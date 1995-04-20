Precise Cross Point

Entwickelt, um einen bestimmten Preis und Zeitpunkt auf einem MT4-Chart mit einem einzigen Mausklick zu markieren und diese Daten über alle Zeitrahmen für dasselbe Symbol zu synchronisieren. Sein Hauptzweck besteht darin, Händlern zu helfen, kritische Niveaus oder Ereignisse (z. B. Unterstützungs-/Widerstands- oder Einstiegspunkte) mit dauerhaften visuellen Markierungen zu lokalisieren und zu verfolgen. Der Indikator verwendet gestrichelte Linien für Preis- und Zeitfadenkreuze, die von Beschriftungen begleitet werden, die sich dynamisch anpassen, um innerhalb der Chartgrenzen zu bleiben, so dass die Klarheit unabhängig von der Fenstergröße oder Größenänderung gewährleistet ist. Dies macht ihn zu einem praktischen Werkzeug für die Analyse mehrerer Zeitrahmen, ohne den Chart zu überladen.

  • ShowPriceLabel (bool, Voreinstellung: true): Aktiviert/deaktiviert die Anzeige des Preislabels. Nützlich zum Umschalten der Sichtbarkeit bei der Fokussierung auf Zeitdaten oder zur Minimierung der Unübersichtlichkeit des Charts.
  • ShowTimeLabel (bool, Standardwert: true): Aktiviert/deaktiviert das Zeitlabel. Ermöglicht es Händlern, Zeitangaben auszublenden, wenn sie nicht benötigt werden.
  • LineColor (Farbe, Standardwert: clrYellow): Legt die Farbe der Fadenkreuzlinien fest. Kann an die Präferenzen des Händlers oder an das Diagrammthema angepasst werden (z. B. clrWhite, clrRed).
  • LineWidth (int, Voreinstellung: 1): Passt die Dicke der Fadenkreuzlinien an. Höhere Werte (z.B. 2) lassen die Linien deutlicher hervortreten, niedrigere Werte verringern die Sichtbarkeit.
  • PixelSize (int, Standardwert: 20): Steuert die Schriftgröße und die Abstände für alle Beschriftungen. Ein größerer Wert (z. B. 25) vergrößert die Textgröße und die Abstände; ein kleinerer Wert (z. B. 15) verkleinert sie, um Skalierbarkeit zu gewährleisten.
  • ShowInfoPanel (bool, Voreinstellung: true): Aktiviert/deaktiviert ein Info-Panel, das den markierten Preis und die Uhrzeit anzeigt. Praktisch für den schnellen Überblick oder zum Deaktivieren, wenn es nicht notwendig ist.
  • LabelCorner (int, Voreinstellung: 3): Bestimmt die Platzierung des Labels (0=LeftUpper, 1=RightUpper, 2=LeftLower, 3=RightLower, 4=Center). Ermöglicht eine flexible Positionierung entsprechend den Layout-Präferenzen des Händlers, wobei die Ausrichtung in der Mitte angenähert wird.

Hinweise zur Funktionalität

  • Das Anklicken des Diagramms setzt einen Preis/Zeit-Marker, der zur Synchronisation in globalen Variablen gespeichert wird.
  • Die Beschriftungen passen sich dynamisch an, um innerhalb der Chartgrenzen zu bleiben, und werden bei einer Größenänderung des Charts aktualisiert (über CHARTEVENT_CHART_CHANGE).
  • Der Indikator wird ohne Fehler und Warnungen kompiliert und bietet ein zuverlässiges, auf den Händler zugeschnittenes Tool zur Markierung bestimmter Punkte über verschiedene Zeitrahmen hinweg.

