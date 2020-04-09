RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA
- ユーティリティ
- Abdelhamid Jabour
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 4 12月 2025
- アクティベーション: 10
Risk Panel ProでMT5のパワーをフルに発揮しましょう。これは、スマートフォンからでも取引を完全にコントロールできるように設計された、最先端のトレーディングアシスタントです！📱🔥。
-リスク計算、ドルベースのストップロス：
RPPを使用すると、手動でpips計算を行うことなく、毎回正確な損失額を設定できます。ビジュアルストップロスラインをSLの場所にドラッグして取引を実行するだけで、RRPが適切なロットサイズを自動的に計算し、その取引で選択した金額をリスクにさらすのに必要です。
-部分利益確定、複数の利益確定：
RPPは、選択した総リスクを複数のポジションに1つの取引として分割できます。各ポジションにはRRに基づいて独自のTPがあり、後で管理できます。RRPを使用して最大5つの部分利益確定を設定できます。
-トレード管理、自動損益分岐：
複数ポジションのトレードを行う際、RPPはTP1（最初の部分）がヒットした後、残りのポジションのSLを損益分岐点に移動できます。また、ポイントベースのオフセットも可能なので、TP1がヒットした瞬間からリスクフリーでトレードできます。
-カスタマイズ可能なサウンド効果、サウンドイベントベースのシステム：
RRPを使用すると、TP1、TP2、TP3、SL、損益分岐点がヒットした時など、各イベントごとに独自のサウンドを設定できます。
このオプションを使用するには、サウンドファイルを「C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds」（MT5のデフォルトパス）に追加する必要があります。
ファイルは.WAV形式で、各ファイル名はEA設定のサウンドセクションにある名前と一致する必要があります。
-トレードコピア：取引をコピー：
メインアカウントから他のアカウントに取引をコピーできます。メインアカウントをマスターに設定し、他のアカウントをスレーブに設定し、各スレーブの残高に基づいて合計リスクを設定します。マスターで実行した取引は、スレーブで事前に設定されたローカルリスクを使用して即座に実行されます。TPまたはSLを移動したり、取引をクローズしたりすることで、スレーブの既存の取引を管理できます。
コピー取引システムは複数のポジション（部分的なポジション取得）をサポートし、スレーブはローカルリスクを使用しますが、
マスターの配分を使用します。
-モバイルでMeta TradeからRRPを使用する：
EAでモバイルインターセプションを有効にすると、RRPはスマートフォンで発注されたすべてのストップ注文または指値注文を検出し、
適切なポジション、適切なリスク、TPテイクパーシャル設定に置き換えます。これらはすべて、MT5 PC上のEAで事前設定された設定に基づいています。
また、コピー取引がオンになっている場合は、スレーブにコマンドを送信します。免責事項：RPPはモバイルからの取引を
発注前に変更するのではなく、即座に削除し、200ミリ秒という非常に高速な方法で適切な取引に置き換えます。そのため、
市場執行は機能しません。
RiskPanel Proには、MQLマーケットのすべての機能を備えた無料トライアル版があり、2026年に有効期限が切れます。
トライアル版：