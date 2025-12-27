BBMA Dashboard Guide

📌 Produktbeschreibung: BBMA Dashboard Guide

BBMA Dashboard Guide ist ein auf BBMA basierender Indikator, der Tradern hilft, die Marktstruktur über alle Zeitrahmen hinweg – von MN1 bis M1 – in einem einzigen, klaren und interaktiven Dashboard zu überwachen.

Mit diesem Tool müssen Sie nicht mehr ständig zwischen mehreren Charts wechseln. Alle wichtigen Informationen sind in einem übersichtlichen Dashboard sofort verfügbar.

✨ Hauptfunktionen:

  • 🔎 Multi-Timeframe-Struktur
    Sofortige BBMA-Analyse vom Monatschart bis zum 1-Minuten-Chart – verfolgen Sie langfristige Trends und kurzfristige Bewegungen gleichzeitig.

  • 📊 Option Potenzial-Paar
    Analysieren Sie Handelsmöglichkeiten passend zu Ihrem Trading-Stil:

    • Swing → mittelfristiger Handel.

    • Intraday → Tageshandel.

    • Scalping → schnelle Einstiege mit kurzen Zielen.

  • 📐 Fibo Musang Tool
    Integriertes flexibles Fibonacci Musang:

    • Vertikaler & horizontaler Stil für verschiedene Strategien.

    • Hilft, präzise Einstiegszonen und Gewinnziele zu definieren.

  • ⚙️ Individuelle Paarauswahl
    Einfach einstellen, welche Währungspaare im Dashboard angezeigt werden sollen – ganz nach Ihren Bedürfnissen.

💡 Vorteile:

  • Saubere, intuitive Dashboard-Oberfläche.

  • Geeignet für alle Handelsstile (Swing, Intraday, Scalping).

  • Spart Zeit, indem die BBMA-Struktur über mehrere Zeitrahmen konsolidiert wird.

  • Erhöht die Konsistenz bei der Erkennung von BBMA-Signalen und Setups.

📌 Hinweis:
Dieser Indikator ist kein „Schnell-reich-werden-Tool“, sondern ein BBMA-Analyse-Assistent, der Ihnen hilft, Marktstrukturen schneller und klarer zu erkennen.


Empfohlene Produkte
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Heiken Ashi PRO-   Charts Die Heiken-Ashi-Kerzen wurden entwickelt, um klare Einblicke in Markttrends zu geben und sind bekannt für ihre Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und falsche Signale zu eliminieren. Verabschieden Sie sich von verwirrenden Preisschwankungen und begrüßen Sie eine glattere, zuverlässigere Diagrammdarstellung. Was den Quantum Heiken Ashi PRO wirklich einzigartig macht, ist seine innovative Formel, die traditionelle Candlestick-Daten in leicht
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indikatoren
Hallo Trader, Wir sind Strategie-Entwicklung für binäre und Forex-Tools, unser Produkt haben Erfolg für den binären Handel 1 min - 2 min Erfahrung. Im Moment baue ich Indikator für den Handel den ganzen Tag, nicht wie Bonosu Serie mit bestimmten Zeit. Wir starten A-Boss Stats Indikator für den Handel 1 Minute bis 5 Minuten experation bedeutet, kann der Handel von 1 Minuten - 5 Minuten. Spezifikation von A Boss Stats Handel mit binären Optionen: Arbeit mit allen MT4 Broker. Chart Time Frame M1 nu
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indikatoren
Magischer Pfeil-Indikator - Klare & verlässliche Signale Der Magische Pfeil-Indikator ist ein trendfolgendes Werkzeug, das Ihnen kristallklare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrungen und Einstiege an. Kein Rätselraten mehr - folgen Sie einfach den Pfeilen auf Ihrem Chart! Der Magische Pfeil-Indikator ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, die profitabelsten Kauf- und Verkaufschancen auf dem Forex-Markt
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Aspara111
Gesang Pangestu
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen und speziell programmiert, um das Momentum zu erhalten, um den Trend zu folgen, die in der Live-Markt geschieht. Dieser Indikator basiert auf Trendstärke, Preiskorrektur und fortschrittliche technische Analyse, das ist 100% NO REPAINT. Diese Indikatoren speziell für den manuellen Handel, schlage ich vor, mit einer Plattform, die eine Ablaufzeit verwendet Zeitrahmen : M1 oder M5 Abgelaufene Zeit : 1 Kerze Paar : Beliebig (noch bess
Engulfing Candle Hunter MT4
Odaine Ramon Mcmillan
1 (1)
Indikatoren
Der spielverändernde Engulfing Candle Hunter - Ihr Leitfaden für profitablen Trendhandel Betreten Sie das Reich der Handelsmöglichkeiten mit unserem revolutionären Produkt - dem Engulfing Hunter. Dieser dynamische Indikator wurde von Tradern für Trader entwickelt und kombiniert die Stärke von Engulfing Candlestick-Mustern mit der Vielseitigkeit eines proprietären Trend-Erkennungssystems, das Ihnen einen einzigartigen Handelsvorteil bietet. Engulfing-Candlestick-Muster sind seit jeher ein geschät
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel . Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? 1 minute candle 1 minute expire
Naomi Binary Options
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Der Indikator ist für den Handel mit binären Optionen auf kleinen Zeitrahmen bis zu 15 m konzipiert Einfach zu bedienen benötigt keine zusätzlichen Einstellungen und kann ohne zusätzliche Filter verwendet werden Empfehlungen für den Handel Wenn ein Signal erscheint (blaue Pfeile, die nach oben zeigen), müssen Sie die Kaufrichtung zu betrachten Wenn ein Signal erscheint (die rote Linie zeigt den Boden), müssen Sie die Verkaufsrichtung in Erwägung ziehen Der Abschluss eines Geschäfts erfolgt an de
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Scalper 6 – Leistungsstarker Indikator für binäre Optionen für MT4 Binary Scalper 6 ist ein fortschrittliches Tool zur Trendanalyse und zum Handel mit binären Optionen auf MetaTrader 4 (MT4) . Geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen, bietet er klare Signale und detaillierte Statistiken. Hauptmerkmale: Trend-Erkennung : Präzise Identifikation von Trendmärkten. Unterstützt alle Währungspaare : Flexibilität für bevorzugte Märkte. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen : Von 1-Minuten- bis zu
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
True Super Arrows
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
True Super Arrows ist ein leistungsstarker und vielseitiger Indikator, mit dem Sie profitable Trends erkennen und handeln können. Der Indikator verwendet eine Kombination von technischen Indikatoren, um Pfeile zu erzeugen, die die Richtung des Trends anzeigen. Merkmale: Mehrere Methoden zur Trenderkennung: Der Indikator verwendet eine Kombination aus gleitenden Durchschnitten, Trendlinien und anderen Indikatoren, um Trends zu erkennen. Genaue Trendrichtung: Der Indikator verwendet eine Vielzahl
RVI Arrows
Anton Iudakov
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale auf dem Diagramm des klassischen RVI-Indikators mit einem Alarm an. Der Indikator signalisiert nach Bestätigung der Strategie bei der Eröffnung eines neuen Balkens. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In den Einstellungen können Sie die folgenden Strategien auswählen : Die Hauptlinie kreuzt die Signallinie Die Hauptlinie kreuzt die Nulllinie In den Einstellungen können Sie den Zeitraum des klassischen RVI-Indikators ändern. Ich empfehle Ihnen auch, sic
FREE
Alpha Trend Spotter Binary Option
Andy Ismail
1 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator ist für den Handel mit binären Optionen wie M1-Zeitrahmen oder Turbo-Optionen maßgeschneidert. Die Art und Weise, wie eine binäre Option funktioniert, besteht aus der Perspektive des Händlers darin, dass Sie entscheiden, ob ein bestimmter Basiswert (eine Aktie, ein Rohstoff, eine Währung usw.) in einer bestimmten Zeitspanne steigen oder fallen wird oder nicht. Auf diese Vorhersage wetten Sie im Wesentlichen mit Geld. Ihnen wird im Voraus angezeigt, wie viel Geld Sie verdienen we
