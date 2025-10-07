RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA

add sounds in .wav format in this path "C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds" for a sound events based system


expert Concept & Core Purpose

RiskPanelPro is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to revolutionize risk management and position sizing for retail traders. The core innovation is replacing complex pip calculations with simple dollar-based risk management, making professional trading accessible to everyone.

Main Logic & Architecture

Dollar-Based Risk Management System

Primary Innovation: Users specify total dollar risk amount instead of calculating pips and lot sizes


Automated Calculations: Converts dollar risk to appropriate lot sizes based on:


Stop Loss distance (visual line placement)


Symbol-specific tick values and sizes


Broker-specific volume steps and limits


Split-Position Trading Engine

Multi-Target System: Supports up to 5 partial take profits per trade


Flexible Allocation: Each TP level has configurable:


Risk percentage allocation (must total 100%)


Reward-to-Risk ratio (custom RR ratios)


Dynamic Position Sizing: Automatically calculates lot sizes for each TP based on risk allocation


Key Components & Features

Visual Trading Interface

Drag-and-Drop Lines: Users place SL, Limit, and Stop lines directly on chart


Professional Panel: Clean,control panel with real-time P/L display


Interactive Controls: Checkboxes, input fields, and execution buttons


Advanced Trade Group Management

Unique Identification: Each trade group receives timestamp-based ID


Position Linking: All related positions (TP1, TP2, etc.) share same group ID


Coordinated Management: Enables group-level operations like breakeven moves


Intelligent Breakeven System

Trigger Mechanism: Automatically activates when TP1 closes


Smart SL Movement: Moves remaining positions' SL to entry price


Offset Configuration: Optional offset to avoid premature triggering and to cover commisions


Reliable Detection: Hybrid tracking (array + price proximity) for accurate sound playback


Professional Sound Notification System

Event-Based Sounds: customizable sounds for TP1, TP2, TP3+, SL, and Breakeven hits


Accurate Detection: Uses original position comments and tracking arrays


Configurable Audio: Users can customize or disable sounds


Technical Implementation

Risk Calculation Engine

text

Total Risk ($) → Risk per Position → Lot Size Calculation

    ↓

Symbol Analysis (Tick Size/Value) → Position Sizing

    ↓

SL Distance → RR Ratio → TP Levels Calculation

Trade Execution Flow

Input Validation: Checks risk percentages, line placements, symbol data


Risk Calculation: Converts dollar risk to appropriate lot sizes


Position Creation: Executes multiple positions with unique comments


Group Tracking: Assigns trade group ID for management


Settings Persistence: Automatically saves configuration


Position Management System

Real-time Monitoring: Continuous checking for TP1 closures


Breakeven Automation: Moves SL when conditions met


Group Coordination: Ensures correct positions are managed together


Cleanup Operations: Removes closed positions from tracking arrays


User Experience Features

Simplified Workflow

Draw SL line on chart


Set total dollar risk


Configure TP levels and allocations


Click trade button


EA handles all complex calculations


Professional Elements

Real-time P/L display


Risk percentage validation


Comprehensive error handling


Settings auto-save/load


Visual feedback for all operations


File Structure & Organization

Core Components

Main Program Loop: OnTick, OnTradeTransaction event handlers


UI Management: Panel creation, event handling, object management


Trade Logic: Risk calculation, position execution, validation


Risk Management: Breakeven logic, position tracking, group management


Settings System: File I/O for persistent configuration



Multi-currency support


Advanced position management strategies



