BBMA Dashboard Guide
- Sahid Akbar
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
📌 Produktbeschreibung: BBMA Dashboard Guide
BBMA Dashboard Guide ist ein auf BBMA basierender Indikator, der Tradern hilft, die Marktstruktur über alle Zeitrahmen hinweg – von MN1 bis M1 – in einem einzigen, klaren und interaktiven Dashboard zu überwachen.
Mit diesem Tool müssen Sie nicht mehr ständig zwischen mehreren Charts wechseln. Alle wichtigen Informationen sind in einem übersichtlichen Dashboard sofort verfügbar.
✨ Hauptfunktionen:
🔎 Multi-Timeframe-Struktur
Sofortige BBMA-Analyse vom Monatschart bis zum 1-Minuten-Chart – verfolgen Sie langfristige Trends und kurzfristige Bewegungen gleichzeitig.
📊 Option Potenzial-Paar
Analysieren Sie Handelsmöglichkeiten passend zu Ihrem Trading-Stil:
Swing → mittelfristiger Handel.
Intraday → Tageshandel.
Scalping → schnelle Einstiege mit kurzen Zielen.
📐 Fibo Musang Tool
Integriertes flexibles Fibonacci Musang:
Vertikaler & horizontaler Stil für verschiedene Strategien.
Hilft, präzise Einstiegszonen und Gewinnziele zu definieren.
⚙️ Individuelle Paarauswahl
Einfach einstellen, welche Währungspaare im Dashboard angezeigt werden sollen – ganz nach Ihren Bedürfnissen.
💡 Vorteile:
Saubere, intuitive Dashboard-Oberfläche.
Geeignet für alle Handelsstile (Swing, Intraday, Scalping).
Spart Zeit, indem die BBMA-Struktur über mehrere Zeitrahmen konsolidiert wird.
Erhöht die Konsistenz bei der Erkennung von BBMA-Signalen und Setups.
📌 Hinweis:
Dieser Indikator ist kein „Schnell-reich-werden-Tool“, sondern ein BBMA-Analyse-Assistent, der Ihnen hilft, Marktstrukturen schneller und klarer zu erkennen.