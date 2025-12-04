RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA

Entfesseln Sie das volle Potenzial von MT5 mit Risk Panel Pro – dem fortschrittlichsten Trading-Assistenten für die volle Kontrolle über Ihre Trades… sogar auf Ihrem Smartphone! 📱🔥





- Risikoberechnung, Stop-Loss-basiert: Mit RPP legen Sie den exakten Betrag fest, den Sie bei jedem Trade maximal verlieren möchten. Manuelle Pip-Berechnungen entfallen. Ziehen Sie einfach die visuelle Stop-Loss-Linie an die gewünschte Position und führen Sie den Trade aus. RPP ermittelt automatisch die optimale Positionsgröße für das gewählte Risiko.





- Teilgewinnmitnahmen, mehrere Take-Profits: RPP teilt Ihr gewähltes Gesamtrisiko auf mehrere Positionen auf. Jede Position hat ihren eigenen Take-Profit basierend auf dem Risiko-Risiko-Verhältnis (RR), der später angepasst werden kann. Sie können bis zu 5 Teilgewinnmitnahmen mit RPP einrichten.





- Handelsmanagement, automatische Gewinnschwelle:

Bei Trades mit mehreren Positionen kann der RPP die Stop-Loss-Limits aller verbleibenden Positionen auf Gewinnschwelle setzen, sobald das Take-Profit-Ziel (TP1) erreicht wurde (erste Teilauslösung). Außerdem ermöglicht er einen Offset basierend auf Punkten, sodass Sie Ihren Trade risikofrei ausführen können, sobald das TP1 erreicht ist.





- Anpassbare Soundeffekte, ereignisbasiertes Soundsystem:

Mit dem RPP können Sie für jedes Ereignis, wie z. B. das Erreichen von TP1, TP2, TP3, Stop-Loss oder Gewinnschwelle, einen eigenen Sound festlegen.





Um diese Option zu nutzen, müssen Sie Ihre Sounds in „C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds“ ablegen. Dies ist der Standardpfad von MT5.





Die Dateien müssen im WAV-Format vorliegen und der Dateiname muss mit dem Namen in den EA-Einstellungen im Bereich „Sound“ übereinstimmen.





Trade-Kopierer: Kopieren Sie Ihre Trades:

Sie können Ihre Trades von Ihrem Hauptkonto auf andere Konten kopieren. Legen Sie Ihr Hauptkonto als Master und Ihre anderen Konten als Slaves fest.





Bestimmen Sie das Gesamtrisiko für jeden Slave basierend auf dessen Kontostand. Jede Transaktion, die Sie im Master ausführen, wird dann sofort auf den Slaves mit deren voreingestelltem lokalen Risiko ausgeführt. Sie können weiterhin alle bestehenden Trades der Slaves verwalten, indem Sie Take-Profit (TP) oder Stop-Loss (SL) anpassen oder den Trade schließen.

Das Copy-Trading-System unterstützt mehrere Positionen (Teilpositionen). Die Slaves verwenden ihr lokales Risiko, jedoch die Risikoverteilung des Masters.





- Nutzung des RiskPanel Pro (RRP) von MetaTrader auf Mobilgeräten:

Durch Aktivieren der mobilen Interception im Expert Advisor (EA) erkennt das RRP jede Stop- oder Limit-Order, die auf Ihrem Smartphone platziert wird, und ersetzt sie durch die korrekte Position mit dem korrekten Risiko und den passenden Take-Profit-Einstellungen. Dies basiert auf den voreingestellten Einstellungen des EAs auf dem MT5-PC. Zusätzlich werden die Befehle an die Slave-Trader gesendet, sofern Copy-Trading aktiviert ist. HINWEIS: Das RRP ändert die auf dem Mobilgerät platzierte Order nicht, sondern löscht sie sofort und ersetzt sie innerhalb von nur 200 Millisekunden durch eine korrekte. Daher funktionieren die Marktausführungen nicht.





RiskPanel Pro ist als kostenlose Testversion mit allen Funktionen auf dem MQL-Marktplatz erhältlich. Die Testversion ist bis 2026 gültig.

Hier geht es zur Testversion: