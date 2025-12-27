📌 Produktbeschreibung: BBMA Dashboard Guide

BBMA Dashboard Guide ist ein auf BBMA basierender Indikator, der Tradern hilft, die Marktstruktur über alle Zeitrahmen hinweg – von MN1 bis M1 – in einem einzigen, klaren und interaktiven Dashboard zu überwachen.

Mit diesem Tool müssen Sie nicht mehr ständig zwischen mehreren Charts wechseln. Alle wichtigen Informationen sind in einem übersichtlichen Dashboard sofort verfügbar.

✨ Hauptfunktionen:

🔎 Multi-Timeframe-Struktur

Sofortige BBMA-Analyse vom Monatschart bis zum 1-Minuten-Chart – verfolgen Sie langfristige Trends und kurzfristige Bewegungen gleichzeitig.

📊 Option Potenzial-Paar

Analysieren Sie Handelsmöglichkeiten passend zu Ihrem Trading-Stil: Swing → mittelfristiger Handel. Intraday → Tageshandel. Scalping → schnelle Einstiege mit kurzen Zielen.

📐 Fibo Musang Tool

Integriertes flexibles Fibonacci Musang: Vertikaler & horizontaler Stil für verschiedene Strategien. Hilft, präzise Einstiegszonen und Gewinnziele zu definieren.

⚙️ Individuelle Paarauswahl

Einfach einstellen, welche Währungspaare im Dashboard angezeigt werden sollen – ganz nach Ihren Bedürfnissen.

💡 Vorteile:

Saubere, intuitive Dashboard-Oberfläche.

Geeignet für alle Handelsstile (Swing, Intraday, Scalping).

Spart Zeit, indem die BBMA-Struktur über mehrere Zeitrahmen konsolidiert wird.

Erhöht die Konsistenz bei der Erkennung von BBMA-Signalen und Setups.

📌 Hinweis:

Dieser Indikator ist kein „Schnell-reich-werden-Tool“, sondern ein BBMA-Analyse-Assistent, der Ihnen hilft, Marktstrukturen schneller und klarer zu erkennen.