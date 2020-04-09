RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA

Liberte todo o poder do MT5 com o Risk Panel Pro — o assistente de negociação mais avançado, concebido para lhe dar controlo total sobre as suas negociações… até mesmo através do seu telemóvel! 📱🔥





- Cálculo de risco, stop loss com base em dólares:

Com o RPP, pode definir o valor exato que está disposto a perder a cada operação, sem ter de calcular os pips manualmente. Basta arrastar a linha visual de stop loss para o local do seu SL e executar a negociação. O RPP calculará automaticamente o tamanho do lote correto

para arriscar o valor escolhido nessa operação.





- Take profits parciais, múltiplos take profits:

O RPP pode dividir o risco total escolhido em várias posições como uma única negociação, e cada posição tem o seu próprio take profit baseado na relação risco-retorno, que pode ser gerido posteriormente. Pode configurar até 5 take profits parciais utilizando o RPP.





- Gestão de negociações, ponto de equilíbrio automático:

Ao abrir uma operação com várias posições, o RPP pode mover os Stop Losses (SLs) de todas as posições restantes para o ponto de equilíbrio após o TP1

ser atingido (primeiro ponto de lucro parcial). Permite também um ajuste baseado em pontos, para que possa operar sem riscos assim que o TP1 for atingido.





- Efeitos sonoros personalizáveis, sistema baseado em eventos sonoros:

Com o RPP, pode definir um som personalizado para cada evento, como quando o TP1, TP2, TP3, SL e o ponto de equilíbrio são atingidos.





Para utilizar esta opção, precisa de adicionar os seus sons em "C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds". Este é o caminho padrão do MT5.

Os ficheiros devem estar no formato . WAV e o nome de cada ficheiro deve ser o mesmo que o nome nas definições do EA, na secção de sons.





- Copiador de negociações, copie as suas negociações:

Pode copiar as suas negociações da sua conta principal para outras contas. Defina a sua conta principal como MASTER e as suas outras contas

como SLAVE e defina o risco total para cada slave com base no saldo das mesmas. Assim, qualquer ordem executada no master será executada

instantaneamente nas slaves, utilizando o risco local predefinido de cada uma. Pode ainda gerir todas as negociações existentes das slaves, movendo o TP ou SL ou fechando

a negociação. O sistema de cópia de operações suporta múltiplas posições (execução parcial). As slaves utilizam o seu risco local, mas a distribuição é feita pela

Master.





-Utilização do RRP do MetaTrade no telemóvel:

Ao ativar a interceção móvel no EA, o RRP detetará todas as ordens Stop ou Limit colocadas no seu telemóvel e substituí-las-á pela posição correta, com o risco adequado e as definições de Take Profit (TP) parcial, tudo baseado nas definições predefinidas do EA no MT5 para PC.

Também enviará os comandos para os escravos se o copy trading estiver ativado. AVISO: o RRP não modifica a ordem do telemóvel antes de ser executada, mas elimina-a instantaneamente e substitui-a por uma correta em 200 milissegundos. É por isso que as execuções de mercado não funcionarão.





O RiskPanel Pro tem uma versão de avaliação gratuita com todas as funcionalidades no mercado MQL, que expira em 2026.

Versão de avaliação: