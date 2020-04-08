FiboCircles zones MT5

FiboCircles Zones - Círculos de Fibonacci, Abanico, Zonas, HLines, Onda & Onda de Periodo de Tiempo

(con Anclajes Verticales Persistentes)
Indicador MT5 / MQL5 - Versión 10.89

Visión General

FiboCircles_Zones es un avanzado indicador de análisis Fibonacci todo-en-uno para MetaTrader 5.
Proporciona un marco visual completo que combina la geometría de Fibonacci basada en el precio y las proyecciones de Fibonacci basadas en el tiempo.

El indicador dibuja círculos de Fibonacci altamente configurables (elipses), abanicos de Fibonacci, zonas de Fibonacci, arcos de ondas de Fibonacci, zonas de tiempo de Fibonacci y ondas de período de tiempo de Fibonacci, junto con niveles horizontales personalizables (HLines).
También cuenta con líneas de anclaje verticales persistentes, editables por el usuario, que permanecen intactas tras recargar el gráfico y reiniciar la plataforma.

Esta herramienta está diseñada para la planificación visual de operaciones, el análisis de confluencias precio-tiempo, la cartografía de soportes/resistencias y la proyección de ciclos de mercado.

Características principales

Círculos de Fibonacci (elipses)

  • Número de puntos, anchura de línea y estilo de línea ajustables

  • Control de la relación tiempo/precio para obtener elipses visualmente precisas en diferentes marcos temporales

Abanico Fibonacci

  • Líneas de abanico Fibonacci estándar

  • Proyección de abanico reflejado opcional

Onda Fibonacci (basada en el precio)

  • Proyecciones de onda Fibonacci basadas en arcos

  • Estructuras de onda reflejadas opcionales para análisis de simetría

Onda Fibonacci de periodo temporal (basada en el tiempo)

  • Proyecciones de ondas Fibonacci calculadas puramente en intervalos de tiempo

  • Ideal para identificar el ritmo del mercado, los ciclos temporales y las ventanas de reacción futuras

  • Totalmente configurable y puede utilizarse de forma independiente o junto con ondas basadas en el precio

Zonas Fibonacci

  • Zonas rellenas entre relaciones de Fibonacci

  • Diseñadas para resaltar áreas de precios de alta influencia y zonas de reacción potencial

Niveles horizontales personalizados (HLines)

  • HLines personalizadas alineadas con la ordenación de niveles Fibonacci

  • Control individual de activación/desactivación para cada HLine

Zonas de tiempo Fibonacci

  • Múltiplos de tiempo Fibonacci secuenciales (2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.)

  • Colores, anchura de línea, texto de etiqueta y tamaño de fuente personalizables

Anclajes de línea vertical persistentes

  • Líneas de anclaje verticales de inicio y fin con etiquetas de texto

  • Las posiciones de los anclajes se almacenan mediante variables globales

  • Las posiciones persisten después de recargar el gráfico y reiniciar MT5

Soporte de ID de Instancia

  • El ID de Instancia Manual permite múltiples instancias de indicadores en el mismo gráfico

  • Cada instancia utiliza un prefijo de Variable Global único para evitar conflictos

Amplias opciones de estilo

  • Control independiente del color, la anchura, el estilo, el tamaño de la fuente, el anclaje de la etiqueta y los desplazamientos

  • Diseñado tanto para análisis en vivo como para capturas de pantalla con calidad de publicación

Interactivo e impulsado por eventos

  • Arrastre de anclas verticales directamente en el gráfico

  • El indicador captura ChartEvent y actualiza automáticamente las posiciones de anclaje guardadas

Diseño orientado al rendimiento

  • Los componentes no utilizados (Abanicos, Ondas, Zonas, herramientas basadas en el tiempo) pueden desactivarse

  • Ayuda a reducir la carga de dibujo y el uso de la CPU en gráficos complejos

Por qué utilizar este indicador

  • Analiza el precio y el tiempo juntos utilizando la geometría y los ciclos de Fibonacci

  • Combina Zonas + Líneas HL + Ondas de Precio + Ondas Temporales para identificar áreas de reversión o continuación de alta probabilidad

  • Los anclajes persistentes lo hacen ideal para análisis multisesión y backtesting histórico

  • La personalización visual completa garantiza la compatibilidad con cualquier estilo de gráfico o tema

Cómo funciona (Guía rápida)

  1. Adjunte el indicador a un gráfico

  2. Establezca un ID de instancia único si utiliza varias instancias (por defecto = "1")

  3. Defina los puntos de inicio y fin utilizando las líneas de anclaje verticales

  4. Habilite o deshabilite los componentes (Círculos, Abanico, Zonas, Onda de Precio, Onda de Periodo de Tiempo, Zonas de Tiempo, Líneas HL) a través de las entradas.

  5. Arrastre las anclas según sea necesario - las posiciones se guardan automáticamente y se restauran al recargar

Principales grupos de entradas (resumen)

  • ID de Instancia del Indicador - identificador único para uso multi-instancia

  • Ajustes del Círculo Fibonacci - habilitar, estilo de línea, puntos, relación tiempo/precio

  • Fibonacci Fan Settings - habilitar, opción reflejada, estilo

  • Fibonacci Wave Settings (Price-Based) - multiplicadores de proyección, opciones de espejo

  • Fibonacci Time-Period Wave Settings - control y estilo de la onda basada en el tiempo

  • Fibo Zones & HLines - visibilidad de la zona, opciones de HLine, colores, opacidad

  • Ajustes de Zona Horaria - multiplicador de secuencia, color, tamaño y anchura de la etiqueta

  • Ajustes de anclaje vertical: color, anchura, tamaño de la etiqueta, desplazamiento Y, fondo.

  • Sistema de persistencia: almacenamiento global de variables derivado automáticamente del ID de instancia.

(Nota: el indicador contiene muchas entradas adicionales para un ajuste fino granular más allá de este resumen).

Uso recomendado y consejos

  • Utilice siempre diferentes IDs de Instancia cuando ejecute múltiples copias en un gráfico.

  • Desactive los módulos no utilizados para optimizar el rendimiento

  • Ajuste la relación Tiempo/Precio cuando cambie entre marcos temporales muy diferentes

  • Este indicador es sólo de análisis y no coloca operaciones

  • Para borrar completamente los anclajes guardados, elimine el indicador o borre manualmente sus Variables Globales

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)

  • Archivo: Indicador compilado (.ex5)

  • Probado en: Símbolos y plazos comunes

  • Versión: 10.89

Cambios (alto nivel)

  • v10.88 - mejora de la lógica de persistencia, ampliación de los controles de estilo, mejora de la gestión de la relación tiempo/precio y perfeccionamiento del comportamiento de la onda de período de tiempo.

  • Las versiones anteriores introdujeron la onda de Fibonacci, la onda de período de tiempo, las líneas HL personalizadas, las proyecciones reflejadas y la compatibilidad con el ID de instancia.

  • v10.89 - Se han añadido nuevos niveles de Fibonacci, se ha mejorado la precisión de la onda de período de tiempo, se ha perfeccionado la gestión de la relación tiempo/precio y se ha mejorado la persistencia de los anclajes y la estabilidad general.

