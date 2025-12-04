RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA

Entfesseln Sie das volle Potenzial von MT5 mit Risk Panel Pro – dem fortschrittlichsten Trading-Assistenten für die volle Kontrolle über Ihre Trades… sogar auf Ihrem Smartphone! 📱🔥

- Risikoberechnung, Stop-Loss-basiert: Mit RPP legen Sie den exakten Betrag fest, den Sie bei jedem Trade maximal verlieren möchten. Manuelle Pip-Berechnungen entfallen. Ziehen Sie einfach die visuelle Stop-Loss-Linie an die gewünschte Position und führen Sie den Trade aus. RPP ermittelt automatisch die optimale Positionsgröße für das gewählte Risiko.

- Teilgewinnmitnahmen, mehrere Take-Profits: RPP teilt Ihr gewähltes Gesamtrisiko auf mehrere Positionen auf. Jede Position hat ihren eigenen Take-Profit basierend auf dem Risiko-Risiko-Verhältnis (RR), der später angepasst werden kann. Sie können bis zu 5 Teilgewinnmitnahmen mit RPP einrichten.

- Handelsmanagement, automatische Gewinnschwelle:
Bei Trades mit mehreren Positionen kann der RPP die Stop-Loss-Limits aller verbleibenden Positionen auf Gewinnschwelle setzen, sobald das Take-Profit-Ziel (TP1) erreicht wurde (erste Teilauslösung). Außerdem ermöglicht er einen Offset basierend auf Punkten, sodass Sie Ihren Trade risikofrei ausführen können, sobald das TP1 erreicht ist.

- Anpassbare Soundeffekte, ereignisbasiertes Soundsystem:
Mit dem RPP können Sie für jedes Ereignis, wie z. B. das Erreichen von TP1, TP2, TP3, Stop-Loss oder Gewinnschwelle, einen eigenen Sound festlegen.

Um diese Option zu nutzen, müssen Sie Ihre Sounds in „C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds“ ablegen. Dies ist der Standardpfad von MT5.

Die Dateien müssen im WAV-Format vorliegen und der Dateiname muss mit dem Namen in den EA-Einstellungen im Bereich „Sound“ übereinstimmen.

Trade-Kopierer: Kopieren Sie Ihre Trades:
Sie können Ihre Trades von Ihrem Hauptkonto auf andere Konten kopieren. Legen Sie Ihr Hauptkonto als Master und Ihre anderen Konten als Slaves fest.

Bestimmen Sie das Gesamtrisiko für jeden Slave basierend auf dessen Kontostand. Jede Transaktion, die Sie im Master ausführen, wird dann sofort auf den Slaves mit deren voreingestelltem lokalen Risiko ausgeführt. Sie können weiterhin alle bestehenden Trades der Slaves verwalten, indem Sie Take-Profit (TP) oder Stop-Loss (SL) anpassen oder den Trade schließen.
Das Copy-Trading-System unterstützt mehrere Positionen (Teilpositionen). Die Slaves verwenden ihr lokales Risiko, jedoch die Risikoverteilung des Masters.

- Nutzung des RiskPanel Pro (RRP) von MetaTrader auf Mobilgeräten:
Durch Aktivieren der mobilen Interception im Expert Advisor (EA) erkennt das RRP jede Stop- oder Limit-Order, die auf Ihrem Smartphone platziert wird, und ersetzt sie durch die korrekte Position mit dem korrekten Risiko und den passenden Take-Profit-Einstellungen. Dies basiert auf den voreingestellten Einstellungen des EAs auf dem MT5-PC. Zusätzlich werden die Befehle an die Slave-Trader gesendet, sofern Copy-Trading aktiviert ist. HINWEIS: Das RRP ändert die auf dem Mobilgerät platzierte Order nicht, sondern löscht sie sofort und ersetzt sie innerhalb von nur 200 Millisekunden durch eine korrekte. Daher funktionieren die Marktausführungen nicht.

RiskPanel Pro ist als kostenlose Testversion mit allen Funktionen auf dem MQL-Marktplatz erhältlich. Die Testversion ist bis 2026 gültig.
Hier geht es zur Testversion:
Empfohlene Produkte
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilitys
Mit dem Total Trade Manager können Sie Ihren Handel verwalten, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Dies ist für Händler, die auf der Suche nach Konsistenz in ihrem Handel sind, unerlässlich. Die Funktionen: Teilweiser Stop-Loss: Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Handels schließen, sobald er ins Minus geht. Wenn Ihr Stop Loss also 20 Pips beträgt, können Sie 75 % Ihres Handels bei 10 Pips schließen und den Rest der Position weiterlaufen l
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilitys
EA automatischer Take-Profit, automatischer Kauf/Verkauf, Volumenmanager, Seitwärtshandel, Trailing-Open-Punkt 1 – Automatisch öffnender Kauf/Verkauf EA öffnet automatisch Kauf oder Verkauf gemäß den Einstellungen: Gewinn, Stop-Loss, Volumen. Volumenmanagement: Gesamtzahl der Aufträge und feste Größe 2 – Automatisch öffnender Gewinn: Gewinn mit Mindestgewinn gemäß den Einstellungen nehmen, Take-Profit-Button gemäß Mindest- und Höchstgewinn 3 – Auftragsabwicklung: Es gibt 3 Stop-Loss-Ebenen der
Breakeven Pro
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Break-Even-Levels: manuell und automatisch Mit diesem Tool können Sie Trades mit nur einem Klick schnell in die Gewinnzone bringen : besonders wichtig beim kurzfristigen Handel. Sie können auch die automatische  SL  Verschiebung aktivieren , wenn der Trade einen gewünschten  Gewinn  erreicht. Die Offset-Option ist ebenfalls verfügbar. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive erweiterter Operationen mit BE-Levels  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT4-Version Dieses Tool besteht
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitys
King Chart - Manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 Übersicht King Chart ist ein einfaches, aber leistungsstarkes manuelles Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und Klarheit wünschen. Es ermöglicht eine schnelle Orderausführung, klare Lot-Kontrolle und Kontoüberwachung in Echtzeit - alles direkt in Ihrem MT5-Chart. Wichtigste Merkmale Multi-Lot Trade-Ausführung 3 Kauf- und 3 Verkaufstasten für sofortige Ausführung Jede Schaltfläche ist an ein benutze
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitys
BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren!   Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderunge
Easy Trade Panel Expert for MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Easy Trade Panel Experte für MT5 Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Trading-Tool, das die Risikokontrolle und das Kapitalmanagement verbessert. Dieser Expert Advisor umfasst zwei Hauptbereiche: - Orderausführung, Positionsgröße und Risiko-Ertrags-Konfiguration - Handelsmanagementfunktionen für aktive Positionen Funktionen und Spezifikationen Kategorie Kapitalmanagement - Risikomanagement - Trading Utilities Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Anfänger Indikator-Typ Risiko & Kapitalko
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitys
Trade Mate ist das Handelswerkzeug für manuelle Händler, die ihren Handel auf die nächste Stufe heben wollen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie automatischem Trailing-Stop-Loss, Losgrößenberechnung, schwebenden Aufträgen, teilweiser Schließung, Verwaltung offener Handelsgeschäfte und täglichem Drawdown-Schutz (erleichtert die Einhaltung des täglichen Aktienrisikos) bietet Trade Mate alles, was Sie für einen präzisen und sicheren Handel benötigen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden - p
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilitys
!! SCHWARZER FREITAG !! FÜR LEBENSZEIT !! ================== == 35$ NUR !! == ================== BUCHEN SIE JETZT !! Die Position Manager enthält eine Menge von Funktionen wie; (How to Operate) 1. Einstellbares Volumen pro Handel (Sie können das Volumen pro Handel nach Belieben ändern). 2. Einstellbares Risiko : Reward Ratio (1RR bedeutet 1 Risiko : 1 Reward, 1.5RR, 2RR usw. wie Sie es wünschen) 3. Einstellbare Stop-Loss-Punkte (berechnete Punkte als Stop-Loss und automatische Anpassung des Ri
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Price Action Builder Premium Expert Advisor ist eine Erweiterung des frei verfügbaren Price Action Builder Basic : er bietet 2 neue Candlestick-Muster neben der Pinbar (die bereits in der Basisversion verfügbar ist); In den meisten Konfigurationen zeigt das Backtesting in der Regel eine um ca. 50% höhere durchschnittliche jährliche Rendite; Die Wachstumskurve des Kontos ist aufgrund der größeren Anzahl von Trades, die sich im Vergleich zur kostenlosen Version fast verdoppelt (2x), ebenfalls
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitys
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Der ultimative Risiko & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ein präzises Risikomanagement und eine automatisierte Positionsgrößenbestimmung im MetaTrader 5 benötigen. Hören Sie auf, Ihre Lotgröße zu erraten und überlassen Sie dem Algorithmus die Berechnungen. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, mit Zuversicht zu handeln, indem er Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel garantiert und gleichzeitig absol