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indikatoren
Dieser Indikator ist für das Scalping auf niedrigen Zeitrahmen (M1-M15) in volatilen Märkten wie den wichtigsten Forex-Paaren (z.B. EURUSD, GBPUSD) konzipiert. Er generiert Kauf- (grüner Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (roter Pfeil nach unten), die auf dem EMA-Crossover basieren und durch RSI-Momentum und MACD-Crossover bestätigt werden, wodurch falsche Signale in schwankenden Märkten minimiert werden. Wie man ihn benutzt: Befestigen Sie den Indikator an Ihrem MT4-Chart. Achten Sie auf di
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry ist ein leistungsfähiges Price-Action-Trading-System, das auf einer der beliebtesten und bekanntesten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie! Dieser Indikator erzeugt kristallklare Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen. Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren verwendet er fortschrittliche Berechnungen, um den Ausbruch genau zu bes
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Indikatoren
Der Gvs Undefeated Trend Indikator ist für den Trend- und Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Sie können nur mit diesem Indikator handeln. Die generierten Signale werden auf dem grafischen Bilds
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indikatoren
Advanced Stochastic Scalper - ist ein professioneller Indikator, der auf dem beliebten Stochastik Oszillator basiert. Advanced Stochastic Scalper ist ein Oszillator mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus, während diese Niveaus beim Standard-Stochastik-Oszillator statisch sind und sich nicht ändern. Dadurch kann sich der Advanced Stochastic Scalper an den sich ständig verändernden Markt anpassen. Wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint, wird ein Pfeil auf dem Diagramm gezeich
Gato Forex
Ruben David Santana Rodriguez
Indikatoren
Dies ist ein Trendindikator mit Signalen, die sehr einfach zu interpretieren sind. Wir müssen Trends in höheren Zeitlichkeiten bestätigen, um beispielsweise in 1H und 4H zu arbeiten. Wir müssen in 1D-Diagrammen bestätigen. Um in 1D-Diagrammen zu arbeiten, müssen wir in 1W-Diagrammen bestätigen Die Signale sind wie folgt: Als nächstes werden wir lang eingeben, wenn der Indikator uns ein grünes Signal bietet, im Gegenteil, wir werden kurz eingeben, wenn der Indikator uns ein rotes Signal bietet. D
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indikatoren
DERZEIT 31% RABATT! Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erk
Weitere Produkte dieses Autors
BB and EMA 50
Sahid Akbar
Indikatoren
BB und EMA 50 Dieser Indikator kombiniert BollingerBänder und EMA50, um Trendstärke, Momentumverschiebungen, Volatilitätsausweitung und direktionale Tendenzen zu verdeutlichen. Er bietet strukturierte Einblicke für die Erkennung von Ausbrüchen, die Validierung von Pullbacks und die dynamische Trendfortsetzung unter verschiedenen Marktbedingungen und verbessert die Präzision bei der Identifizierung zuverlässiger Handels-Setups. Die Software enthält außerdem eine interaktive, einblendbare Linienst
FREE
BBMA and EMA 50
Sahid Akbar
Indikatoren
Beschreibung Der BBMA + EMA50 Structure ist ein grundlegender BBMA-Handelsrahmenindikator in Kombination mit dem EMA 50 und der Erkennung des ersten Momentums . Er hilft Händlern, die Marktstruktur, Momentum-Verschiebungen und potenzielle Einstiegspunkte mit klaren visuellen Signalen schnell zu erkennen. Hauptmerkmale: BBMA-Struktur : Zeigt die grundlegende Bollinger Bands + Moving Average Struktur an. EMA 50-Filter : Hilft bei der Bestätigung der Trendrichtung und der Strukturverzerrung. Erst
FREE
Smart SL and TP Modifier Pro
Sahid Akbar
Utilitys
Beschreibung Smart SL/TP Modifier Pro ist ein professionelles Dienstprogramm, das Händlern hilft, Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels direkt von ihrem MetaTrader 5 Chart aus zu verwalten. Es bietet interaktive Kontrolllinien auf dem Chart und intuitive Schaltflächen zur schnellen Änderung aller aktiven Orders mit nur einem Klick. Dieses Tool ist besonders nützlich für Händler, die mehrere Positionen manuell verwalten, aber eine konsistente und schnelle SL/TP-Anpassung sicherstellen möc
FREE
Trading Intraday EA
Sahid Akbar
Experten
HANDEL INTRADAY EA- Forex Robot MT4. Möglicherweise haben Sie mehrere verschiedene EAs ausprobiert und nicht alle haben Ihren Erwartungen entsprochen. Wir möchten Sie einladen, sich unser System anzusehen, um zu sehen, wie der EA funktioniert. Der TRADING INTRADAY EA ist einer der besten Forex-Roboter, die Sie auf dem Markt finden werden. Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen eine detaillierte Beschreibung senden können. Dies ist eine Strategie
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indikatoren
Titel: BBMA Strukturführer - BBMA Strukturführer Beschreibung: BBMA Strukturführer ist ein spezialisiertes MQL4-Indikator, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Entwicklung der BBMA-Struktur einfacher und effizienter zu verstehen. BBMA, oder "Bollinger Bands Moving Average", ist bekannt für sein Motto "Einen Schritt voraus", das die Bedeutung eines tiefen Verständnisses der Marktstruktur hervorhebt. Mit BBMA Strukturführer können Sie schnell die grundlegenden Marktstrukturmuster id
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension