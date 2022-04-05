ATR Numeric Miracle

Una herramienta versátil que muestra los valores ATR en tiempo real en hasta 10 marcos temporales (M1 a MN1) en formato numérico, evitando los gráficos de subventana para un análisis más limpio. Características principales: Alternar la visibilidad por marco temporal, modo decimal/pips, multiplicador personalizable (por ejemplo, para paradas a escala), ajustes de fuente/tamaño/color y posicionamiento en esquina/centro. Ideal para operaciones basadas en la volatilidad: calcule el tamaño de las posiciones o los filtros al instante sin necesidad de cálculos manuales. Descarga gratuita; compatible con MT4 Build 600+. Mejora las estrategias multi-TF para un control preciso del riesgo.

Parámetros y Definiciones

El indicador presenta los siguientes parámetros configurables, cada uno con un valor por defecto y un propósito:

  • ATRPeriod (Entero, Por defecto: 14): Especifica el periodo de retrospectiva para el cálculo del ATR, determinando la sensibilidad a la volatilidad reciente de los precios.
  • Multiplicador (Doble, Predeterminado: 1.00): Aplica un factor de escala a todos los valores de ATR, permitiendo la personalización para medidas de volatilidad ajustadas (por ejemplo, 1,50 para buffers de riesgo más amplios).
  • ShowCurrentATR (booleano, por defecto: True): Permite mostrar el ATR para el marco temporal actual del gráfico.
  • ShowM1ATR (booleano, por defecto: falso): Activa la visibilidad del ATR del timeframe M1 (1 minuto).
  • ShowM5ATR (booleano, por defecto: falso): Muestra el ATR de M5 (5 minutos).
  • ShowM15ATR (booleano, por defecto: falso): Muestra el ATR de M15 (15 minutos).
  • ShowM30ATR (booleano, por defecto: falso): Muestra el ATR de M30 (30 minutos).
  • ShowH1ATR (booleano, por defecto: falso): Muestra el ATR de la ventana H1 (1 hora).
  • ShowH4ATR (booleano, por defecto: falso): Muestra el ATR del marco temporal H4 (4 horas).
  • ShowD1ATR (booleano, por defecto: falso): Muestra el ATR de D1 (diario).
  • ShowW1ATR (booleano, por defecto: falso): Muestra el ATR semanal (W1).
  • ShowMN1ATR (booleano, por defecto: falso): Muestra el ATR MN1 (mensual).
  • FontName (cadena, predeterminado: "Arial"): Define la familia de fuentes para todas las etiquetas, admitiendo las fuentes disponibles en el sistema para una legibilidad personalizada.
  • FontSize (Entero, Por defecto: 9): Define el tamaño en píxeles del texto de las etiquetas, ajustable para su visibilidad en diferentes resoluciones de pantalla.
  • LabelColor (Color, Predeterminado: clrAzul): Especifica el color del texto para el título y los valores ATR.
  • LabelPosition (Entero, Predeterminado: 0): Controla la colocación de la etiqueta (0: Superior izquierda, 1: Superior derecha, 2: Inferior izquierda, 3: Inferior derecha, 4: Centro).
  • DisplayMode (entero, por defecto: 0): Selecciona el formato de salida (0: Valores decimales, 1: Pips para una evaluación intuitiva del rango).

Estos parámetros permiten actualizaciones flexibles y sin repintado en cada tick, con etiquetas ordenadas por marco temporal de forma ascendente para una presentación lógica bajo un encabezado "ATR # Valor:".


Productos recomendados
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Market Viewer
Matimu Romeo Ngoveni
Utilidades
Visor de mercado Esta utilidad pretende ayudar al operador a identificar posibles áreas de interés en el gráfico de precios. Se han automatizado diferentes componentes integrales para la toma de decisiones, permitiendo al usuario participar con niveles perfectamente calculados. Algunos componentes incluyen el saldo inicial de la semana, las áreas Mín y Máx de la sesión y un indicador de números redondos que forman plantillas que proporcionan confianza al operador. Eche un vistazo a las capturas
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
BPSPanel
Remi Passanello
Indicadores
Panel BPS Breakout Pro Scalper Solution Panel Este indicador forma parte de los sistemas RPTrade Pro Solutions . BPS Panel es un indicador de tendencia diaria que utiliza Price Action, Soporte Dinámico y Resistencias. Está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, incluso el principiante absoluto en el comercio puede utilizarlo. NUNCA se repinta . Las indicaciones se dan de cierre a cierre . Diseñado para ser usado solo , no se requieren otros indicadores. Le da la tendencia y el Take
Close Trades Premium MT4
Obiajulu Chukwudi Nwosa
Utilidades
Al igual que usted, cuando empecé a operar, fue abrumador ... aprender acerca de los indicadores, sobre el tamaño del lote, el apalancamiento y muchas cosas más. Han pasado casi 3 años. Estoy más informado en el comercio. Mi trading sigue mejorando a medida que trabajo en mi estrategia, análisis técnico, psicología del trading y gestión del trading. Una cosa que no me preocupa es ser capaz de cerrar mis operaciones rápidamente si una operación va en mi contra o si la operación ha alcanzado mi n
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Presentamos Order Blocks Breaker , una nueva forma de identificar y aprovechar los bloques de órdenes en su estrategia de trading. Después de desarrollar múltiples herramientas de bloques de órdenes con conceptos únicos, estoy orgulloso de presentar esta herramienta que lleva las cosas al siguiente nivel. A diferencia de las herramientas anteriores, Order Blocks Breaker no sólo identifica los bloques de órdenes, sino que también destaca los Breaker Order Blocks, áreas clave donde es probable que
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Mobile Lotsize Pro
Joe Treacher
Utilidades
LotSize móvil Opere sobre la marcha con confianza ¿Alguna vez ha visto la oportunidad perfecta en su teléfono, sólo para entrar con el tamaño de lote equivocado y terminar arriesgando más de lo que pretendía? Con Mobile Lot Size, eso ya no es un problema. Deje que este EA se ejecute en su plataforma de operaciones y supervisará automáticamente sus órdenes pendientes establecidas en 0,01 lotes. Si ha colocado un stop loss o take profit desde su teléfono, Mobile LotSize calculará y ajustará el ta
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Indicadores
Este EA es una extensión para el indicador de comercio libre Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 La idea principal es apoyar su decisión de comercio de acuerdo a la tendencia actual. Es posible configurar la alerta y la notificación de empuje para recibir al entrar en la primera vela de tendencia alcista / bajista. Para esta extensión del indicador gratuito ahora es posible filtrar la información de la tendencia actual con otros marcos de tiempo. Por ejemplo mostrar tende
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
JanosikFX Scalping Trade Panel
ROBERT URBANSKI
3.5 (2)
Utilidades
El mejor panel de comercio Scalping manual funcional con recompensa de riesgo, auto SL por vela (solución original), cálculo de tamaño de lote, el comercio de un solo clic, la escala dentro y fuera de los oficios (cierre parcial), Funciona con todos los símbolos no sólo los pares de divisas, obras perfectas en DAX, NASDAQ, ORO, ...... Gano todos los días durante la transmisión en vivo en ZakopiecFX - Únete a mí Riesgo por lote Riesgo por porcentaje SL por puntos SL por Vela, Renko, RangeBar ( s
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
Indicadores
El indicador Morning Star PRT utiliza el principio de ruptura matutina. El indicador muestra niveles planos matutinos y posibles objetivos. Se ha añadido un nivel de Fibonacci adicional al indicador, así como alertas sonoras sobre la intersección de ambos niveles objetivo especificados en la configuración y el nivel plano nocturno. El indicador Morning Star PRT crea un canal plano nocturno al final de la noche, así como dos niveles de precio de Fibonacci ascendentes y descendentes. Estos nivel
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Fibo Level Management Tools
Chen Yau Weng
Utilidades
Este indicador es una gran herramienta de utilidades para Fibonacci comerciante que dibujar su gráfico manualmente. Este indicador no dibuja ningún retroceso de Fibonacci o expansión de Fibonacci. Es una herramienta de utilidades para modificar el nivel de Fibonacci para el objeto de Fibonacci dibujado manualmente en el gráfico. Sólo tiene que dibujar utilizando el retroceso de Fibonacci u otra herramienta de Fibonacci en MT4 como de costumbre. Seleccione el Fibonacci que acaba de dibujar. Asegú
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indicadores
GTAS FidTdi es un indicador de tendencia que utiliza una combinación de volatilidad y niveles potenciales de retroceso. Este indicador fue creado por Bernard Prats Desclaux, proprietary trader y ex gestor de fondos de cobertura, fundador de E-Winvest. Descripción El indicador se representa como una envolvente roja o verde por encima o por debajo de los precios. Modo de empleo Detección de la tendencia Cuando la envolvente es verde, la tendencia es alcista. Cuando es roja, la tendencia es bajis
FREE
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilidades
Si has encontrado este EA, es probablemente porque usted quiere conseguir una cuenta financiada con una empresa prop, pero ves una regla que la mayoría de los comerciantes temen : Máximo Drawdown diario. He pasado por este problema a mí mismo como soy un comerciante prop firm y he hecho un bot para resolver esta regla, y se puede obtener para resolver este problema también. ¿Cómo funciona? Cuando se configura por primera vez este EA, es necesario introducir el depósito inicial que corresponde a
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Candles Pattern Scanner EA
Jarek Paciorek
Utilidades
Este escáner es una herramienta utilizada para apoyar el comercio. El escáner busca en un amplio mercado, en tiempo real configuraciones, creadas por arreglos mutuos de velas (patrón de velas). Sus características básicas son: 8 setups de trading implementados (es posible añadir más setups, versiones adicionales del escáner), la posibilidad de escanear simultáneamente, todos los instrumentos financieros disponibles en la plataforma, la posibilidad de escaneo simultáneo, en todos los plazos dispo
Risk management Telegram Alerts and more MT4
Bashar Isam Wadeea Kagaa
Utilidades
Vigile su cuenta Proteja su capital con alertas precisas de Saldo, Capital, Margen, Nivel de margen . Presentación: Balance, Equity, Margin, Margin level, Telegram Alerts and more expert advisor, Un Asesor Experto inteligente para Meta Trader 4 que monitoriza su cuenta en tiempo real y envía alertas instantáneas cuando se superan umbrales críticos. ¿Qué hace a este EA diferente? Alertas de Saldo 1: Cuando su saldo cae al 75% o 50% o cualquier porcentaje que desee. Alertas de Saldo 2: Cuando su s
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicadores
Sin duda, este indicador se ha hecho muy popular entre los operadores. A través de la codificación de este indicador le dará los niveles más precisos posibles para su análisis comercial. También hemos añadido la posibilidad de recibir alertas cuando el precio rompa por encima o por debajo de una línea de soporte o resistencia. CÓMO USARLO Los rectángulos rojos representan su zona de resistencia/suministro. Los rectángulos verdes representan su zona de soporte/demanda. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicadores
Al comprar este indicador, tiene derecho a recibir una copia gratuita de uno de mis otros indicadores o asesores. (Todas las actualizaciones futuras están incluidas. Sin límites) . ¡ Para obtenerlo , por favor póngase en contacto conmigo por mensaje mql5 ! El indicador de línea de tendencia Trend Scanner muestra la dirección de la tendencia y sus cambios. El indicador funciona en todos los pares de divisas y plazos. El indicador muestra simultáneamente múltiples lecturas en el gráfico de precios
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indicadores
Indicador de comercio fácil: ¡tu camino hacia las operaciones rentables! ¡Trabaja en cualquier marco temporal! ¡Maximiza tus ganancias con operaciones precisas y asertivas! ️ Opere con comodidad - ¡el indicador hace el análisis y usted sólo abre la orden en la dirección en la que el indicador le muestra! ¡Panel exclusivo con contador de operaciones pasadas y seguimiento de precisión! ¡Simplifica tu análisis, aumenta tu rendimiento y opera con confianza!
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Fibo Alert Ultimate
ISO Financial Services
3.71 (7)
Utilidades
Esta herramienta añade alertas a sus objetos Fibo Retracement y Fibo Expansion en el gráfico. También cuenta con un práctico menú para cambiar la configuración de Fibo de forma fácil y rápida. Características Alerta de los niveles de Fibo Retracement y Fibo Expansion. Alerta por sonido, móvil y correo electrónico. Hasta 20 niveles de Fibo. Alerta sonora continua cada pocos segundos hasta que el usuario haga clic en el gráfico para desactivarla. Alerta sonora única con ventana emergente. Mantien
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