Mercurial Position Sizing PRO
Iulian Dragan
5 (3)
Utilitys
Mit unserem Expert Advisor für die Positionsgröße, der für nahtlose Auftragseingaben und automatische Losgrößenberechnungen entwickelt wurde, meistern Sie erfolgreich alle Herausforderungen der Prop-Firm. Sie werden uns später dankbar sein!  Der EA ist kein Handelsroboter, und er funktioniert nicht im Strategietester! Hauptmerkmale: Risikomanagement auf institutionellem Niveau: Erzielen Sie Konsistenz, indem Sie bei jedem Handel nur 1% Ihres Guthabens riskieren. Schützen Sie Ihr Konto vor verhee
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Ein Dienstprogramm zum automatischen Festlegen von Break-Even-Levels, das Trades auf Break-Even überträgt, wenn eine bestimmte Distanz überschritten wird. Ermöglicht Ihnen, Risiken zu minimieren. Erstellt von einem professionellen Trader für Trader. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Market-Orders, die von einem Händler manuell oder mithilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeiti
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Magic Keyboard MT5
Nabil Oukhouma
Utilitys
Mit dem Magic Keyboard (MT5 Manager) können Sie Ihre Tastatur in ein leistungsstarkes Handelsinstrument verwandeln. Mit dieser innovativen Funktion können Sie durch einfaches Drücken bestimmter Tasten auf Ihrer Tastatur ganz einfach Trades kaufen, verkaufen und schließen und Ihren Stop-Loss auf Break-Even verschieben. Darüber hinaus fügt das Tool automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu Kauf- und Verkaufsaufträgen hinzu und rationalisiert so mühelos Ihren Handelsprozess. MT4 Version: ht
Indicator Automator EA
Fatih Klavun
Utilitys
Indicator Automator EA: Das ultimative Indikator-Automatisierungs-Tool Haben Sie es satt, an Ihren Schreibtisch gekettet zu sein und auf Signale von Ihrem Lieblingsindikator zu warten? Möchten Sie das emotionale Handeln eliminieren und das wahre Potenzial Ihrer manuellen Strategie ausschöpfen? Indicator Automator EA ist ein leistungsstarker und äußerst vielseitiger Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um JEDEN Handelsindikator zu automatisieren, der durch seine Indikatorpuffer
Grid Builder 5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm Grid Builder MT5 wurde für die Platzierung eines Gitters von schwebenden Aufträgen beliebiger Komplexität entwickelt und ist ein hervorragendes Werkzeug in den Händen eines Händlers, der mit Gitterhandelsstrategien handelt. Das Tool verfügt über zahlreiche Einstellungen, mit denen Sie schnell und einfach ein Raster von Aufträgen mit den angegebenen Parametern erstellen können. Alle Arten von Pending Orders werden unterstützt: Buy Stop; Buy Limit; Sell Stop; Sell Limit. Das Skr
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Auto SLTP Maker MT5 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und prüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden sol
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitys
Eine stabilere MetaTrader 4 Version ist hier verfügbar: Lot Calculator Tool . Dieses Tool hilft Ihnen, das Risiko automatisch zu berechnen und zu verwalten, Aufträge bequem visuell zu platzieren, Aufträge zu planen, Stops nachzuziehen, sie in die Gewinnschwelle zu verschieben und vieles mehr. Funktionen Platzieren Sie Markt- oder Pending-Orders mit Hilfe von verschiebbaren Linien Aufträge einplanen Berechnen und begrenzen Sie das Risiko mit verschiedenen Methoden Aktuellen Spread sehen Zeit bi
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 5 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 5 ist eine präzisionsgefertigte Handelslösung zur Verbesserung von Disziplin, Risikokontrolle und Ausführungsgenauigkeit. Ausgestattet mit adaptiven Tools wie dynamischen Trailing Stops, Break-Even-Automatisierung und Multi-Symbol-Handling hilft er Händlern, ihre Strategien intelligent zu verwalten und gleichzeitig die strengen Anforderungen von Eigenhandelsfirmen zu erfüllen. Mit sieb
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Weitere Produkte dieses Autors
The Ultimate Trading Assistant
Abdelhamid Jabour
Utilitys
Dies ist eine kostenlose Testversion von RiskPanel Pro , die Testversion läuft am 30.12.2025 ab. -Visuelle Auftragserteilung mit Risikoberechnung auf Dollarbasis. -Handelsmanagement. -lokales Copy-Trading mit lokalem Risiko (jedes Konto verwendet sein lokales Risiko). -Mobiles Trading mit dem EA (nur schwebende Aufträge -Stop-Aufträge und Limit-Aufträge-). -Teilgewinnmitnahme. Anpassbares Sound-basiertes System (anpassbarer Sound für TP1, TP2, TP3, SL, Breakeven ). wenn Sie die volle, u
FREE
The Fool
Abdelhamid Jabour
Experten
________________________________________________________________________________________________________________________________ Teil 1: Beschreibung des MT5-EA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ Titel: The Fool: Professionelles Breakout-System. Haben Sie genug von riskanten Martingale- und Grid-EAs, die Ihr Konto über Nacht sprengen können? The Fool ist ein professioneller Expert Advisor, der
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension