RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA

add sounds in .wav format in this path "C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds" for a sound events based system
expert Concept & Core Purpose
RiskPanelPro is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to revolutionize risk management and position sizing for retail traders. The core innovation is replacing complex pip calculations with simple dollar-based risk management, making professional trading accessible to everyone.
Main Logic & Architecture
Dollar-Based Risk Management System
Primary Innovation: Users specify total dollar risk amount instead of calculating pips and lot sizes
Automated Calculations: Converts dollar risk to appropriate lot sizes based on:
Stop Loss distance (visual line placement)
Symbol-specific tick values and sizes
Broker-specific volume steps and limits
Split-Position Trading Engine
Multi-Target System: Supports up to 5 partial take profits per trade
Flexible Allocation: Each TP level has configurable:
Risk percentage allocation (must total 100%)
Reward-to-Risk ratio (custom RR ratios)
Dynamic Position Sizing: Automatically calculates lot sizes for each TP based on risk allocation
Key Components & Features
Visual Trading Interface
Drag-and-Drop Lines: Users place SL, Limit, and Stop lines directly on chart
Professional Panel: Clean,control panel with real-time P/L display
Interactive Controls: Checkboxes, input fields, and execution buttons
Advanced Trade Group Management
Unique Identification: Each trade group receives timestamp-based ID
Position Linking: All related positions (TP1, TP2, etc.) share same group ID
Coordinated Management: Enables group-level operations like breakeven moves
Intelligent Breakeven System
Trigger Mechanism: Automatically activates when TP1 closes
Smart SL Movement: Moves remaining positions' SL to entry price
Offset Configuration: Optional offset to avoid premature triggering and to cover commisions
Reliable Detection: Hybrid tracking (array + price proximity) for accurate sound playback
Professional Sound Notification System
Event-Based Sounds: customizable sounds for TP1, TP2, TP3+, SL, and Breakeven hits
Accurate Detection: Uses original position comments and tracking arrays
Configurable Audio: Users can customize or disable sounds
Technical Implementation
Risk Calculation Engine
Total Risk ($) → Risk per Position → Lot Size Calculation
↓
Symbol Analysis (Tick Size/Value) → Position Sizing
↓
SL Distance → RR Ratio → TP Levels Calculation
Trade Execution Flow
Input Validation: Checks risk percentages, line placements, symbol data
Risk Calculation: Converts dollar risk to appropriate lot sizes
Position Creation: Executes multiple positions with unique comments
Group Tracking: Assigns trade group ID for management