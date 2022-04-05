ATR Numeric Miracle

Ein vielseitiges On-Chart-Tool, das ATR-Werte in Echtzeit für bis zu 10 Zeitrahmen (M1 bis MN1) im numerischen Format anzeigt und dabei die Subwindow-Charts für eine saubere Analyse umgeht. Hauptmerkmale: Umschalten der Sichtbarkeit pro Zeitrahmen, Dezimal-/Pips-Modus, anpassbarer Multiplikator (z. B. für skalierte Stops), Anpassung von Schriftart/Größe/Farbe und Positionierung in der Ecke/Mitte. Ideal für den volatilitätsbasierten Handel - berechnen Sie Positionsgrößen oder Filter sofort und ohne manuelle Berechnungen. Kostenloser Download; kompatibel mit MT4 Build 600+. Verbessert Multi-TF-Strategien für präzise Risikokontrolle.

Parameter und Definitionen

Der Indikator verfügt über die folgenden konfigurierbaren Parameter, die jeweils einen Standardwert und einen Zweck haben:

ATRPeriod (Ganzzahl, Standardwert: 14): Legt den Rückblickzeitraum für die ATR-Berechnung fest, der die Empfindlichkeit gegenüber der jüngsten Preisvolatilität bestimmt.

(Ganzzahl, Standardwert: 14): Legt den Rückblickzeitraum für die ATR-Berechnung fest, der die Empfindlichkeit gegenüber der jüngsten Preisvolatilität bestimmt. Multiplikator (Double, Standardwert: 1.00): Wendet einen Skalierungsfaktor auf alle ATR-Werte an, der eine individuelle Anpassung für angepasste Volatilitätsmaße ermöglicht (z.B. 1,50 für größere Risikopuffer).

(Double, Standardwert: 1.00): Wendet einen Skalierungsfaktor auf alle ATR-Werte an, der eine individuelle Anpassung für angepasste Volatilitätsmaße ermöglicht (z.B. 1,50 für größere Risikopuffer). ShowCurrentATR (Boolean, Voreinstellung: True): Aktiviert die Anzeige der ATR für den aktuellen Zeitrahmen des Charts.

(Boolean, Voreinstellung: True): Aktiviert die Anzeige der ATR für den aktuellen Zeitrahmen des Charts. ShowM1ATR (Boolean, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit der ATR für den M1-Zeitrahmen (1 Minute) um.

(Boolean, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit der ATR für den M1-Zeitrahmen (1 Minute) um. ShowM5ATR (Boolean, Voreinstellung: False): Schaltet die Sichtbarkeit des M5 (5-Minuten)-Zeitrahmens ATR ein und aus.

(Boolean, Voreinstellung: False): Schaltet die Sichtbarkeit des M5 (5-Minuten)-Zeitrahmens ATR ein und aus. ShowM15ATR (Boolescher Wert, Voreinstellung: False): Schaltet die Sichtbarkeit des M15 (15-Minuten)-Zeitrahmens ATR ein und aus.

(Boolescher Wert, Voreinstellung: False): Schaltet die Sichtbarkeit des M15 (15-Minuten)-Zeitrahmens ATR ein und aus. ShowM30ATR (Boolescher Wert, Voreinstellung: False): Schaltet die Sichtbarkeit des M30 (30-Minuten)-Zeitrahmens ATR ein und aus.

(Boolescher Wert, Voreinstellung: False): Schaltet die Sichtbarkeit des M30 (30-Minuten)-Zeitrahmens ATR ein und aus. ShowH1ATR (Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit des H1 (1-Stunden)-Zeitrahmens ATR ein und aus.

(Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit des H1 (1-Stunden)-Zeitrahmens ATR ein und aus. ShowH4ATR (Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit des H4 (4-Stunden) Zeitrahmens ATR ein.

(Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit des H4 (4-Stunden) Zeitrahmens ATR ein. ShowD1ATR (Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit der ATR für den D1-Zeitrahmen (täglich) ein.

(Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit der ATR für den D1-Zeitrahmen (täglich) ein. ShowW1ATR (Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit der ATR für den W1-Zeitrahmen (wöchentlich) ein.

(Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit der ATR für den W1-Zeitrahmen (wöchentlich) ein. ShowMN1ATR (Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit des MN1 (monatlichen) Zeitrahmens ATR ein.

(Boolescher Wert, Standardwert: False): Schaltet die Sichtbarkeit des MN1 (monatlichen) Zeitrahmens ATR ein. FontName (String, Voreinstellung: "Arial"): Legt die Schriftfamilie für alle Beschriftungen fest und unterstützt systemverfügbare Schriftarten für eine individuelle Lesbarkeit.

(String, Voreinstellung: "Arial"): Legt die Schriftfamilie für alle Beschriftungen fest und unterstützt systemverfügbare Schriftarten für eine individuelle Lesbarkeit. FontSize (Ganzzahl, Standardwert: 9): Legt die Pixelgröße des Textes für Beschriftungen fest, einstellbar für die Sichtbarkeit auf verschiedenen Bildschirmauflösungen.

(Ganzzahl, Standardwert: 9): Legt die Pixelgröße des Textes für Beschriftungen fest, einstellbar für die Sichtbarkeit auf verschiedenen Bildschirmauflösungen. LabelColor (Farbe, Voreinstellung: clrBlue): Legt die Textfarbe für den Titel und die ATR-Werte fest.

(Farbe, Voreinstellung: clrBlue): Legt die Textfarbe für den Titel und die ATR-Werte fest. LabelPosition (Integer, Voreinstellung: 0): Steuert die Platzierung des Labels (0: Oben links, 1: Oben rechts, 2: Unten links, 3: Unten rechts, 4: Zentriert).

(Integer, Voreinstellung: 0): Steuert die Platzierung des Labels (0: Oben links, 1: Oben rechts, 2: Unten links, 3: Unten rechts, 4: Zentriert). DisplayMode (Ganze Zahl, Voreinstellung: 0): Wählt das Ausgabeformat aus (0: Dezimalwerte, 1: Pips für intuitive Bereichsbewertung).

Diese Parameter ermöglichen flexible, nicht wiederholte Aktualisierungen bei jedem Tick, wobei die Beschriftungen nach Zeitrahmen aufsteigend sortiert sind, um eine logische Darstellung unter einer "ATR # Value:"-Überschrift zu ermöglichen.