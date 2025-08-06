Market Viewer

Marktbetrachter

Dieses Dienstprogramm soll den Händler bei der Identifizierung potenziell interessanter Bereiche auf dem Preisdiagramm unterstützen. Verschiedene Komponenten, die für die Entscheidungsfindung wichtig sind, wurden automatisiert, so dass der Benutzer mit perfekt berechneten Werten arbeiten kann. Zu den Komponenten gehören die Anfangsbilanz der Woche, die Min- und Max-Bereiche der Sitzung und ein Indikator für runde Zahlen, die allesamt Vorlagen bilden, die dem Händler Sicherheit geben. Werfen Sie einen Blick auf die Screenshots, um einen kleinen Einblick in die Komponenten zu erhalten. Das Dienstprogramm nutzt die Theorie der Bereichserweiterung, bei der wir das Fibonacci-Retracement eines bestimmten Bereichs berechnen und dann Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf die Extreme des Fib anwenden.



