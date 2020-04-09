RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA

Desbloquea todo el poder de MT5 con Risk Panel Pro, el asistente de trading más avanzado, diseñado para darte control total sobre tus operaciones… ¡incluso desde tu teléfono! 📱🔥.

- Cálculo de riesgo, stop loss basado en dólares:
Con Risk Panel Pro, puedes establecer la cantidad exacta que estás dispuesto a perder en cada operación, sin tener que calcular manualmente los pips. Simplemente arrastra la línea de stop loss visual a tu posición de SL y ejecuta la operación. Risk Panel Pro determinará automáticamente el tamaño de lote correcto que necesita para arriesgar la cantidad elegida en esa operación.

- Toma de ganancias parciales, múltiples tomas de ganancias:
RRP puede dividir el riesgo total elegido en varias posiciones en una sola operación, y cada posición tiene su propio TP basado en el RR, que se puede gestionar posteriormente. Puedes configurar hasta 5 parciales con Risk Panel Pro.

Gestión de operaciones, punto de equilibrio automático:
Al colocar una operación con varias posiciones, el RPP puede mover los SL de todas las posiciones restantes para alcanzar el punto de equilibrio después de alcanzar el TP1 (primer parcial). También permite una compensación basada en puntos para que pueda operar sin riesgo alguno en cuanto se alcance el TP1.

Efectos de sonido personalizables, sistema basado en eventos de sonido:
Con el RRP, puede configurar su propio sonido especial para cada evento, como cuando se alcanza el TP1, TP2, TP3, SL o punto de equilibrio.
Para usar esta opción, debe agregar los sonidos a "C:\Archivos de programa\MetaTrader 5\Sonidos" (esta es la ruta predeterminada de MT5).
Los archivos deben estar en formato .WAV y el nombre de cada archivo debe coincidir con el nombre que aparece en la configuración del EA, en la sección de sonido.

Copiador de operaciones: Puedes copiar tus operaciones desde tu cuenta principal a otras cuentas. Configura tu cuenta principal como MAESTRA y las demás como ESCLAVA. Define el riesgo total de cada esclava según su saldo. De esta manera, todo lo que ejecutes en la cuenta maestra se ejecutará instantáneamente en las esclavas, utilizando su riesgo local preestablecido. Puedes gestionar las operaciones existentes de las esclavas moviendo el TP o el SL o cerrando la operación. El sistema de copia de operaciones admite múltiples posiciones (tomando parciales). Las esclavas utilizan su riesgo local, pero la distribución de la cuenta maestra.

Uso del RRP de MetaTrade en el móvil:
Al habilitar la intercepción móvil en el EA, el RRP detectará cada orden stop o límite que se coloque en su teléfono y la reemplazará con la posición, el riesgo y las configuraciones de parciales de TP correctas, todo según la configuración predefinida del EA en MT5 para PC.
También enviará comandos a los esclavos si el copy trading estaba activado. AVISO LEGAL: El RRP no modifica la operación desde el móvil antes de colocarla, sino que la elimina instantáneamente y la reemplaza con una correcta en tan solo 200 milisegundos. Por eso, las ejecuciones de mercado no funcionarán.

RiskPanel Pro ofrece una versión de prueba gratuita con todas las funciones del mercado MQL, que expirará en 2026. Versión de prueba:
Otros productos de este autor
The Ultimate Trading Assistant
Abdelhamid Jabour
Utilidades
Esta es una versión de prueba gratuita del RiskPanel Pro, la versión de prueba expirará el 30/12/2025 -Colocación visual de órdenes con cálculo de riesgo basado en dólares . -Gestión de operaciones . -Operación de copia local con riesgo local (cada cuenta utiliza su riesgo local). -Operación móvil utilizando el EA (sólo órdenes pendientes -órdenes stop y órdenes limitadas-). -Tomar beneficios parciales. -Sistema de sonido personalizable ( sonido personalizable para TP1, TP2, TP3, SL, Brea
FREE
The Fool
Abdelhamid Jabour
Asesores Expertos
Parte 1: Descripción del EA de MT5 Título: The Fool: Sistema Profesional de Rupturas ¿Cansado de los EAs con Martingala o rejilla que pueden arruinar tu cuenta en una noche? The Fool es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para ofrecer seguridad, consistencia y precisión. Es un sistema especializado que aprovecha la volatilidad fuerte y predecible de la apertura de la sesión de Nueva York en índices principales como el NASDAQ (NQ) y el Dow Jones (YM). Esto no es un método para hacerse
