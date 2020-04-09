Autogrids Light

🔥 Autogrids Light - EA de trading inteligente para cuentas de cobertura

Autogrids Light lleva el ADN inconfundible del Autogrids original, preservando su poderosa lógica y precisión al tiempo que ofrece una versión más ligera y aerodinámica.

Centrado exclusivamente en la estrategia Spot Grid, Autogrids Light construye dinámicamente una cuadrícula personalizable de órdenes de compra y venta en torno a un precio de referencia, colocando automáticamente órdenes pendientes según las distancias, volúmenes y número de niveles definidos por el usuario. Cada operación refleja la eficiencia, la estructura y la esencia estratégica heredada del propio Autogrids, concentrada en una versión compacta y de alto rendimiento diseñada para la precisión y la simplicidad.

➡️ Características principales

Precio de referencia de la parrilla: Define el precio inicial de la parrilla, utilizando como punto de referencia el cierre de la sesión anterior o un precio personalizado definido por el usuario.

Cuadrículas de compra y venta independientes: Configure el número de niveles, las distancias (en puntos) y el tamaño de los lotes de forma independiente para las rejillas superior (venta) e inferior (compra), garantizando un control total sobre cada lado del mercado.

Ajustes flexibles de volumen y distancia: Admite listas de tamaños de lote e intervalos de distancia, permitiendo métodos avanzados de escalado como configuraciones de Gradiente Lineal (estrategia principal), Martingala o Anti-Martingala.

Stop Loss por cuadrícula: Establezca niveles individuales de stop-loss tanto para el lado comprador como para el vendedor, permitiendo una limitación del riesgo a medida por estructura de cuadrícula.

Precio medio de toma de beneficios: En lugar de asignar un TP fijo por orden, el AE gestiona dinámicamente la toma de beneficios basándose en el precio de entrada medio ponderado, con un ajuste de swap opcional para una mayor precisión.

Filtrado de números mágicos: Asegura que el EA gestiona sólo sus propias operaciones, evitando interferencias con otros sistemas u operaciones manuales.

Compatibilidad con cuentas de cobertura: Diseñado específicamente para cuentas de cobertura, permite posiciones simultáneas de compra y venta con lógica y control independientes.

Panel de resumen integrado: Proporciona una visión general en tiempo real del rendimiento de la red, la exposición y las métricas de beneficios. El panel puede activarse o desactivarse según las preferencias del usuario.

Resultados de las pruebas retrospectivas

Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025, Autogrids Light convirtió un saldo inicial de 3.000 $ en más de 5.300 $ de beneficio neto, logrando un Factor de Beneficio de 2,21 con una calidad de backtest del 99%.

Durante este periodo, mantuvo una curva de equidad estable y consistente, ejecutando más de 2.400 operaciones con una tasa de ganancias del 71% y un Factor de Recuperación de 2,18, confirmando su resistencia y precisión en condiciones de mercado variables.

Tras meses de desarrollo, pruebas y optimización, los resultados hablan por sí solos.

💥 Oferta especial de lanzamiento

¡Sólo 30 $ para las primeras copias!

