RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA

使用 Risk Panel Pro (RPP) 解锁 MT5 的全部功能——这款最先进的交易助手旨在让您完全掌控交易……即使使用手机也能轻松操作！📱🔥





- 基于美元的风险计算止损：





使用 RPP，您可以设置每次交易愿意承担的确切损失金额，无需手动计算点数。只需将可视化的止损线拖动到止损位置并执行交易，RPP 就会自动计算出合适的交易手数，以承担所选的风险金额。





- 分批止盈，多个止盈点：





RPP 可以将您选择的总风险拆分为多个仓位，每个仓位都可以根据风险回报比 (RR) 设置独立的止盈点，方便您稍后进行管理。您最多可以使用 RPP 设置 5 个分批止盈点。





- 交易管理，自动盈亏平衡：





在进行多仓交易时，RPP 可以在 TP1 达到后自动调整剩余仓位的止损位至盈亏平衡点。





此外，它还支持基于点数的偏移设置，因此一旦 TP1 达到，您就可以完全无风险地进行交易。





- 可自定义音效，基于声音事件的系统：





使用 RRP，您可以为每个事件设置专属音效，例如 TP1、TP2、TP3、止损和盈亏平衡点达到时。





要使用此功能，您需要将声音文件添加到“C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds”目录下，这是 MT5 的默认路径。





文件必须为 .WAV 格式，并且每个文件名必须与 EA 设置中声音部分的名称一致。





- 交易复制器，复制您的交易：





您可以将主账户中的交易复制到其他账户。将主账户设置为“主账户”（MASTER），其他账户设置为





“从账户”（SLAVE），并根据每个从账户的余额设置其总风险。这样，您在主账户中执行的任何操作都会立即在从账户中执行，





并使用其预设的本地风险。您仍然可以通过移动止盈 (TP)、止损 (SL) 或平仓来管理所有从账户的现有交易。





复制交易系统支持多仓位（分批持仓）。从账户使用其本地风险，但





采用主账户的风险分配。





- 在移动设备上使用 MetaTrade 的 RiskPanel Pro (RRP)：





通过在 EA 中启用移动拦截功能，RRP 将检测您手机上的所有止损或限价单，并根据 MT5 电脑版 EA 的预设设置，将其替换为正确的仓位、风险和止盈/止盈部分设置。





如果已启用跟单交易，RRP 还会将指令发送给从属账户。免责声明：RRP 不会修改手机上的交易，





而是会在下单前立即删除该交易，并以极快的速度（200 毫秒）将其替换为正确的交易。因此，





市价单将无法执行。





RiskPanel Pro 在 MQL 市场提供免费试用版，包含所有功能，试用期将于 2026 年到期。





试用版链接：



