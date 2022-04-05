ATR Numeric Miracle

Una herramienta versátil que muestra los valores ATR en tiempo real en hasta 10 marcos temporales (M1 a MN1) en formato numérico, evitando los gráficos de subventana para un análisis más limpio. Características principales: Alternar la visibilidad por marco temporal, modo decimal/pips, multiplicador personalizable (por ejemplo, para paradas a escala), ajustes de fuente/tamaño/color y posicionamiento en esquina/centro. Ideal para operaciones basadas en la volatilidad: calcule el tamaño de las posiciones o los filtros al instante sin necesidad de cálculos manuales. Descarga gratuita; compatible con MT4 Build 600+. Mejora las estrategias multi-TF para un control preciso del riesgo.

Parámetros y Definiciones

El indicador presenta los siguientes parámetros configurables, cada uno con un valor por defecto y un propósito:

(Entero, Por defecto: 14): Especifica el periodo de retrospectiva para el cálculo del ATR, determinando la sensibilidad a la volatilidad reciente de los precios. Multiplicador (Doble, Predeterminado: 1.00): Aplica un factor de escala a todos los valores de ATR, permitiendo la personalización para medidas de volatilidad ajustadas (por ejemplo, 1,50 para buffers de riesgo más amplios).

Estos parámetros permiten actualizaciones flexibles y sin repintado en cada tick, con etiquetas ordenadas por marco temporal de forma ascendente para una presentación lógica bajo un encabezado "ATR # Valor:".