Market Viewer

Marktbetrachter

Dieses Dienstprogramm soll den Händler bei der Identifizierung potenziell interessanter Bereiche auf dem Preisdiagramm unterstützen. Verschiedene Komponenten, die für die Entscheidungsfindung wichtig sind, wurden automatisiert, so dass der Benutzer mit perfekt berechneten Werten arbeiten kann. Zu den Komponenten gehören die Anfangsbilanz der Woche, die Min- und Max-Bereiche der Sitzung und ein Indikator für runde Zahlen, die allesamt Vorlagen bilden, die dem Händler Sicherheit geben. Werfen Sie einen Blick auf die Screenshots, um einen kleinen Einblick in die Komponenten zu erhalten. Das Dienstprogramm nutzt die Theorie der Bereichserweiterung, bei der wir das Fibonacci-Retracement eines bestimmten Bereichs berechnen und dann Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf die Extreme des Fib anwenden.


Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie mit Gann an Ihrer Seite!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, ursprünglich von Gann erstellt, der zugab, dass dies "Die Mutter aller Charts" ist. Es ist eine der letzten Studien, die dieser große Trader uns hinterlassen hat. Die Zahlentabelle ist, wie alle Tabellen, offensichtlich recht einfach und basiert auf quadratischen Zahlen, der QUADRATSZAHL VON 12 und ist durch die Evolution eine der wichtigsten quadratischen Zahlen. Hier finden wir ZYKLUS, PREIS und ZEIT dank der Winkel und Gra
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4 (MT4) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung durch ein intelligentes Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Handels-Panel: Anpassbares Panel mit Sch
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Utilitys
The Best One Scalping Trade Panel funktionelle manuelle Handelspanel mit Risiko-Belohnung, Auto SL von Kerze (ursprüngliche Lösung), Losgröße Berechnung, One-Click-Handel, Skala in und aus der Trades (teilweise schließen), Funktioniert mit allen Symbolen nicht nur Währungspaare, perfekt funktioniert auf DAX, NASDAQ, GOLD, ...... Ich verdiene jeden Tag während des Live-Streams auf ZakopiecFX - schließen Sie sich mir an Risiko nach Lot Risiko in Prozent SL nach Punkten SL nach Kerze, Renko, Range
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitys
Jetzt haben Sie Ihr ganz eigenes PROP FIRM AUTO-CLOSER Programm ! Sobald Ihr Kontoziel oder Ihr Drawdown erreicht ist, werden alle offenen Aufträge automatisch geschlossen. ========================================== EINGABEN: Kontoziel (genauer Betrag): Geben Sie das genaue Kontoziel ein. Sobald der Aktienkurs Ihr angegebenes Kontoziel erreicht, werden alle offenen Aufträge geschlossen. Achten Sie darauf, dass Sie einen gewissen Puffer für Slippage einplanen. Fester Wert oder dynamischer Wert:
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilitys
Dieses Panel ist Teil des SupDem-Pro Handelssystems und dient der Suche nach den besten Gelegenheiten für alle verfügbaren Instrumente. Diese können manuell im Market Watch ausgewählt werden (öffnen Sie es mit STRG + M). Die Verwendung dieses Handelspanels in Kombination mit ShvedSupDem-Pro_Zone ermöglicht es, mehrere Währungspaare mit einem einzigen Klick zu analysieren. Das Panel erlaubt es, alle Instrumente aus dem Market Watch zu laden, von 6 Hauptwährungspaaren bis hin zu allen Instrumenten
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Das perfekte Werkzeug für Scalng in den Forex-Märkten Sie können sowohl von Signal zu Signal als auch mit Take Profit handeln Der Algorithmus verwendet kein Zickzack ! Kein Redrawing ! Dies ist ein Kanalinstrument, das einen gleitenden Durchschnitt als Filter verwendet. Gleitender Durchschnitt Es gibt 2 Parameter für die Einstellungen Ma Periode = 5 Perioden gleitender Durchschnitt Channel 1.0 Abstand der Kanallinien vom Chart Price Signal Filter - Berechnung der Signalöffnung und des Filters Es
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
PendingGrid Panel
Andrej Nikitin
Utilitys
Das Analyse-Panel ermöglicht es Händlern, das Raster der schwebenden Aufträge (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) schnell und effizient hinzuzufügen. Parameter Stop-Modus - Wählen Sie den Stop-Einstellungsmodus Jede Order - die Stop-Levels werden für jede Order einzeln gesetzt Position als - gemeinsame Stop-Levels für alle Aufträge Ordertyp - Wählen Sie den Typ der schwebenden Order Kauf-Limit Verkaufslimit Kaufen Stop Stop verkaufen magic - legen Sie eine magische Zahl für offene Auftr
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem mit mehreren Zeitrahmen und Symbolen, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert, sodass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert auf den Zeitrahme
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Candles Pattern Scanner EA
Jarek Paciorek
Utilitys
Dieser Scanner ist ein Werkzeug, das zur Unterstützung des Handels verwendet wird. Der Scanner sucht auf einem breiten Markt in Echtzeit nach Setups, die durch gegenseitige Anordnung von Kerzen (Kerzenmuster) entstehen. Seine Hauptmerkmale sind: 8 implementierte Handels-Setups (es ist möglich, weitere Setups, zusätzliche Versionen des Scanners hinzuzufügen), die Möglichkeit des gleichzeitigen Scannens aller Finanzinstrumente, die auf der Plattform verfügbar sind, die Möglichkeit des gleichzeitig
RTSPattern
Tomas Belak
Indikatoren
Der Indikator bietet eine überlegene Alternative zur Preisaktionsanalyse. Er ermöglicht die Identifizierung von normalisierten Mustern, die dann in eine grafische Darstellung umgewandelt werden, um zukünftige Schritte innerhalb einer Zeitreihe vorherzusagen. In der oberen linken Ecke finden Sie Informationen über die erwartete Vorhersagegenauigkeit, die durch eine komplexe MSQE-Berechnung ermittelt wird. Sie haben die Möglichkeit, das Zeitfenster anzupassen, was die Überprüfung der Leistung des
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indikatoren
QuantumEdge Trader v1.0 KI-gestützte Präzisionssignale für seriöse Trader QuantumEdge Trader ist ein intelligenter und zuverlässiger Indikator, der mithilfe fortschrittlicher Marktanalyse und Trenderkennung präzise KAUF- und VERKAUFSSIGNALE liefert. Er wurde für die Zeitrahmen M1 bis M60 entwickelt und ist ideal für Scalping- und Intraday-Strategien. --- Hauptmerkmale: No Repaint - Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind Intelligente Trendfilter zur Rauschunterdrück
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indikatoren
Easy Trade Indicator - Ihr Weg zu profitablen Trades! Arbeiten Sie mit jedem Zeitrahmen! Maximieren Sie Ihre Gewinne mit präzisen und durchsetzungsfähigen Trades! ️ Handeln Sie mit Komfort - der Indikator macht die Analyse und Sie öffnen nur die Order in die Richtung, die Ihnen der Indikator anzeigt! Exklusives Panel mit Zähler für vergangene Trades und Genauigkeitstracking! Vereinfachen Sie Ihre Analyse, steigern Sie Ihre Leistung und handeln Sie mit Vertraue
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um Sie beim manuellen Handel zu unterstützen. Es ermöglicht verschiedene Arten des Abschlusses von Geschäften. Es kann die Gesamtzahl der KAUF- und VERKAUFS-Aufträge einzeln anzeigen und auch deren individuelle Gewinne. Es kann Geschäfte ohne StopLoss und Gewinnmitnahme eingeben. Wenn Sie jedoch in den Einstellungen UseStopLossTakeProfit auswählen, können Sie die bestmöglichen Stop-Loss- und Take-Profits basierend auf den Marktbedingungen verwenden. Wenn S
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für Muster #31 ("Long Island") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Warnung anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Ebenen
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indikatoren
" Impulses and Corrections 4" wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, sich in der Marktsituation zurechtzufinden. Der Indikator zeigt auf mehreren Zeitskalen Aufwärts- und Abwärtsimpulse der Kursbewegungen an. Diese Impulse sind die Grundlage für die Bestimmung der "Basis" , die sich aus Zonen der "Korrekturen" von Preisbewegungen zusammensetzt, sowie aus "potenziellen" Zonen für mögliche Szenarien der Preisbewegung. Auf- und Abwärtsimpulse werden auf der Grundlage einer modifizierten Formel d
Easy Trade share to MT4 Client
Jalitha K Johny
Utilitys
Produkt-Beschreibung: MT4 Trade Copier mit erweiterten Funktionen MT4 Trade Copier wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis zu rationalisieren und zu verbessern, indem es eine nahtlose Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ermöglicht. Er bietet fortschrittliche Funktionen, um den unterschiedlichen Handelsanforderungen und -präferenzen gerecht zu werden. Merkmale: Master/Slave-Auswahl: Wählen Sie ganz einfach zwischen Master- und Slave-Modus, um den Handel effektiv zu verwalten.
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indikatoren
Der Point61-Indikator ist das Ergebnis langjähriger Beobachtung des Preisverhaltens von Währungspaaren und Metallen. Es ist kein Geheimnis, dass Händler in Zeiten der Unsicherheit nach möglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suchen - dem Punkt, an dem der Preis seine Bewegung stoppen sollte. An diesen Punkten gibt es 2 mögliche Szenarien: 1 . Umkehr (Korrektur) in die entgegengesetzte Richtung; 2 . Durchbruch zur Fortsetzung der Bewegung. Sehr oft werden diese Punkte genutzt, um
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Perspect
Matimu Romeo Ngoveni
Utilitys
Blickwinkel EA Diese Version des EA konzentriert sich auf die Anzeige von Points of Interest auf dem Chart, Funktionen umfassen: Sitzungen (Asien/Gap/London/Gap/NewYork/Gap) Frühere Tages-/Wochen-/Monatshochs und -tiefs Vorheriger Tages-/Wochen-/Monatseröffnungs- und Schlusskurs Runde Zahlen (Lineal) Eröffnungsspanne Anfangsbestand Mehrere Zeitrahmen (Jahresansicht, monatlicher Eröffnungsbereich) Anpassbare Diagrammvorlagen für Benutzer mit wenig Licht Der Indikator hilft bei der fortgeschrit
FREE
DecisionTree
Matimu Romeo Ngoveni
Utilitys
Dieses Produkt wurde entwickelt, um verschiedene bewährte Strategien zur Erweiterung der Handelsspanne zu ergänzen, mit Funktionen wie dem Fibonacci-Retracement und der Definition von Sitzungen und Handelsspannen entlang der runden Zahlen. Alles zusammen ergibt ein klares Bild von Bereichen, die dem Händler eine Position oder sogar ein schnelles Scalping von Preisaktionen bieten können. Laden Sie die Demo herunter und probieren Sie es selbst aus!!!
FREE
RoachMasterMind
Matimu Romeo Ngoveni
Utilitys
Dieses Dienstprogramm versucht, interessante Punkte in einer bestimmten Handelswoche zu ermitteln, indem es die Bereiche in einem bestimmten Diagramm visuell darstellt. Einige der Funktionen sind: Eröffnungsbereich der Woche (Montag) Anfangssaldo der Woche (Montag + Dienstag) Tägliche Abiter-Definitionen (Eröffnungsspanne für jeden Tag [Montag bis Freitag] - erste 8 Stunden) Fibonacci-Retracement (stellt den Bereich der Woche dar, der von Interesse ist, indem die Retracement-Levels für die jewei
