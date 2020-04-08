FiboCircles zones MT5

FiboCircles Zones - Círculos de Fibonacci, Abanico, Zonas, HLines, Onda & Onda de Periodo de Tiempo

(con Anclajes Verticales Persistentes)

Indicador MT5 / MQL5 - Versión 10.89

Visión General

FiboCircles_Zones es un avanzado indicador de análisis Fibonacci todo-en-uno para MetaTrader 5.

Proporciona un marco visual completo que combina la geometría de Fibonacci basada en el precio y las proyecciones de Fibonacci basadas en el tiempo.

El indicador dibuja círculos de Fibonacci altamente configurables (elipses), abanicos de Fibonacci, zonas de Fibonacci, arcos de ondas de Fibonacci, zonas de tiempo de Fibonacci y ondas de período de tiempo de Fibonacci, junto con niveles horizontales personalizables (HLines).

También cuenta con líneas de anclaje verticales persistentes, editables por el usuario, que permanecen intactas tras recargar el gráfico y reiniciar la plataforma.

Esta herramienta está diseñada para la planificación visual de operaciones, el análisis de confluencias precio-tiempo, la cartografía de soportes/resistencias y la proyección de ciclos de mercado.

Características principales

Círculos de Fibonacci (elipses)

Número de puntos, anchura de línea y estilo de línea ajustables

Control de la relación tiempo/precio para obtener elipses visualmente precisas en diferentes marcos temporales

Abanico Fibonacci

Líneas de abanico Fibonacci estándar

Proyección de abanico reflejado opcional

Onda Fibonacci (basada en el precio)

Proyecciones de onda Fibonacci basadas en arcos

Estructuras de onda reflejadas opcionales para análisis de simetría

Onda Fibonacci de periodo temporal (basada en el tiempo)

Proyecciones de ondas Fibonacci calculadas puramente en intervalos de tiempo

Ideal para identificar el ritmo del mercado, los ciclos temporales y las ventanas de reacción futuras

Totalmente configurable y puede utilizarse de forma independiente o junto con ondas basadas en el precio

Zonas Fibonacci

Zonas rellenas entre relaciones de Fibonacci

Diseñadas para resaltar áreas de precios de alta influencia y zonas de reacción potencial

Niveles horizontales personalizados (HLines)

HLines personalizadas alineadas con la ordenación de niveles Fibonacci

Control individual de activación/desactivación para cada HLine

Zonas de tiempo Fibonacci

Múltiplos de tiempo Fibonacci secuenciales (2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.)

Colores, anchura de línea, texto de etiqueta y tamaño de fuente personalizables

Anclajes de línea vertical persistentes

Líneas de anclaje verticales de inicio y fin con etiquetas de texto

Las posiciones de los anclajes se almacenan mediante variables globales

Las posiciones persisten después de recargar el gráfico y reiniciar MT5

Soporte de ID de Instancia

El ID de Instancia Manual permite múltiples instancias de indicadores en el mismo gráfico

Cada instancia utiliza un prefijo de Variable Global único para evitar conflictos

Amplias opciones de estilo

Control independiente del color, la anchura, el estilo, el tamaño de la fuente, el anclaje de la etiqueta y los desplazamientos

Diseñado tanto para análisis en vivo como para capturas de pantalla con calidad de publicación

Interactivo e impulsado por eventos

Arrastre de anclas verticales directamente en el gráfico

El indicador captura ChartEvent y actualiza automáticamente las posiciones de anclaje guardadas

Diseño orientado al rendimiento

Los componentes no utilizados (Abanicos, Ondas, Zonas, herramientas basadas en el tiempo) pueden desactivarse

Ayuda a reducir la carga de dibujo y el uso de la CPU en gráficos complejos

Por qué utilizar este indicador

Analiza el precio y el tiempo juntos utilizando la geometría y los ciclos de Fibonacci

Combina Zonas + Líneas HL + Ondas de Precio + Ondas Temporales para identificar áreas de reversión o continuación de alta probabilidad

Los anclajes persistentes lo hacen ideal para análisis multisesión y backtesting histórico

La personalización visual completa garantiza la compatibilidad con cualquier estilo de gráfico o tema

Cómo funciona (Guía rápida)

Adjunte el indicador a un gráfico Establezca un ID de instancia único si utiliza varias instancias (por defecto = "1") Defina los puntos de inicio y fin utilizando las líneas de anclaje verticales Habilite o deshabilite los componentes (Círculos, Abanico, Zonas, Onda de Precio, Onda de Periodo de Tiempo, Zonas de Tiempo, Líneas HL) a través de las entradas. Arrastre las anclas según sea necesario - las posiciones se guardan automáticamente y se restauran al recargar

Principales grupos de entradas (resumen)

ID de Instancia del Indicador - identificador único para uso multi-instancia

Ajustes del Círculo Fibonacci - habilitar, estilo de línea, puntos, relación tiempo/precio

Fibonacci Fan Settings - habilitar, opción reflejada, estilo

Fibonacci Wave Settings (Price-Based) - multiplicadores de proyección, opciones de espejo

Fibonacci Time-Period Wave Settings - control y estilo de la onda basada en el tiempo

Fibo Zones & HLines - visibilidad de la zona, opciones de HLine, colores, opacidad

Ajustes de Zona Horaria - multiplicador de secuencia, color, tamaño y anchura de la etiqueta

Ajustes de anclaje vertical : color, anchura, tamaño de la etiqueta, desplazamiento Y, fondo.

Sistema de persistencia: almacenamiento global de variables derivado automáticamente del ID de instancia.

(Nota: el indicador contiene muchas entradas adicionales para un ajuste fino granular más allá de este resumen).

Uso recomendado y consejos

Utilice siempre diferentes IDs de Instancia cuando ejecute múltiples copias en un gráfico.

Desactive los módulos no utilizados para optimizar el rendimiento

Ajuste la relación Tiempo/Precio cuando cambie entre marcos temporales muy diferentes

Este indicador es sólo de análisis y no coloca operaciones

Para borrar completamente los anclajes guardados, elimine el indicador o borre manualmente sus Variables Globales

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)

Archivo: Indicador compilado (.ex5)

Probado en: Símbolos y plazos comunes

Versión: 10.89

Cambios (alto nivel)