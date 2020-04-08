BBMA Dashboard Guide
- 指标
- Sahid Akbar
- 版本: 1.1
- 更新: 27 十二月 2025
- 激活: 5
📌 产品介绍: BBMA Dashboard Guide
BBMA Dashboard Guide 是一款基于 BBMA 的指标，专为帮助交易者在一个简洁直观的仪表盘中监控 市场结构 而设计，覆盖从 MN1 到 M1 的所有时间周期。
有了这款工具，您无需再频繁切换多个图表，所有关键信息都能在 一个清晰的仪表盘 中一目了然。
✨ 主要功能:
-
🔎 多周期市场结构
从月线到一分钟，快速查看 BBMA 分析，同时把握长期趋势和短期波动。
-
📊 潜力货币对选项
根据不同的交易风格分析市场机会：
-
波段交易 → 中期操作。
-
日内交易 → 短期操作。
-
剥头皮交易 → 快速进出场，目标短小。
-
-
📐 Fibo Musang 工具
内置灵活的 Fibonacci Musang：
-
纵向和横向模式，适应不同策略。
-
帮助更精准地确定进场区间和盈利目标。
-
-
⚙️ 自定义货币对选择器
可轻松选择和调整在仪表盘上显示的交易品种，满足个性化需求。
💡 优势:
-
简洁直观的仪表盘界面。
-
适合各种交易风格（波段、日内、剥头皮）。
-
节省时间，将 BBMA 结构整合到一个界面。
-
提高识别 BBMA 信号和形态的效率与一致性。
📌 注意:
该指标并非“快速盈利工具”，而是 BBMA 分析助手，旨在帮助您更快、更清晰地理解市场结构。