator contains many additional inputs for granular fine-tuning beyond this summary.)
Recommended Usage & Tips
-
Always use different Instance IDs when running multiple copies on one chart
-
Disable unused modules to optimize performance
-
Adjust Time/Price ratio when switching between very different timeframes
-
This indicator is analysis-only and does not place trades
-
To fully clear saved anchors, remove the indicator or manually delete its Global Variables
Compatibility
-
Platform: MetaTrader 5 (MQL5)
-
File: Single compiled indicator (.ex5)
-
Tested on: Common symbols and timeframes
-
Version: 10.89
Changelog (High-Level)
-
v10.88 — enhanced persistence logic, expanded styling controls, improved time/price ratio handling, and refined Time-Period Wave behavior
-
Previous versions introduced Fibonacci Wave, Time-Period Wave, custom HLines, mirrored projections, and Instance ID support
-
v10.89 — Added new Fibonacci levels, improved Time-Period Wave accuracy, refined time/price ratio handling, and enhanced anchor persistence and overall stability.