RiskPanel Pro Smart Risk and Trade Manager EA

Откройте для себя всю мощь MT5 с Risk Panel Pro — самым продвинутым торговым помощником, разработанным для полного контроля над вашими сделками… даже с телефона! 📱🔥.





— Расчет риска, стоп-лосс в долларах:

Используя RPP, вы можете установить точную сумму, которую готовы потерять каждый раз, без необходимости вручную рассчитывать пункты. Просто перетащите визуальную линию стоп-лосса на место вашего стоп-лосса и откройте сделку. RRP автоматически определит нужный размер лота,

который необходимо рисковать выбранной суммой в этой сделке.





— Частичные тейк-профиты, несколько тейк-профитов:

RPP может разделить выбранный вами общий риск на несколько позиций как одну сделку, и каждая позиция имеет свой тейк-профит, основанный на рейтинге риска, которым можно управлять позже. С помощью RRP вы можете установить до 5 частичных тейк-профитов.





– Управление сделками, автоматический выход на безубыток:

При размещении сделки с несколькими позициями, основанной на RPP, стоп-лосс всех оставшихся позиций может переместить стоп-лосс в безубыток после достижения TP1 (первого частичного), также допускается смещение на основе пунктов, чтобы вы могли полностью исключить риск при совершении сделки сразу после достижения TP1.





– Настраиваемые звуковые эффекты, система звуковых событий:

Используя RRP, вы можете установить свой собственный звук для каждого события, например, при достижении TP1; TP2; TP3; SL; точки безубытка.

Чтобы использовать эту опцию, необходимо добавить звуки в папку "C:\Program Files\MetaTrader 5\Sounds" – это путь по умолчанию в MT5.

Файлы должны быть в формате .WAV, а имя каждого файла должно совпадать с именем в настройках советника в разделе "Звук".





Копировщик сделок, копируйте свои сделки:

Вы можете копировать сделки с вашего основного счета на другие счета, назначьте основной счет ГЛАВНЫМ, а остальные счета

ВЕДОМЫМ и установите общий риск для каждого ведомого счета на основе его баланса. Тогда все, что вы исполняете на главном счете, будет мгновенно исполняться на ведомых счетах с использованием их предустановленного локального риска. Вы по-прежнему можете управлять всеми текущими сделками ведомых счетов, перемещая тейк-профит или стоп-лосс или закрывая сделки. Система копирования сделок поддерживает множественные позиции (частичные). Ведомые счета используют свой локальный риск, но распределение риска ведущего счета.





Использование RRP из Meta Trade на мобильном устройстве:

Включив функцию перехвата на мобильном устройстве в советнике, RRP будет обнаруживать каждый стоп- или лимитный ордер, размещаемый на вашем телефоне, и заменять его корректной позицией, соответствующим риском и настройками TP-трейда, используя предустановленные настройки советника на ПК с MT5.

Также будет отправлять команды ведомым устройствам, если включено копирование. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: RPP не изменяет сделку с мобильного устройства

до ее размещения, а мгновенно удаляет ее и заменяет корректной очень быстро (200 миллисекунд), поэтому

рыночное исполнение не будет работать.





У RiskPanel Pro есть бесплатная пробная версия со всеми функциями рынка MQL, срок действия которой истекает в 2026 году.

Требуемая версия: